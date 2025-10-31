'Ký ức Hà Nội' – Nơi những câu chuyện nhỏ viết nên tình yêu lớn về Thủ đô

TPO - Sau bốn mùa tổ chức, Cuộc thi viết “Ký ức Hà Nội” tiếp tục trở thành điểm hẹn của những trái tim yêu Hà Nội – nơi những câu chuyện đời thường được kể lại bằng cảm xúc, ký ức và lòng tự hào về Thủ đô ngàn năm văn hiến.

Sáng 31/10, Báo Nông thôn Ngày nay/Điện tử Dân Việt đã tổ chức trao giải cho 11 tác giả đạt giải của Cuộc thi viết ký ức Hà Nội lần thứ IV năm 2025.

Nhà báo Nguyễn Văn Hoài, Tổng Biên tập Báo Nông thôn Ngày nay/ Dân Việt- Trưởng Ban tổ chức giải.

Phát biểu khai mạc Lễ trao giải Cuộc thi viết “Ký ức Hà Nội” năm 2025, Nhà báo Nguyễn Văn Hoài – Tổng Biên tập Báo Nông thôn Ngày nay/Dân Việt, Trưởng Ban Tổ chức – nhấn mạnh, sau bốn lần tổ chức, cuộc thi ngày càng khẳng định sức lan tỏa sâu rộng, thu hút đông đảo bạn đọc tham gia, trở thành một sân chơi ý nghĩa dành cho những người yêu mến và gắn bó với Hà Nội.

Năm nay, cuộc thi diễn ra trong bối cảnh đất nước kỷ niệm nhiều sự kiện lớn, đặc biệt là sự kiện A80 tại Hà Nội – trái tim của cả nước. “Trong không khí hào hùng đó, Cuộc thi viết Ký ức Hà Nội càng nhận được sự hưởng ứng nồng nhiệt của bạn đọc trong và ngoài nước,” nhà báo Nguyễn Văn Hoài chia sẻ.

Ông cho biết, điểm nổi bật của mùa giải năm nay chính là những bài viết dung dị, chân thực về những con người bình dị của Hà Nội – từ các vị tướng, anh hùng lực lượng vũ trang, cho đến họa sĩ, nhiếp ảnh gia, hay những người lao động thầm lặng. Mỗi câu chuyện nhỏ đã góp phần tạo nên bức tranh lớn về một Hà Nội anh dũng trong chiến đấu, sáng tạo trong đổi mới và giàu bản sắc trong phát triển.

Phó Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Bùi Thị Thơm và Nhà báo Hồ Quang Lợi - Phó Chủ tịch Hội Truyền thông số Việt Nam trao Giải nhất cho tác giả Nguyễn Xuân Thủy.

Nhà văn, Nhà báo Trần Gia Thái – Chủ tịch Hội Nhà văn TP.Hà Nội - Trưởng Ban Giám khảo đánh giá cao ý nghĩa của cuộc thi. Ban Thư ký Cuộc thi viết Ký ức Hà Nội lần IV năm 2025 đã nhận được hơn 1.000 bài viết tâm huyết, trách nhiệm, nhiều tác phẩm thể hiện công phu, phản ánh chân thực, truyền tải thông điệp sâu sắc, ý nghĩa về đời sống xã hội, nét đẹp con người, sự phát triển của Thủ đô Hà Nội

Những câu chuyện giản dị ấy, theo Ban Tổ chức, chính là điều làm nên sức sống của “Ký ức Hà Nội” – nơi những ký ức riêng hòa thành tình yêu chung dành cho Thủ đô. Qua từng mùa giải, cuộc thi không chỉ là sân chơi văn chương mà còn là hành trình lưu giữ những mảnh ghép văn hóa, con người, ký ức và khát vọng về một Hà Nội đang không ngừng đổi thay nhưng vẫn đậm đà hồn cốt.