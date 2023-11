Lâm Đồng tiêu hủy vũ khí vật liệu nổ, ngăn chặn mua bán súng tự chế trên mạng

TPO - Phụ trách địa bàn khá phức tạp về an ninh, trật tự, Công an huyện Đức Trọng (Lâm Đồng) đã nỗ lực vận động, tuyên truyền, đấu tranh với tội phạm vi phạm pháp luật về mua bán, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo trái phép.

Ngày 29/11, Công an huyện Đức Trọng (Lâm Đồng) cho biết, năm 2023, việc đẩy mạnh tuyên truyền, đặc biệt triển khai mô hình “Đổi lương thực lấy vũ khí” đã thu được kết quả khả quan. Cụ thể, đơn vị đã chuyển giao cho người dân 1.300 kg và 200 thùng mì để thu về 44 súng tự chế, 5 công cụ hỗ trợ, 384 dao tự chế, 6 hộp pháo hoa loại 49 ống.

Mặt khác, Công an huyện Đức Trọng đã đấu tranh phát hiện 31 vụ với 34 đối tượng vi phạm về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo.

Sau quá trình điều tra, Công an huyện đã khởi tố 10 vụ với 10 đối tượng; xử phạt hành chính 21 vụ với 24 đối tượng; thu nộp ngân sách Nhà nước hơn 270 triệu đồng. Đồng thời, cơ quan điều tra cũng tịch thu tang vật gồm 10 súng tự chế, hàng trăm viên đạn, 14 pháo tự chế, 9 hộp pháo hoa, 0,4kg pháo bi.

Gần đây nhất, Công an huyện Đức Trọng phối hợp với Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Công an tỉnh Lâm Đồng) đã đấu tranh với đối tượng G.D (57 tuổi; ngụ xã Tà Hine, huyện Đức Trọng) về hành vi sử dụng Zalo để đặt mua súng tự chế.

Tại cơ quan điều tra, đối tượng thừa nhận khoảng tháng 5/2023 có liên hệ số điện thoại trên kênh YouTube chuyên quảng cáo súng tự chế để đặt mua 2 khẩu súng với giá khoảng 3 triệu đồng/khẩu.

Qua điều tra xác định G.D đặt mua súng và đưa cho con trai sử dụng nhằm mục đích săn bắn, lực lượng chức năng đã thu giữ 2 khẩu súng tự chế nói trên. Công an huyện Đức Trọng đang tiếp tục điều tra xử lý vụ việc.

Mới đây, sau khi kiểm tra, phân loại cụ thể, Hội đồng tiêu hủy vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo của huyện Đức Trọng đã tổ chức tiêu hủy toàn bộ số vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo đã tiếp nhận, thu gom được từ công tác vận động, thu hồi và đấu tranh, xử lý các vụ việc trong năm 2023.

Số vũ khí, vật liệu nổ bị tiêu hủy bao gồm 54 súng tự chế, 7 công cụ hỗ trợ, 384 dao tự chế, 15 hộp pháo hoa, 0,4kg pháo bi… Quá trình thực hiện tiêu hủy đã diễn ra an toàn, nghiêm túc.