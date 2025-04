Kinh nghiệm tiết kiệm, chuyển đổi năng lượng xanh phục vụ sản xuất của Vinamilk

Ông Lê Hoàng Minh - đại diện Công ty Vinamilk - chia sẻ kinh nghiệm về tiết kiệm năng lượng, chuyển đổi năng lượng xanh phục vụ trong sản xuất tại hội thảo của Hội nghị P4G.

Trong phiên thảo luận cấp Bộ trưởng với chủ đề: "Bắt nhịp Cách mạng Xanh 4.0: Hành trình chuyển đổi hệ thống lương thực cho kỷ nguyên bền vững", ông Lê Hoàng Minh - Giám đốc Điều hành sản xuất, Trưởng dự án Net Zero của Vinamilk - đã có những chia sẻ về kinh nghiệm thay đổi năng lượng trong sản xuất của công ty.

Ông Lê Hoàng Minh nói, với quy mô là doanh nghiệp sữa lớn nhất Việt Nam, những bước chuyển đổi xanh của Vinamilk sẽ không chỉ để giúp công ty đạt được mục tiêu phát triển bền vững mà còn tác động đến các doanh nghiệp, bên liên quan và cộng đồng cũng như ngành sữa, chăn nuôi bò sữa tại Việt Nam.

"Một số thực hành cụ thể như tiết kiệm năng lượng, chuyển đổi năng lượng xanh - sạch cho sản xuất, có thể tạo được tác động lớn. Tại các trang trại Vinamilk, chúng tôi đã triển khai toàn bộ năng lượng mặt trời áp mái, sử dụng vòng tuần hoàn biogas để tiết kiệm năng lượng, xử lý chất thải đàn bò biến thành tài nguyên là khí đốt, phân bón... được tái sử dụng, tuần hoàn trở lại cho trang trại, và phân bón hữu cơ còn được cung cấp cho các hộ nông dân hợp tác cùng chúng tôi", ông Lê Hoàng Minh điểm lại.

Cũng theo ông Minh, với kinh nghiệm thực tế của mình, Vinamilk khuyến khích việc vận dụng các tiêu chuẩn quốc tế trong phát triển bền vững, như các tiêu chuẩn Global GAP hay Organic châu Âu cho trang trại, ISO50001, tiêu chuẩn trung hòa carbon PAS2060:2014 tiến tới ISO 14068 hay ISO 14064 về kiểm kê khí nhà kính...

"Ngoài các giải pháp về năng lượng, công nghệ, kinh tế tuần hoàn, trong lộ trình chuyển đổi xanh, chúng ta cần xây dựng được cơ sở dữ liệu để thấy được chính xác hơn bức tranh phát thải, dấu chân carbon của chúng ta đang ở đâu, từ đó có lộ trình giảm phát thải, thực hiện các mục tiêu bền vững một cách minh bạch, hiệu quả", đại diện công ty Vinamilk đề xuất thêm.

Hiện, Vinamilk đã đề ra mục tiêu cụ thể bao gồm cắt giảm 15% lượng phát thải vào năm 2027 và 55% vào năm 2035 và đạt Net Zero vào 2050. Đây là lộ trình cơ bản, hiện nay Vinamilk đang làm việc với đơn vị SBTi (Science Based Targets Initiative) để xây dựng các mục tiêu, đo lường, phương pháp cụ thể, chi tiết dựa trên cơ sở khoa học cho các bước thực hiện.

Năm 2023, công ty đã đạt được chứng nhận quốc tế về trung hòa carbon, bao gồm PAS 2060:2014 cho 3 đơn vị gồm 2 nhà máy và 1 trang trại. Từ năm 2025, tiêu chuẩn quốc tế về trung hòa carbon ISO14068 ra đời như một sự chuẩn hóa và nâng cấp hơn, giúp doanh nghiệp thực thi hiệu quả hơn lộ trình Net Zero, Vinamilk cũng đã tiên phong chuyển đổi và nâng cấp chuẩn này. Theo ông Minh, trong tháng 5/2025 tới, Vinamilk sẽ hoàn thành chứng nhận ISO14068.

Vinamilk cũng là doanh nghiệp Việt Nam đầu tiên đăng kí tham gia ủng hộ sáng kiến toàn cầu về Net Zero của ngành sữa (Pathway to Dairy Net Zero 2050). Những nỗ lực này đã giúp thúc đẩy các doanh nghiệp ngành sữa Việt Nam cùng hướng theo các tiêu chuẩn quốc tế về phát triển bền vững.

Hiện nay, hệ thống 13 nhà máy Vinamilk sử dụng năng lượng tái tạo gồm năng lượng mặt trời, biomass và CNG. Năng lượng xanh chiếm hơn 88.8% tỷ lệ sử dụng năng lượng cho sản xuất. Tất cả nhà máy đạt chứng nhận quản lý năng lượng ISO…

Một ví dụ điển hình là "Siêu nhà máy sữa Việt Nam" tại Bình Dương, nơi sử dụng năng lượng xanh, dây chuyền tự động hóa với công nghệ tiên tiến, trang bị hệ thống tuần hoàn nhiệt và nước, giúp tiết kiệm năng lượng và giảm thiểu tác động môi trường.

Cụ thể, 60% năng lượng được giảm thiểu nhờ sử dụng Robot LGV vận chuyển hàng hóa thay cho xe nâng truyền thống, Vinamilk hiện có 4 kho thông minh (kho thường và kho lạnh) giúp giảm 70% năng lượng so với mô hình kho truyền thống.

Quy mô là siêu nhà máy có sản lượng 800 triệu lít mỗi năm (tương đương hơn 12 triệu hộp sữa 180ml mỗi ngày) nhưng đã được Vinamilk trung hòa carbon, nhờ nỗ lực cắt giảm phát thải trong sản xuất chứ không chỉ nhờ vào "bù đắp".

Link gốc: https://nongnghiepmoitruong.vn/kinh-nghiem-tiet-kiem-chuyen-doi-nang-luong-xanh-phuc-vu-san-xuat-cua-vinamilk-d748758.html