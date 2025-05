Lai Châu: Bé gái 7 tuổi mất tích trong khu vực đồi núi suốt hai ngày

Bé gái P.X.X (7 tuổi) mất tích suốt 2 ngày trong khu vực đồi núi. Nỗ lực tìm kiếm không ngừng nghỉ, lực lượng chức năng và người dân đã tìm thấy cháu bé, đưa về đoàn tụ an toàn với gia đình.

Công an tỉnh Lai Châu chiều 2/5 thông tin, sau gần 2 ngày nỗ lực tìm kiếm không ngừng nghỉ, với sự phối hợp chặt chẽ của các lực lượng và nhân dân, Công an xã Pa Ủ, huyện Mường Tè đã tìm thấy bé gái 7 tuổi bị lạc trong khu vực đồi núi, đưa cháu về đoàn tụ an toàn với gia đình.

Trước đó, vào chiều 30/4, Công an xã Pa Ủ nhận được trình báo từ gia đình anh P.P.Đ (trú tại bản Ứ Ma, xã Pa Ủ) về việc con gái là cháu P.X.X (7 tuổi) bị mất tích.

Theo gia đình, sáng cùng ngày, anh chị đi làm nương, để cháu P.X.X ở nhà một mình. Đến khoảng 13h, khi về nhà thì không thấy cháu đâu. Dù gia đình đã cố gắng tìm kiếm khắp xung quanh bản nhưng không có kết quả.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, xác định tính chất cấp thiết của vụ việc, Công an xã Pa Ủ đã nhanh chóng báo cáo tình hình và chủ động phối hợp với Đồn Biên phòng Pa Ủ, cấp ủy, chính quyền xã triển khai lực lượng, tổ chức tìm kiếm cháu bé.

Cuộc tìm kiếm diễn ra liên tục từ chiều ngày 30/4 đến hết ngày 1/5 trên địa bàn rộng, địa hình phức tạp nhưng chưa tìm thấy cháu P.X.X.

Đến khoảng 10h sáng nay, tin vui đã đến khi lực lượng tìm kiếm phát hiện cháu P.X.X tại khu vực đồi núi thuộc hướng đi bản Hà Xi. Cháu bé được tìm thấy trong tình trạng đang nằm úp mặt xuống đất tại một bụi cây chít, gần khu vực nương rẫy của người dân.

Lúc này, cháu bé có phần mệt mỏi. Các thành viên trong đoàn tìm kiếm đã nhanh chóng sơ cứu ban đầu, cho cháu uống nước, ăn bánh.

Sau khi được chăm sóc, sức khỏe cháu P.X.X dần ổn định trở lại.

Lực lượng chức năng đã hỗ trợ đưa cháu P.X.X về nhà an toàn và bàn giao cho gia đình trong niềm vui mừng, xúc động.