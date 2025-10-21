Làm sao để Hội An là báu vật

TPO - Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hoàng Đạo Cương nhấn mạnh cần xây dựng một quy hoạch tổng thể mới cho di sản Hội An trong giai đoạn tiếp theo, làm sao để Hội An là báu vật của di sản văn hóa thế giới, danh hiệu Hội An được tôn vinh như hình mẫu về bảo vệ di sản.

Ngày 20/10, tại phường Hội An, UBND TP Đà Nẵng tổ chức hội nghị tổng kết công tác Quy hoạch đầu tư tổng thể bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị Di sản Văn hóa thế giới Đô thị cổ Hội An gắn với phát triển thành phố và du lịch giai đoạn 2012-2025.

Hơn 200 đại biểu các bộ, ngành Trung ương, Văn phòng UNESCO tại Việt Nam, chuyên gia, nhà nghiên cứu, quản lý trong và ngoài nước dự hội nghị.

Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Hoàng Đạo Cương. Ảnh: Hoài Văn.

Chuyển biến toàn diện

Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Nguyễn Thị Anh Thi cho biết qua gần 13 năm triển khai thực hiện, Quy hoạch đã tạo nên những chuyển biến toàn diện trong công tác bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị Đô thị cổ Hội An.

Hệ thống di tích được tu bổ, phục hồi, nhiều công trình thoát khỏi nguy cơ xuống cấp nghiêm trọng, di sản văn hóa phi vật thể được bảo tồn và phát huy, góp phần giữ gìn hồn cốt văn hóa Hội An, hạ tầng kỹ thuật, cảnh quan, môi trường từng bước được cải thiện, cộng đồng địa phương được nâng cao nhận thức và vai trò trong việc bảo tồn di sản, Hội An tiếp tục là một trong những điểm đến hàng đầu của du lịch Việt Nam và thế giới, đồng thời là mô hình thành công về bảo tồn di sản gắn với phát triển bền vững,..

Phố cổ Hội An.

Trong bối cảnh thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, Hội An có điều kiện chủ động hơn trong công tác bảo tồn, rút ngắn quy trình hành chính, nâng cao hiệu quả quản lý, đồng thời bảo đảm sự hài hòa giữa bảo tồn và phát triển du lịch, giữa gìn giữ giá trị văn hóa và nâng cao đời sống cộng đồng.

“Hội An là di sản đô thị sống, đòi hỏi chúng ta phải hết sức thận trọng, cân nhắc, khoa học để bảo đảm không phá vỡ tính tổng thể của một đô thị thương cảng cổ - một đô thị sinh thái - văn hóa - du lịch trong mối liên hệ về lịch sử, văn hóa, cảnh quan kiến trúc và tự nhiên giữa các địa phương hiện nay, bảo đảm sự gắn kết không gian bảo tồn và phát triển giữa Đô thị cổ Hội An với Khu Dự trữ sinh quyển thế giới Cù Lao Chàm, khắc phục những bất cập, giải quyết các nguy cơ, thách thức đã và đang đặt ra cho di sản, bắt nhịp với thời đại công nghệ số, kỷ nguyên số”, bà Thi nhấn mạnh.

Tính đến nay, hệ thống di tích ở Hội An gồm một di tích cấp quốc gia đặc biệt, 27 di tích cấp quốc gia, 50 di tích cấp tỉnh, 19 di tích thuộc danh mục bảo vệ giai đoạn 2024-2029.

Bà Nguyễn Thị Anh Thi - Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng.

Xây dựng Hội An là hình mẫu trong bảo tồn di sản

Tại hội nghị, các đại biểu bên cạnh việc nhấn mạnh vai trò đặc biệt quan trọng của cộng đồng trong công cuộc bảo tồn và phát huy giá trị di sản, còn đặt vấn đề bảo tồn và phát huy giá trị di sản trong bối cảnh mới, lo ngại về nguy cơ "bỏ rơi" di sản, chia cắt không gian di sản theo địa bàn hành chính...

Đại biểu đóng góp ý kiến tại hội nghị.

Thứ trưởng Hoàng Đạo Cương nhìn nhận Hội An hiện đứng trước cơ hội mới, trong không gian phát triển mới của thành phố Đà Nẵng với vị thế là trung tâm phát triển của miền Trung có nguồn lực lớn về cơ sở hạ tầng, kỹ thuật, công nghệ, nhân lực và khả năng huy động tài chính sẽ tạo bệ phóng thúc đẩy hoạt động bảo tồn và phát huy di sản.

Theo ông, cần xây dựng một quy hoạch tổng thể mới cho di sản trong giai đoạn tiếp theo, trong đó kế thừa những những định hướng căn bản đã xây dựng xoay quanh trục: Sinh thái - Văn hóa - Du lịch, cập nhật các xu hướng, khuyến nghị mới của UNESCO, các quy định của Luật Di sản văn hóa, lưu ý đến các quy hoạch chuyên ngành quốc gia, khu vực, quy hoạch thành phố để đảm bảo tính liên kết và tận dụng tốt các nguồn lực đầu tư cho di sản trong tương lai. Hội An cũng cần tận dụng tốt các lợi thế sau khi trực thuộc thành phố Đà Nẵng để bứt phá.

“Quy hoạch mới cần làm sớm, làm kỹ. Trong đó, những nội dung tổng kết cần được kế thừa làm nền tảng, khắc phục các hạn chế để đạt kết quả cao hơn, làm sao để Hội An là báu vật của di sản văn hóa thế giới, danh hiệu Hội An được tôn vinh như hình mẫu về bảo vệ di sản” - Thứ trưởng Hoàng Đạo Cương nhấn mạnh.