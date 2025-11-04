Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Pháp luật

Google News

Làm giả 10 hồ sơ cấp phép môi trường, lãnh đạo hai công ty ở Gia Lai bị khởi tố

Tiền Lê
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Cơ quan công an xác định, lãnh đạo Công ty TNHH Minh Phú Gia Lai và Giám đốc Công ty TNHH MTV Lâm Nghiệp Nhật An Gia Lai liên quan tới việc giả 10 bộ hồ sơ cấp giấy phép về môi trường.

tien-phong.jpg
Trụ sở Công ty TNHH Minh Phú Gia Lai.

Ngày 4/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Gia Lai cho biết, đã khởi tố đối với Nguyễn Ngọc Thanh (SN 1988, Giám đốc Công ty TNHH Minh Phú Gia Lai, phường Thống Nhất, Gia Lai) và Nguyễn Hoàng Giang (SN 1975, Phó Giám đốc Công ty TNHH MTV Lâm Nghiệp Nhật An Gia Lai, phường Diên Hồng) về hành vi “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức; sử dụng con dấu, tài liệu giả của cơ quan, tổ chức”.

Qua công tác nghiệp vụ, các trinh sát Phòng cảnh sát kinh tế - Công an tỉnh Gia Lai phát hiện hai công ty trên có dấu hiệu sai phạm trong nhiệm vụ thẩm định, cấp phép, tư vấn, quan trắc, vận hành, phân bổ nguồn lực… về bảo vệ môi trường.

Theo điều tra ban đầu, hai công ty này đã làm giả 10 bộ hồ sơ cấp giấy phép về môi trường. Cùng ngày, Cơ quan Cảnh sát điều tra cũng đã thực hiện lệnh khám xét hai công ty trên và phát hiện, thu giữ một số tài liệu, chứng cứ liên quan đến hành vi của 2 đối tượng.

Được biết, thời gian tới Phòng cảnh sát kinh tế sẽ tổng rà soát các tổ chức, cá nhân có chức năng, nhiệm vụ thẩm định, cấp phép, tư vấn, quan trắc, vận hành, phân bổ nguồn lực… về bảo vệ môi trường và sẽ xử lý nghiêm các trường hợp có dấu hiệu, hành vi vi phạm pháp luật về công tác này.

Tiền Lê
#Công an tỉnh Gia Lai #giấy phép môi trường #làm giả hồ sơ #khởi tố #điều tra #quản lý môi trường #Nguyễn Ngọc Thanh #Công ty TNHH Minh Phú Gia Lai #phường Thống Nhất #Nguyễn Hoàng Giang #Công ty TNHH MTV Lâm Nghiệp Nhật An Gia Lai

Xem thêm

Cùng chuyên mục