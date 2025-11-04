Làm giả 10 hồ sơ cấp phép môi trường, lãnh đạo hai công ty ở Gia Lai bị khởi tố

TPO - Cơ quan công an xác định, lãnh đạo Công ty TNHH Minh Phú Gia Lai và Giám đốc Công ty TNHH MTV Lâm Nghiệp Nhật An Gia Lai liên quan tới việc giả 10 bộ hồ sơ cấp giấy phép về môi trường.

Trụ sở Công ty TNHH Minh Phú Gia Lai.

Ngày 4/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Gia Lai cho biết, đã khởi tố đối với Nguyễn Ngọc Thanh (SN 1988, Giám đốc Công ty TNHH Minh Phú Gia Lai, phường Thống Nhất, Gia Lai) và Nguyễn Hoàng Giang (SN 1975, Phó Giám đốc Công ty TNHH MTV Lâm Nghiệp Nhật An Gia Lai, phường Diên Hồng) về hành vi “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức; sử dụng con dấu, tài liệu giả của cơ quan, tổ chức”.

Qua công tác nghiệp vụ, các trinh sát Phòng cảnh sát kinh tế - Công an tỉnh Gia Lai phát hiện hai công ty trên có dấu hiệu sai phạm trong nhiệm vụ thẩm định, cấp phép, tư vấn, quan trắc, vận hành, phân bổ nguồn lực… về bảo vệ môi trường.

Theo điều tra ban đầu, hai công ty này đã làm giả 10 bộ hồ sơ cấp giấy phép về môi trường. Cùng ngày, Cơ quan Cảnh sát điều tra cũng đã thực hiện lệnh khám xét hai công ty trên và phát hiện, thu giữ một số tài liệu, chứng cứ liên quan đến hành vi của 2 đối tượng.

Được biết, thời gian tới Phòng cảnh sát kinh tế sẽ tổng rà soát các tổ chức, cá nhân có chức năng, nhiệm vụ thẩm định, cấp phép, tư vấn, quan trắc, vận hành, phân bổ nguồn lực… về bảo vệ môi trường và sẽ xử lý nghiêm các trường hợp có dấu hiệu, hành vi vi phạm pháp luật về công tác này.