Lắp đặt thang máy trục vít Kalea cho không gian sống hiện đại

Thang máy trục vít Kalea ngày càng trở thành lựa chọn hàng đầu cho những ngôi nhà hiện đại nhờ độ an toàn vượt trội và sự đa dạng trong thiết kế, giúp thang máy dễ dàng hòa hợp với nhiều không gian sống khác nhau. Bên cạnh đó, Kalea còn nổi bật với khả năng tích hợp nhiều công nghệ tiên tiến. Hãy cùng tìm hiểu thêm về thang máy trục vít của Kalea trong bài viết dưới đây.

Độ an toàn cao

Thang máy Kalea được thiết kế với hệ thống an toàn toàn diện, phù hợp cho cả dòng thang sàn nâng và thang cabin.

● Đối với thang sàn nâng: Trang bị thanh an toàn và viền an toàn sàn thang để dừng thang ngay lập tức khi gặp vật cản hoặc có sự cố bất thường.

● Đối với thang cabin: Sử dụng mành hồng ngoại cảm biến an toàn có khả năng tự động mở cửa thang máy khi phát hiện vật cản tại lối ra vào.

Bên cạnh đó, cả hai dòng đều được tích hợp nút dừng khẩn cấp, hệ thống điện thoại liên hệ khẩn cấp, khóa an toàn trẻ em,... Khi mất điện, hệ thống sẽ tự động đưa thang xuống tầng thấp hơn gần nhất, mở cửa để người dùng ra ngoài an toàn, sau đó tạm dừng hoạt động cho đến khi nguồn điện được khôi phục.

Thang máy Kalea được tích hợp nhiều tiện ích, đảm bảo an toàn cho người dùng

Đa dạng thiết kế

Kalea cung cấp nhiều lựa chọn thiết kế phù hợp với mọi phong cách kiến trúc, từ hiện đại tối giản đến cổ điển sang trọng. Với hơn 300 tùy chọn về màu thang, vách cabin, sàn thang, trần thang,…gia chủ có thể thoải mái thể hiện cá tính và gu thẩm mỹ riêng.

Các sản phẩm chính hãng của Kalea cũng là lựa chọn tối ưu cho các kiến trúc sư. Nhờ khả năng tùy biến cao, thang máy Kalea có thể đồng bộ hài hòa với thiết kế tổng thể của ngôi nhà hoặc trở thành điểm nhấn ấn tượng trong không gian sống với những gam màu nổi bật.

Tích hợp nhiều công nghệ hiện đại

Ngoài thiết kế tinh tế, đảm bảo an toàn cho người sử dụng, thang máy Kalea còn được trang bị nhiều công nghệ hiện đại nhằm nâng cao trải nghiệm người dùng. Ví dụ, bảng điều khiển thông minh được tích hợp trong thang máy gia đình loại nhỏ của Kalea có nhiều tính năng như tùy chỉnh ánh sáng, âm thanh, tốc độ quạt gió,...

Thang máy Kalea tích hợp nhiều công nghệ hiện đại

Kalea là nhà cung cấp thang máy trục vít hàng đầu tại Việt Nam

Tích lũy hơn 125 năm kinh nghiệm, Kalea đã có mặt tại hơn 70 quốc gia và khẳng định vị thế dẫn đầu trong phân khúc thang máy trục vít. Tại Việt Nam, Kalea là lựa chọn tin cậy cho các công trình biệt thự, nhà phố, penthouse hoặc nhà cải tạo nhờ khả năng lắp đặt linh hoạt và thiết kế sang trọng.

Một ví dụ điển hình là gia đình chị Thu Hằng ở KĐT Vinhomes Riverside, phường Phúc Lợi, Hà Nội với mong muốn cải tạo ngôi nhà đang ở. Tuy nhiên, ngôi nhà không có sẵn ô chờ thang máy, đồng thời không thể xây hố pít hay phòng máy. Chị đã quyết định lắp đặt thang máy trục vít Kalea dòng thang Antera Z90 với ưu điểm không làm thay đổi cấu trúc hiện hữu, chỉ cần cải tạo tối thiểu.

Chị Hằng cho biết thang máy giúp việc di chuyển giữa các tầng trở nên thuận tiện hơn, đồng thời nâng tầm thẩm mỹ cho không gian sống

Tại Hà Nội, chị Anh Thư - chủ một căn biệt thự tại KĐT Hà Phong, Mê Linh, Hà Nội - cũng tin tưởng lựa chọn thang máy Kalea không hố pít. Chị đánh giá cao khả năng vận hành êm ái gần như không gây tiếng ồn, cùng với thiết kế tinh tế, đồng bộ với nội thất, tạo điểm nhấn hoàn hảo cho không gian sống.

Chị Anh Thư nhận xét: “Thang máy di chuyển êm ái và an toàn, gia đình mình không bao giờ phải lo ngại về sự cố rơi tự do.”

Liên hệ ngay Kalea để được tư vấn tận tâm và báo giá thang máy gia đình mới nhất!

Lắp đặt thang máy trục vít Kalea là giải pháp lý tưởng cho không gian sống hiện đại. Thương hiệu thang máy không chỉ mang đến sự tiện nghi mà còn nâng cao giá trị thẩm mỹ cho ngôi nhà. Hãy để Kalea đồng hành cùng bạn trên hành trình tạo nên không gian sống đẳng cấp và tiện nghi.

