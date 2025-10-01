Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Nhịp sống Thủ đô

Google News

La liệt ôtô ngập nước trên đường phố Hà Nội, cứu hộ khẩn cấp xuyên đêm

Đức Nguyễn

TPO - Rạng sáng 1/10, do ảnh hưởng của bão số 10 (Bualoi), phố Trần Thái Tông (quận Cầu Giấy, Hà Nội) vẫn ngập sâu trên đoạn dài khoảng 300m. Hàng loạt ôtô chết máy, nằm la liệt giữa dòng nước, chờ lực lượng cứu hộ hỗ trợ.

VIDEO: La liệt ôtô thủy kích, cứu hộ khẩn cấp xuyên đêm.
tp-tienphong-31.jpg
Hà Nội chịu mưa lớn trên diện rộng trong ngày 30/9. Đến rạng sáng 1/10, nước trên đường Trần Thái Tông (Cầu Giấy, Hà Nội) vẫn chưa rút.
tp-tienphong-25.jpg
Nước ngập gần 1m, hầu hết xe máy và ôtô đi qua đều bị chết máy.
tp-tienphong-15.jpg
tp-tienphong-7.jpg
Anh Hoàng Văn Bách cho biết xe đã ngập hơn 5 tiếng nhưng vẫn phải chờ cứu hộ. “Hôm nay chỗ nào cũng ngập nên gọi cứu hộ rất khó, lại khá đắt. Tôi được báo giá 1 triệu đồng để chở về gara”.
tp-tienphong.jpg
Hàng chục phương tiện, từ xe con đến xe 16 chỗ và xe khách bị chết máy khi đi qua đoạn ngập trên đường Trần Thái Tông.
tp-tienphong-4.jpg
Một xe khách lớn cố vượt qua nhưng cũng bốc khói và chết máy.
tp-tienphong-3.jpg
“Xe tôi bị nước vào từ lúc 19h, chờ cứu hộ tới 1h mà vẫn chưa có. Việc sửa chữa khi xe bị ngập nước khá tốn kém, có thể lên tới hàng chục triệu đồng. Tôi mới mua xe, nên chờ xử lý bảo hiểm theo đúng quy trình,” anh Thế Hùng (Ba Đình) chia sẻ.
tp-tienphong-14.jpg
Những xe bị nhẹ hơn thì được thợ sửa xe tại chỗ.
tp-tienphong-8.jpg
tp-tienphong-29.jpg
tp-tienphong-30.jpg
Các xe cứu hộ hoạt động hết công suất suốt đêm.
tp-tienphong-28.jpg
Xe máy ngập nước được cứu hộ ngay trên bờ, chi phí dao động từ 200.000 - 500.000 đồng.
tp-tienphong-5.jpg
Hàng dài phương tiện kẹt cứng ngay trên đoạn ngập, không dám đi qua vì sợ chết máy.
tp-tienphong-17.jpg
Ôtô đỗ xe tạm tại khu vực nút giao, chờ nước rút.
tp-tienphong-20.jpg
Hình ảnh đoạn ngập trên đường Trần Thái Tông lúc 1h30 sáng nay (1/10).
tp-tienphong-12.jpg
Đến giữa đêm, người dân vẫn vất vả lội nước, tìm đường về nhà.
Đức Nguyễn
#Hà Nội #ngập lụt #ô tô thủy kích #cứu hộ đêm #phố Trần Thái Tông #mưa bão #cứu hộ

