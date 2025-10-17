Lấy dạ dày để tái tạo thực quản cho cụ ông uống nhầm hóa chất

TPO - Chỉ vì sự vô ý của người thân khi cất giữ chai nước tro tàu không nhãn mác trong tủ lạnh, người đàn ông đã uống nhầm dẫn tới bị bỏng nặng thực quản. Các bác sĩ đã thực hiện cuộc phẫu thuật cắt một phần dạ dày tạo hình thực quản giúp người bệnh qua nguy kịch.

Ngày 17/10, BS.Phan Văn Sơn, Khoa Ngoại Tiêu hóa Gan Mật Tụy Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á cho biết, tại đây đã tiếp nhận điều trị cho một trường hợp bị bỏng thực quản do uống nhầm hóa chất. Bệnh nhân là ông N.T.V. (69 tuổi, ngụ tại phường Hiệp Thành, TPHCM) nhập viện cấp cứu trong tình trạng bỏng rát dữ dội vùng cổ họng.

Các bác sĩ thực hiện cuộc phẫu thuật dùng dạ dày tái tạo thực quản cho người bệnh

Trước đó, ông lấy chai nước để trong tủ lạnh uống thì ngay lập tức cảm thấy bỏng rát dữ dội từ miệng xuống cổ họng. Khi kiểm tra lại, ông V. phát hiện mình vừa uống phải chai nước tro tàu người nhà cất trong tủ lạnh.

Khi đến bệnh viện cấp cứu, các bác sĩ xác định bệnh nhân bị bỏng thực quản mức độ rất nặng. Dù được nỗ lực cứu chữa qua được giai đoạn nguy hiểm nhưng, tình trạng bỏng khiến thực quản bị xơ, hẹp khiến người bệnh không thể ăn uống được mà phải nuôi ăn qua ống thông dạ dày. Chỉ trong thời gian ngắn cơ thể bệnh nhân đã suy kiệt, sụt 20kg.

Sau hội chẩn, các bác sĩ đã quyết định thực hiện phẫu thuật nội soi tạo hình thực quản bằng dạ dày tự thân cho người bệnh.

BS.Phan Văn cho biết: “Đoạn dưới thực quản của người bệnh bị teo hẹp hoàn toàn, gây tắc nghẽn đường ăn uống và đe dọa tính mạng. Với người bệnh lớn tuổi, suy kiệt nặng, việc phẫu thuật là một quyết định đầy thách thức. Tuy nhiên, đây là lựa chọn duy nhất để giúp bệnh nhân có thể ăn uống trở lại và cứu sống người bệnh”.

Ca phẫu thuật được tiến hành hoàn toàn bằng nội soi qua ngả ngực – bụng. Các bác sĩ đã cắt bỏ đoạn thực quản bị bỏng, cắt một phần dạ dày của bệnh nhân để tạo hình ống thực quản mới, sau đó đưa lên nối với đoạn thực quản cổ, khôi phục đường ăn uống. Sau phẫu thuật, người bệnh đã nuốt được nước, cháo loãng, một tuần sau, bệnh nhân đã ăn uống được gần như bình thường.

Theo các bác sĩ, nước tro tàu là dung dịch kiềm mạnh, có khả năng gây bỏng sâu niêm mạc họng, thực quản và dạ dày chỉ sau vài giây tiếp xúc. Nhiều trường hợp bỏng hóa chất nặng có thể dẫn đến hẹp thực quản vĩnh viễn hoặc tử vong nếu không được xử trí đúng cách.