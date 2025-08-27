Kinh hãi giây phút tài xế ô tô lao qua khu vực núi đang lở ở Sa Pa

TPO - Một vụ sạt lở đất nghiêm trọng vừa xảy ra tại khu vực dốc 3 tầng thuộc địa bàn xã Tả Phìn, trên cung đường lên Sa Pa, Lào Cai. Tài xế điều khiển ô tô đã may mắn thoát nạn trong tích tắc khi hàng chục khối đất đá bất ngờ đổ ập xuống mặt đường.

Clip tài xế thoát chết trong gang tấc trước vụ sạt lở đất ở Lào Cai

Đoạn clip do người dân ghi lại rạng sáng 27/8 cho thấy, chiếc xe tải đang lưu thông theo hướng từ Lào Cai đi Sa Pa thì bất ngờ đất đá trên taluy dương rung chuyển, trượt xuống. Chỉ trong chưa đầy một giây, tài xế kịp nhấn ga, xe tải thoát khỏi vị trí vừa bị đất đá phủ kín. Khối sạt lở lớn đã chặn ngang toàn bộ mặt đường, mảng đất đá ụp xuống tạo tiếng động vang dội.

Một nhân chứng tại hiện trường cho biết: “Nếu tài xế chậm một nhịp ga thôi thì xe đã bị vùi lấp”.

Chiếc xe thoát khỏi vụ sạt lở trong tích tắc.

Trao đổi với PV, ông Vũ Xuân Quý, Chủ tịch UBND xã Tả Phìn, vị trí sạt lở ở khu vực dốc 3 tầng đường từ phường Lào Cai đi phường Sa Pa. Đây là vị trí sạt lở cũ từ trên núi đoạn trạm thu phí cầu Móng Sến đang được cơ quan chức năng xử lý. Những ngày qua, hoàn lưu bão số 5 gây mưa to kéo dài, làm nền đất yếu, nên tiếp tục xảy ra sụt trượt.

Hiện nay, tại khu vực này, đơn vị bảo trì thường trực một máy xúc để xử lý các tình huống khẩn cấp và triển khai phương án khắc phục, thông đường. Rất may vụ việc không gây thiệt hại về người và phương tiện.

Theo Chủ tịch UBND xã Tả Phìn, hiện phía trên núi vẫn còn vết nứt, nguy cơ sạt lở cao. Tỉnh Lào Cai đang triển khai thu hồi đất của các hộ dân trong vùng ảnh hưởng, xác định hiện trạng, đánh giá nguy cơ để xử lý sụt sạt.

Cuối tháng 6/2025, mưa lớn kéo dài nhiều ngày khiến khu vực taluy dương tại Km12+600 đến Km12+900, gần trạm thu phí BOT cầu Móng Sến (xã Tả Phìn, Sa Pa) xuất hiện nhiều vết nứt, đã xảy ra sạt lở đe dọa an toàn tuyến đường nối Lào Cai với Sa Pa. Trước diễn biến phức tạp, UBND tỉnh Lào Cai đã ban hành quyết định công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai tại khu vực này.