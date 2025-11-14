Lan tỏa bản sắc của tuổi trẻ Kinh Bắc

Bước vào nhiệm kỳ 2025 – 2030, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Bắc Ninh đặt ra mục tiêu xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh toàn diện, lớp thanh niên thời kỳ mới giàu lòng yêu nước, lan tỏa giá trị Kinh Bắc và tri thức, bản lĩnh, trách nhiệm hội; góp phần hiện thực hóa mục tiêu đưa Bắc Ninh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trước năm 2030.

Xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh toàn diện

Trong nhiệm kỳ mới, Tỉnh Đoàn Bắc Ninh xác định phương châm xuyên suốt là xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh toàn diện, nâng tầm chất lượng tổ chức cơ sở và đội ngũ cán bộ Đoàn. Đây vừa là yêu cầu, vừa là nhiệm vụ trọng tâm nhằm khẳng định vai trò đội dự bị tin cậy của Đảng; lực lượng xung kích góp phần phát triển kinh tế, xã hội, quốc phòng – an ninh của địa phương.

Theo đó, Tỉnh Đoàn tập trung đổi mới mạnh mẽ nội dung và phương thức hoạt động theo hướng thực chất, hiệu quả, lấy nhu cầu chính đáng của thanh thiếu nhi làm trung tâm. Các chương trình hành động được thiết kế mở, linh hoạt, bảo đảm tiếp cận sâu rộng đến mọi tầng lớp thanh niên, từ thanh niên công nhân, nông thôn, trí thức, công chức đến thanh niên yếu thế.

Tỉnh Đoàn Bắc Ninh xây dựng lớp thanh niên giàu lòng yêu nước, tri thức, bản lĩnh và trách nhiệm xã hội

Tỉnh Đoàn đặt mục tiêu, đăng ký đảm nhận và thực hiện 10.000 công trình thanh niên, lan tỏa dấu ấn cống hiến của tuổi trẻ trên mọi lĩnh vực; 3 triệu lượt đoàn viên, thanh niên tham gia hoạt động tình nguyện do Đoàn, Hội tổ chức; 3.000 công trình thanh niên gắn với phát triển, ứng dụng khoa học công nghệ và chuyển đổi số; it nhất 30 dự án khởi nghiệp đổi mới sáng tạo được hỗ trợ đầu ra sản phẩm hoặc dịch vụ…

Để thực hiện hiệu quả những chỉ tiêu này, Tỉnh Đoàn Bắc Ninh chú trọng ứng dụng chuyển đổi số trong quản lý đoàn viên, điều hành hoạt động, kết nối thông tin nhu cầu – nguồn lực trong toàn hệ thống. Các nền tảng trực tuyến, mạng xã hội và công cụ số được khai thác mạnh nhằm gia tăng tương tác giữa Đoàn – thanh niên – cộng đồng.

Giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa tiếp tục là nhiệm vụ trung tâm. Tỉnh Đoàn Bắc Ninh triển khai đa dạng hình thức học tập, nghiên cứu, tìm hiểu chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; các chủ trương, nghị quyết của Đảng; pháp luật của Nhà nước. Công tác nghiên cứu, quán triệt và thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ, Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Đại hội Đoàn các cấp được tổ chức khoa học, phù hợp với từng nhóm đối tượng.

Trên lĩnh vực giáo dục truyền thống, Tỉnh Đoàn Bắc Ninh tổ chức nhiều hoạt động sinh hoạt chính trị theo chủ đề, chương trình truyền thông nhân kỷ niệm các ngày lễ lớn của Đảng, đất nước và tổ chức Đoàn – Hội – Đội. Đặc biệt, mục tiêu xây dựng bản đồ số tại 100% di tích lịch sử, địa chỉ đỏ trên địa bàn được xem là một dấu ấn quan trọng, góp phần lan tỏa lịch sử và giá trị văn hóa Kinh Bắc theo cách tiếp cận hiện đại, hấp dẫn đối với thanh thiếu nhi.

Các hoạt động tình nguyện của tuổi trẻ Bắc Ninh có nhiều đổi mới trong nhiệm kỳ 2025 – 2030

Với vị thế là trung tâm công nghiệp công nghệ cao của cả nước, Bắc Ninh xác định đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là động lực thúc đẩy sự phát triển nhanh và bền vững. Tỉnh Đoàn Bắc Ninh vì vậy đặt trọng tâm lớn vào việc phát huy vai trò của thanh niên trong khoa học công nghệ.

Các mô hình “Tình nguyện số”, “Tổ công nghệ cộng đồng”, “Không gian sáng tạo trẻ”, “Phòng thí nghiệm mở cho học sinh – sinh viên”, các sân chơi Robocon, Tin học trẻ, sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng… tiếp tục được mở rộng và hoàn thiện. Bên cạnh đó, những mô hình ứng dụng khoa học công nghệ vào phục vụ cộng đồng, vào du lịch – văn hóa địa phương, chuyển đổi số trong quản lý và quảng bá di sản được triển khai với nòng cốt là lực lượng đoàn viên, thanh niên chuyên môn công nghệ.

Công tác hỗ trợ nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp của thanh thiếu nhi cũng được đẩy mạnh. Nhiều cuộc thi học thuật, giải thưởng khoa học công nghệ, diễn đàn giao lưu – trao đổi kinh nghiệm, hoạt động vinh danh tài năng trẻ được tổ chức thường xuyên, tạo môi trường để thanh niên phát triển đam mê và tư duy sáng tạo.

Truyền thống yêu nước và tinh thần trách nhiệm với Tổ quốc luôn là giá trị cốt lõi của thanh niên Bắc Ninh

Tiên phong tình nguyện vì cộng đồng

Một dấu ấn quan trọng trong nhiệm kỳ 2025 – 2030 là việc nâng cao năng lực tổ chức và điều phối hoạt động tình nguyện theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại và đa dạng. Tỉnh Đoàn Bắc Ninh đề ra định hướng “đa liên kết”: liên kết lực lượng – địa bàn – cộng đồng – nguồn lực – nhu cầu – dự án để tạo ra những chương trình tình nguyện thiết thực, hiệu quả, có sức lan tỏa mạnh.

Các chiến dịch tình nguyện truyền thống như Mùa hè xanh, Hoa phượng đỏ, Kỳ nghỉ hồng, Hành quân xanh, Tình nguyện mùa đông, Xuân tình nguyện… được đổi mới về phương thức tổ chức, am hiểu nhu cầu địa phương và tập trung vào nhóm yếu thế: trẻ em khó khăn, người già neo đơn, thanh niên yếu thế.

Hằng năm, các cấp bộ Đoàn toàn tỉnh Bắc Ninh triển khai ít nhất một công trình thanh niên phù hợp với nhiệm vụ chính trị và đặc thù địa phương, gắn với xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; bảo vệ môi trường; ứng phó biến đổi khí hậu; chăm lo an sinh xã hội.

Truyền thống yêu nước và tinh thần trách nhiệm với Tổ quốc luôn là giá trị cốt lõi của thanh niên Bắc Ninh. Trong nhiệm kỳ mới, Tỉnh Đoàn Bắc Ninh tiếp tục tổ chức các hoạt động tuyên truyền, giáo dục về nhiệm vụ quốc phòng – an ninh, nâng cao ý thức bảo vệ Tổ quốc, đặc biệt trong bối cảnh xuất hiện nhiều thách thức an ninh phi truyền thống.

Công tác vận động thanh niên đăng ký khám tuyển nghĩa vụ quân sự, lên đường nhập ngũ được thực hiện chu đáo. Các hoạt động tiễn tân binh và đón quân nhân hoàn thành nghĩa vụ trở về địa phương được tổ chức trang trọng, ấm áp, thể hiện sự tri ân và quan tâm của cộng đồng.

Tỉnh Đoàn Bắc Ninh cũng tiếp tục triển khai hiệu quả Cuộc vận động “Nghĩa tình biên giới, biển đảo”, Hành trình “Tuổi trẻ Bắc Ninh với biển, đảo quê hương” và Chương trình “Sinh viên Việt Nam với biển đảo Tổ quốc”, góp phần giáo dục thanh niên về chủ quyền thiêng liêng của đất nước.