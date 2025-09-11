Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Hàng không - Du lịch

Lần đầu tiên Việt Nam có diễn đàn dành cho khách đi máy bay

TPO - Diễn đàn “Hợp tác và gắn kết khách hàng thân thiết 2025” (VNA LEF 2025) vừa diễn ra tại Hà Nội được xem là bước tiến mới, tạo cầu nối trực tiếp giữa khách hàng, hãng hàng không và cơ quan quản lý.

Lâu nay, trên thế giới, các cộng đồng bay như FlyerTalk hay TripAdvisor Aviation Forum đã hình thành từ lâu, là nơi hành khách chia sẻ kinh nghiệm, đánh giá dịch vụ, thậm chí góp ý chính sách.

Tại Việt Nam, VNA LEF 2025 được xem là diễn đàn chuyên sâu đầu tiên dành riêng cho hành khách đi máy bay, mở ra không gian kết nối trực tiếp giữa hãng hàng không, đối tác và người tiêu dùng.

Với hơn 7 triệu hội viên Lotusmiles, chương trình tích lũy dặm thưởng trở thành một hệ sinh thái ưu đãi toàn diện, nhằm đưa khách hàng thân thiết (Loyalty) trở thành trụ cột phát triển, giúp hành khách không chỉ được phục vụ trên chuyến bay mà còn có thêm những giá trị gắn kết trong đời sống hàng ngày.

3-dien-dan-chuyen-sau-ve-khach-hang-than-thiet-mo-ra-khong-gian-ket-noi-moi-va-khang-dinh-vai-tro-cua-vietnam-airlines-trong-viec-dan-dat-xu-huong-dich-vu-hang-khong-hien-dai.png
Hình ảnh tại VNA LEF 2025. Ảnh: VNA.

Ông Lê Hồng Hà - Tổng Giám đốc Vietnam Airlines - chia sẻ: “Chúng tôi mong muốn xây dựng không chỉ những chuyến bay, mà còn cả những hành trình gắn bó và dài lâu, nơi mỗi khách hàng đều cảm nhận được sự đồng hành và trân trọng... sự gắn kết bền chặt với khách hàng hôm nay sẽ là nền tảng vững chắc cho một tương lai phát triển bền vững, hiện đại và hội nhập sâu rộng của hàng không Việt Nam”.

Diễn đàn đã quy tụ hơn 200 khách mời cùng nhiều chuyên gia quốc tế từ VISA, Marriott, Comarch, Collinson… Những phiên thảo luận tập trung vào các chủ đề nóng như cá nhân hóa trải nghiệm, công nghệ số, trí tuệ nhân tạo (AI) trong quản trị khách hàng thân thiết. Điều đặc biệt là hành khách được đặt ở vị trí trung tâm, trực tiếp tham gia, chia sẻ góc nhìn và mong muốn của mình với hãng hàng không.

4-dien-dan-vna-lef-2025-mang-den-nhung-goc-nhin-chien-luoc-va-kinh-nghiem-thuc-tien-quy-gia-giup-dinh-hinh-cac-giai-phap-loyalty-marketing-phu-hop-voi-thi-truong-viet-nam.png
Diễn đàn đã quy tụ hơn 200 khách mời cùng nhiều chuyên gia quốc tế từ VISA, Marriott, Comarch, Collinson. Ảnh: VNA.

Trong bối cảnh ngành hàng không Việt Nam đang tăng trưởng mạnh và cạnh tranh gay gắt, sự ra đời của VNA LEF 2025 dành cho hành khách đánh dấu một bước chuyển quan trọng: Từ việc chỉ cung cấp dịch vụ đơn thuần sang xây dựng hệ sinh thái gắn kết khách hàng...

Lộc Liên
