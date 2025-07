Kịp thời sơ tán 77 người dân trước sạt lở đất ở Lào Cai

TPO - Mưa lớn kéo dài gây sạt lở đất tại phường Sa Pa và xã Cốc San (Lào Cai). Nhờ phát hiện sớm và di dời khẩn cấp trong đêm, 13 hộ dân với 77 nhân khẩu đã thoát nạn.

Từ đêm 1/7 đến ngày 2/7, tại một số thôn, tổ dân phố thuộc địa bàn phường Sa Pa và xã Cốc San (tỉnh Lào Cai) liên tiếp xảy ra các vụ sạt lở đất nghiêm trọng, gây thiệt hại về tài sản và nhà cửa.

Rất may, 13 hộ dân với tổng cộng 77 nhân khẩu đã được chính quyền địa phương, lực lượng công an sơ tán đến nơi an toàn trước khi sạt lở xảy ra, không có thiệt hại về người.

Trong những ngày qua, tại Lào Cai liên tục có mưa to đến rất to trên diện rộng, tiềm ẩn nguy cơ cao về lũ quét và sạt lở đất. Trước tình hình đó, công an các xã, phường ở Lào Cai đã tăng cường tuần tra, bám nắm cơ sở, theo dõi sát diễn biến thời tiết, phối hợp cùng chính quyền địa phương rà soát, vận động nhân dân sơ tán khỏi các khu vực có nguy cơ sạt lở.

Tại tổ 3, phường Sa Pa, đêm 2/7, lực lượng an ninh cơ sở phát hiện khu vực nhà ông Hạng A Sèo và ông Hạng A Giang có dấu hiệu đất rạn nứt, nguy cơ sạt lở cao.

Công an phường Sa Pa đã phối hợp với chính quyền địa phương khẩn trương tuyên truyền, vận động và hỗ trợ hai hộ dân (9 nhân khẩu) di dời toàn bộ người và tài sản đến nơi an toàn trước khi đất đồi đổ sập.

Một ngày trước đó, vào đêm 1/7, tại thôn Tả Hồ, xã Cốc San, người dân phát hiện vết nứt lớn, rộng khoảng 60cm phía sau khu vực sinh sống của 11 hộ dân. Công an xã Cốc San đã huy động toàn bộ lực lượng, phối hợp cùng chính quyền địa phương di chuyển khẩn cấp 68 nhân khẩu trong đêm.

Đến sáng 2/7, một phần diện tích nhà cửa đã bị sạt lở hoàn toàn. Tuy nhiên, tất cả người dân đều an toàn nhờ được sơ tán kịp thời.

Hiện các địa phương vẫn đang tiếp tục theo dõi sát tình hình mưa lũ, đặt biển cảnh báo tại các tuyến đường có nguy cơ cao xảy ra sạt lở.

Lực lượng chức năng và địa phương chuẩn bị sẵn sàng các phương án ứng phó tiếp theo để đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản cho người dân.