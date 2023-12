Lan tỏa tinh thần nhân ái, sẻ chia tại ngày hội Tình nguyện quốc gia 2023

Sáng 3/12, tại tuyến đường Phạm Ngọc Thạch (quận 1, TPHCM), Trung ương (T.Ư) Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, Trung ương Hội Liên hiệp thanh niên (LHTN) Việt Nam tổ chức Ngày hội Tình nguyện quốc gia năm 2023.

Ngày hội là dịp để ghi nhận, biểu dương, tri ân những đóng góp của các tổ chức, tình nguyện viên trong nước và quốc tế, những người luôn tình nguyện mang đến những điều tốt đẹp cho xã hội và cộng đồng. Qua đó, tiếp tục lan tỏa tinh thần nhân ái, sẻ chia, xung kích, tình nguyện của các tổ chức, cá nhân trong xã hội.

Đến dự ngày hội có: Anh Nguyễn Ngọc Lương - Bí thư Thường trực T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội LHTN Việt Nam; anh Nguyễn Kim Quy - Trưởng ban Đoàn kết tập hợp thanh niên T.Ư Đoàn; chị Đỗ Thị Kim Hoa - Giám đốc Trung tâm Tình nguyện quốc gia; anh Ngô Minh Hải - Phó Bí thư Thường trực Thành Đoàn TPHCM.

Phát biểu khai mạc ngày hội, anh Nguyễn Ngọc Lương gửi lời cám ơn đến những tình nguyện viên tham gia ngày hội cũng như tình nguyện viên trên cả nước, những người giàu lòng nhân ái, sẵn sàng đối mặt hiểm nguy, luôn thầm lặng trao đi với tinh thần “sống là cho đâu chỉ nhận riêng mình”.

Anh Lương nhấn mạnh, chính sự thầm lặng mà xông pha, sự tự nguyện mà cao quý đã kiến tạo nên vô số những sáng kiến cộng đồng, góp phần phát triển kinh tế – xã hội của đất nước, tạo ra những ảnh hưởng tích cực tới hàng triệu người trên khắp cả nước.

“Thật khó kể hết những đóng góp, hy sinh, cống hiến của biết bao con người, vẫn hằng ngày, hằng giờ, bằng cách này hay cách khác, mang đến những điều tốt đẹp nhất cho cuộc sống mọi người”, Bí thư T.Ư Đoàn Nguyễn Ngọc Lương bày tỏ và ghi nhận đây chính là những người hùng thầm lặng, những bông hoa đẹp, tỏa ngát hương thơm về lòng nhân ái, sự sẻ chia.

Theo anh Nguyễn Ngọc Lương, trải qua hơn 20 năm đồng hành và phát triển phong trào thanh niên tình nguyện, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh luôn xác định phong trào Thanh niên tình nguyện là một trong những phong trào cách mạng, đóng vai trò nòng cốt trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi. Qua đó, tạo môi trường để đoàn viên, hội viên, thanh niên thể hiện tinh thần dấn thân, tiên phong, xung kích và cống hiến trong các hoạt động tình nguyện vì sự phát triển của đất nước và cộng đồng.

Chủ tịch T.Ư Hội LHTN Việt Nam khẳng định, tuổi trẻ Việt Nam luôn tự hào khi khoác lên mình màu áo xanh tình nguyện, sẵn sàng đi bất cứ nơi đâu, làm bất cứ việc gì khi Tổ quốc cần, tham gia vào tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội.

Bước chân thanh niên tình nguyện từ thế hệ này đến thế hệ khác đã đi đến những vùng, miền xa xôi nhất của Tổ quốc, đến với những người dân khó khăn nhất đang cần sự trợ sức, giúp đỡ, thực hiện nhiều công trình, phần việc có ý nghĩa thiết thực tại địa phương.

Nhằm tiếp tục nâng cao hiệu quả quản lý, điều phối, kết nối hoạt động tình nguyện tại TPHCM trong năm 2024 - Năm thanh niên tình nguyện, Trung tâm Tình nguyện quốc gia và Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam TPHCM tiến hành ký kết các nội dung phối hợp trong giai đoạn 2024 - 2028. Thành Đoàn cũng đã ký kết ghi nhớ hợp tác với nhiều đơn vị doanh nghiệp để triển khai các hoạt động trong thời gian tới.

Dịp này, Trung ương Đoàn, Trung ương Hội LHTN Việt Nam trao tặng 20 xe đạp cho các em học sinh, thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn. Ban Tổ chức ngày hội cũng trao tặng 50 phần học bổng và quà tặng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, 50 phần quà cho thanh niên khuyết tật...

Hưởng ứng Ngày hội Tình nguyện quốc gia năm 2023, với tinh thần xung kích, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, hơn 500 câu lạc bộ, đội, nhóm tình nguyện trên cả nước đã đăng ký các công trình, hoạt động, dự án tình nguyện trong năm 2024: Thực hiện 2.124 công trình, dự án tình nguyện; vận động hơn 214 tỷ đồng để chăm lo cho người dân có hoàn cảnh khó khăn; chăm lo, đồng hành, hỗ trợ cho hơn 1,2 triệu thanh thiếu nhi, người dân có hoàn cảnh khó khăn...

Liên Hợp Quốc đã chọn ngày 5/12 hàng năm là ngày “Tình nguyện quốc tế” - dịp tôn vinh tinh thần tình nguyện và đoàn kết vì phát triển và đề cao sự tham gia của tất cả mọi người.

Năm 2023, Liên Hợp Quốc lựạ chọn chủ đề Ngày tình nguyện quốc tế là "If everyone did - Nếu chúng ta cùng hành động”. Tại Việt Nam, các hoạt động kỷ niệm Ngày tình nguyện quốc tế được T.Ư Đoàn và Liên Hợp Quốc tổ chức hằng năm, qua đó thúc đẩy và lan tỏa rộng rãi tinh thần tình nguyện trong xã hội.