La liệt ôtô ngập nước trên đường phố Hà Nội, cứu hộ khẩn cấp xuyên đêm

TPO - Rạng sáng 1/10, do ảnh hưởng của bão số 10 (Bualoi), phố Trần Thái Tông (quận Cầu Giấy, Hà Nội) vẫn ngập sâu trên đoạn dài khoảng 300m. Hàng loạt ôtô chết máy, nằm la liệt giữa dòng nước, chờ lực lượng cứu hộ hỗ trợ.