'Lâm Đồng không thể tư duy theo lối cũ, không thể đi theo lối mòn'

TPO - Theo Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình, việc hợp nhất 3 tỉnh mở ra cho Lâm Đồng một không gian phát triển rộng lớn chưa từng có, song muốn biến tiềm năng thành hiện thực tăng trưởng kinh tế, nâng cao đời sống nhân dân, tỉnh không thể tư duy theo lối cũ, không thể đi theo lối mòn.

Sáng 10/10, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng lần thứ I, nhiệm 2025 - 2030 đã chính thức khai mạc. Ông Nguyễn Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ dự và chỉ đạo Đại hội.

Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình phát biểu chỉ đạo tại Đại hội.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình biểu dương và chúc mừng những thành tựu mà Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc tỉnh Lâm Đồng đạt được trong nhiệm kỳ qua.

Phó Thủ tướng Thường trực cũng tán thành và đánh giá cao mục tiêu, phương hướng, giải pháp mà văn kiện Đại hội đề ra.

Theo ông Nguyễn Hòa Bình, việc hợp nhất 3 tỉnh là một quyết sách mang tầm lịch sử của Trung ương, mở ra cho Lâm Đồng một không gian phát triển rộng lớn chưa từng có, hội tụ sức mạnh của cao nguyên trù phú và vùng duyên hải năng động. Nhưng muốn biến tiềm năng thành hiện thực tăng trưởng kinh tế, nâng cao đời sống nhân dân, Lâm Đồng không thể tư duy theo lối cũ, không thể đi theo lối mòn.

"Vận hội mới đòi hỏi một tầm nhìn mới, một quyết tâm chính trị mới và những hành động đột phá. Đây chính là thước đo bản lĩnh và năng lực lãnh đạo của Tỉnh ủy", Phó Thủ tướng Thường trực nhấn mạnh.

Quang cảnh đại hội.

Phó Thủ tướng Thường trực đề nghị Đại hội cần tập trung thảo luận sâu sắc, phân tích kỹ hơn, tìm ra nguyên nhân. Nhất là nguyên nhân chủ quan của những hạn chế, khuyết điểm, để từ đó đề ra các giải pháp khắc phục quyết liệt, hiệu quả trong nhiệm kỳ tới.

Sắp xếp cán bộ bảo đảm hài hòa giữa kế thừa và đổi mới

Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình cũng gợi mở, Lâm Đồng phải đặt công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện lên hàng đầu, coi đây là nhiệm vụ then chốt của then chốt; đặc biệt chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ ngang tầm nhiệm vụ. Quá trình sắp xếp lại đội ngũ cán bộ phải bảo đảm sự kết hợp hài hòa giữa kế thừa và đổi mới, tuyệt đối không để nảy sinh tình trạng cục bộ, địa phương hay lợi ích nhóm. Cần mạnh dạn sàng lọc, thay thế những cán bộ yếu kém, không đáp ứng được yêu cầu, không dám dấn thân, né tránh, sợ trách nhiệm.

Cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo để mô hình chính quyền địa phương 2 cấp vận hành thông suốt, hiệu quả; tận dụng không gian phát triển mới, khai thác tối đa mọi tiềm năng, cơ hội nổi trội, tối ưu hóa hiệu quả sử dụng nguồn lực để tạo ra những đột phá về kinh tế; tập trung nguồn lực cao nhất thực hiện nhiệm vụ tăng trưởng kinh tế hai con số trong giai đoạn 2025 - 2030.

498 đại biểu đại diện cho gần 119.400 đảng viên trong toàn Đảng bộ tỉnh dự Đại hội.



Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình cũng đề nghị tỉnh phải luôn chăm lo, nâng cao đời sống của nhân dân, bởi phát triển kinh tế để hướng đến mục tiêu cao nhất là ấm no, hạnh phúc của nhân dân; đột phá trong cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh. Đồng thời quan tâm xây dựng và củng cố thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới quốc gia trên địa bàn tỉnh.

Thay mặt Đại hội, ông Y Thanh Hà Niê K'đăm, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng phát biểu cảm ơn và tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình.