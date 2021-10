Làm giả phiếu xét nghiệm COVID-19, bán với giá 70.000 đồng/tờ

TPO - Thấy người dân có nhu cầu về giấy xét nghiệm COVID-19, 4 đối tượng đã nảy sinh ý định làm giả, bán với giá 70.000 đồng/phiếu để qua chốt kiểm soát.

Ngày 11/10, Công an TP.Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận cho biết, đã bắt giữ 4 đối tượng trong đường dây làm giả phiếu xét nghiệm COVID-19, gồm Trần Xuân Đạt (SN 1987, ngụ phường Phú Trinh, TP.Phan Thiết), Diệp Từ Hiếu (SN 1977, ngụ phường Phú Trinh, TP.Phan Thiết), Phùng Thành Tài (SN 1993, ngụ phường Lạc Đạo, TP.Phan Thiết), Nguyễn Minh Tiến (SN 1987, trú xã Hàm Đức, Hàm Thuận Bắc).

Khám xét nơi ở của các đối tượng, Công an TP.Phan Thiết đã thu giữ 27 phiếu test nhanh COVID-19 có kết quả âm tính giả của 3 phòng khám, trung tâm y tế, bệnh viện. Ngoài ra, công an cũng thu giữ 1 máy vi tính và 1 máy photocoppy phục vụ việc in phiếu xét nghiệm giả.

Làm việc với cơ quan điều tra, các đối tượng khai nhận, từ tháng 9/2021, thấy người dân có nhu cầu về giấy xét nghiệm COVID-19 đã nảy sinh ý định làm giả. Để thực hiện việc này, Trần Xuân Đạt đã đặt Diệp Từ Hiếu làm giả 100 giấy xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2. Sau đó, nhóm này bán cho người có nhu cầu với giá 70.000 đồng/phiếu.

Theo Công an TP.Phan Thiết, việc mua bán giấy xét nghiệm giả có thể khiến dịch COVID-19 lây lan ngoài cộng đồng. Hiện, Công an TP.Phan Thiết đang tiếp tục mở rộng điều tra.