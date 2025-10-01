La liệt ôtô ngập nước trên đường phố Hà Nội, cứu hộ khẩn cấp xuyên đêm

TPO - Rạng sáng 1/10, do ảnh hưởng của bão số 10 (Bualoi), phố Trần Thái Tông (quận Cầu Giấy, Hà Nội) vẫn ngập sâu trên đoạn dài khoảng 300m. Hàng loạt ôtô chết máy, nằm la liệt giữa dòng nước, chờ lực lượng cứu hộ hỗ trợ.
Anh Hoàng Văn Bách cho biết xe đã ngập hơn 5 tiếng nhưng vẫn phải chờ cứu hộ. “Hôm nay chỗ nào cũng ngập nên gọi cứu hộ rất khó, lại khá đắt. Tôi được báo giá 1 triệu đồng để chở về gara”.
Các xe cứu hộ hoạt động hết công suất suốt đêm.
Hàng dài phương tiện kẹt cứng ngay trên đoạn ngập, không dám đi qua vì sợ chết máy.