Sức khỏe

Giải cứu người phụ nữ 'mang bầu' suốt 10 năm

Vân Sơn
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Người phụ nữ 46 tuổi ở Cà Mau vừa được các bác sĩ khoa Sản – Bệnh viện Đa khoa Thủ Đức phẫu thuật cắt bỏ khối u xơ tử cung nặng tới 4,5kg, chấm dứt tình trạng “bụng to như mang thai” kéo dài suốt 10 năm qua.

Ngày 16/10, BS Trương Hoàng Việt, khoa Sản – Bệnh viện Đa khoa Thủ Đức cho biết, bà B.T.L. (46 tuổi, ngụ xã Cái Đôi Vàm, Cà Mau) nhập viện trong tình trạng bụng phình lớn, căng cứng.

khoi-u-1.jpg
Các bác sĩ thực hiện cuộc phẫu thuật bóc tách khối u cho người bệnh

Thông tin từ người bệnh cho biết, bà L. phát hiện có u tử cung từ cách đây 10 năm nhưng không điều trị vì tin rằng khi mãn kinh thì khối u sẽ tự tiêu. Ngoài ra, do tâm lý sợ bị mổ nên bà âm thầm chịu đựng, để khối u ngày càng lớn khiến bụng phình to như phụ nữ mang thai sắp đến ngày sinh nở.

Khi thấy bụng ngày càng to và đau tức, bà L. bất an nên quyết định đến bệnh viện kiểm tra. Qua thăm khám, siêu âm và xét nghiệm, các bác sĩ phát hiện người bệnh có khối u xơ tử cung kích thước rất lớn, chiếm gần toàn bộ ổ bụng.

Sau hội chẩn, bệnh nhân được chỉ định phẫu thuật ngay để tránh nguy cơ khối u chèn ép niệu quản, bàng quang và có thể chuyển sang dạng ác tính. Sau hơn hai giờ thực hiện ca mổ, các bác sĩ đã bóc tách và lấy trọn khối u xơ nặng 4,5kg.

Sau phẫu thuật, sức khỏe bệnh nhân đang bình phục tốt. Các kết quả sinh thiết bệnh phẩm xác định khối u bệnh nhân mắc phải là dạng u lành tính.

Theo bác sĩ Trương Hoàng Việt, u xơ tử cung là tình trạng tăng sinh quá mức các sợi cơ trơn và mô liên kết của tử cung. Trong trường hợp này, kích thước bụng bệnh nhân tương đương thai 27 - 28 tuần. Nếu không can thiệp, khối u có thể gây chèn ép các cơ quan nội tạng hoặc chuyển ác tính (sarcom).”

khoi-u-2.jpg
Khối u xơ tử cung có trọng lượng lên tới 4,5kg được bóc tách khỏi cơ thể bệnh nhân

Để tránh nguy cơ xảy ra trường hợp tương tự, bác sĩ khuyến cáo, phụ nữ khi thấy bụng to bất thường, ra máu âm đạo kéo dài hoặc đau tức vùng hạ vị cần đi khám sớm. Việc phát hiện và điều trị kịp thời sẽ giúp kiểm soát u xơ tử cung hiệu quả, ngăn ngừa biến chứng nguy hiểm.

Vân Sơn
