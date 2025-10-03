Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Thế giới

Google News

Lãnh đạo bảo tàng từ chức sau vụ từ chối giao thanh kiếm cho Tổng thống Trump

Bình Giang

TPO - Trước chuyến thăm cấp nhà nước tới Anh gần đây, chính quyền Mỹ bắt đầu tìm kiếm hiện vật liên quan đến cố Tổng thống Dwight D. Eisenhower để Tổng thống Donald Trump tặng Vua Charles III của Anh. Có thể là một thanh kiếm hoặc thứ gì đó liên quan đến vai trò của cố tổng thống với tư cách tổng tư lệnh tối cao của lực lượng đồng minh trong Thế chiến II.

charles-iii.jpg
Vua Charles III và Tổng thống Mỹ Donald Trump trong quốc yến chào mừng nhà lãnh đạo Mỹ. (Ảnh: Reuters)

Trước khi trở thành tổng thống năm 1953, ông Eisenhower lãnh đạo lực lượng đồng minh chống lại Đức Quốc xã.

Thông qua email cá nhân, một quan chức chính quyền Tổng thống Trump liên hệ với Bảo tàng Tổng thống Dwight D. Eisenhower ở Abilene, Kansas, nơi giữ ít nhất một thanh kiếm Eisenhower trong bộ sưu tập. Đó là thanh kiếm mà Nữ hoàng Wilhelmina của Hà Lan tặng cho ông năm 1947.

Tuy nhiên, bảo tàng từ chối công bố thanh kiếm này hoặc bất kỳ hiện vật gốc nào khác trong bộ sưu tập mà họ đang giữ, với lý do chúng là tài sản của Chính phủ Mỹ, và thư viện có nghĩa vụ luật định phải bảo quản cho công chúng Mỹ.

Kết quả là Tổng thống Trump tặng Vua Charles bản sao của thanh kiếm trong chuyến thăm cấp nhà nước đến Vương quốc Anh vào tháng 9 vừa qua. Trong tuần này, Giám đốc Todd Arrington của Bảo tàng Eisenhower buộc phải từ chức.

Chưa rõ nguyên nhân cụ thể dẫn đến việc ông bị cách chức, hay việc từ chối giao nộp thanh kiếm có liên quan như thế nào.

Ông Arrington xác nhận với New York Times rằng ông từ chức vì bị gây áp lực. Ông cho biết ông nhận được thông báo "không còn được tin tưởng giao phó thông tin mật". Không có lời giải thích nào khác được đưa ra. Ông Arrington bày tỏ thất vọng rằng việc ông từ chối giao nộp thanh kiếm Eisenhower có thể là một yếu tố khiến ông phải từ chức.

“Tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ bị sa thải sau gần 30 năm phục vụ chính phủ vì chuyện này,” ông nói.

Nhà Trắng từ chối bình luận về thông tin nêu trên.

Đây là một trong nhiều vụ mâu thuẫn giữa chính quyền Tổng thống Trump với những người điều hành các tổ chức văn hóa và lịch sử phi đảng phái của quốc gia.

Hồi tháng 2, ông Trump đột ngột sa thải lãnh đạo cơ quan phụ trách lưu trữ tài liệu quốc gia, sau khi nhà lãnh đạo Mỹ vướng rắc rối với cơ quan lưu trữ vì mang tài liệu mật về nhà khi kết thúc nhiệm kỳ tổng thống lần thứ nhất.

Ngoại trưởng Marco Rubio được bổ nhiệm làm thủ thư lưu trữ tạm thời. Ông Jim Byron, giám đốc điều hành của Quỹ Richard Nixon, một nhóm tư nhân có quan hệ với thư viện tổng thống Nixon ở California, được bổ nhiệm làm cố vấn cấp cao, chịu trách nhiệm quản lý kho lưu trữ cho đến khi bổ nhiệm người mới.

Bình Giang
NYT
#Tổng thống Trump #Donald Trump #Hoàng gia Anh #Thanh kiếm Eisenhower

