447 đại biểu tham dự phiên trù bị Đại hội Đảng bộ tỉnh Tây Ninh

TPO - Chiều 8/10, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Tây Ninh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 tiến hành phiên trù bị, với sự tham dự của 447 đại biểu đại diện cho hơn 94.000 đảng viên trong toàn Đảng bộ tỉnh.

Tại phiên trù bị, Đại hội đã tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu và thông qua chương trình làm việc. Đồng thời, Đại hội cũng đã bầu Đoàn Chủ tịch gồm 19 đồng chí, Đoàn Thư ký đồng chí và Ban Thẩm tra tư cách đại biểu 3 đồng chí.

Đại hội đã nghe Ban thẩm tra tư cách đại biểu báo cáo về tình hình và tư cách các đại biểu tham dự, đồng thời tiến hành biểu quyết thông qua. Tiếp đó, Đại hội thông qua nội quy, chương trình Đại hội và quy chế làm việc.

Đại hội đã bầu Đoàn Chủ tịch gồm 19 đồng chí.

Các đại biểu tham dự Đại hội được phân thành 7 tổ đại biểu để nghe hướng dẫn, thảo luận Văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng, Văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 và tiến hành thảo luận tại tổ.

Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh Nguyễn Văn Quyết phát biểu tại Đại hội.

Đại hội diễn ra với chủ đề: “Xây dựng Đảng, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy truyền thống trung dũng, kiên cường; đột phá, phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống nhân dân, bảo đảm quốc phòng - an ninh, cùng cả nước tiến mạnh trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc”.

Các đại biểu biểu quyết thông qua nội dung chương trình tại phiên trù bị Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Tây Ninh lần thứ I (nhiệm kỳ 2025-2030).

Dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội thể hiện rõ thuận lợi và thách thức trong giai đoạn mới, đồng thời đề ra 22 nhóm chỉ tiêu, 6 công trình trọng điểm, 4 nhóm nhiệm vụ trọng tâm và 4 nhóm giải pháp chủ yếu nhằm tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; phát triển kinh tế, khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; phát triển kinh tế đi đôi với tiến bộ và công bằng xã hội - phát triển văn hóa, con người; tập trung thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, nội chính và đối ngoại.

Điểm nổi bật của kỳ Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Tây Ninh lần này là tinh thần “Đại hội số”.

Báo cáo chính trị cũng xác định 3 khâu đột phá trong nhiệm kỳ tới, gồm Cải cách hành chính, gắn với đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, Tháo gỡ điểm nghẽn, giải phóng nguồn lực, tạo động lực cho phát triển, Phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, kinh tế tuần hoàn, Huy động mọi nguồn lực xây dựng kết cấu hạ tầng, nhất là hạ tầng giao thông đồng bộ, hiện đại, kết nối các vùng động lực phát triển.

Ngày mai (9/10), theo chương trình, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Tây Ninh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 chính thức khai mạc vào lúc 8h tại Hội trường Tỉnh uỷ.

Sáng 8/10, Đoàn đại biểu tỉnh Tây Ninh do Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Quyết dẫn đầu đã đến viếng Nghĩa trang liệt sĩ Long An, tưởng niệm và tri ân các anh hùng đã hy sinh vì Tổ quốc. Tại buổi lễ, trong không khí trang nghiêm và thành kính, Đoàn đại biểu tỉnh Tây Ninh đã đặt vòng hoa, dâng hương trước Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ. Các đại biểu dành phút mặc niệm tưởng nhớ những người con ưu tú của dân tộc, những người đã dũng cảm chiến đấu, hy sinh quên mình vì độc lập, tự do và thống nhất đất nước. Sau nghi thức dâng hoa, dâng hương, các đại biểu đến từng phần mộ liệt sĩ thắp nén nhang tri ân, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với sự hy sinh cao cả của các thế hệ đi trước.

.