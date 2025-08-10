Kiến nghị chính sách ưu đãi đặc biệt 'lên đời' doanh nghiệp vùng Tây Bắc

TPO - Các doanh nghiệp Tây Bắc kiến nghị chính sách ưu đãi đặc biệt cho doanh nhiệp phát triển như: Nhà nước cần hỗ trợ chính sách, nguồn vốn và đào tạo nguồn nhân lực; đặc biệt, tập trung đầu phát triển giao thông kết nối vùng, thu hút đầu tư, phát triển khoa học công nghệ…

UBND tỉnh Phú Thọ tặng hoa chúc mừng Diễn đàn Kinh tế tư nhân Việt Nam (VPSF) 2025 - Phiên đối thoại cụm Tây Bắc Bộ.

Chiều 9/8, tại tỉnh Phú Thọ, Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam tổ chức Vòng đối thoại địa phương Diễn đàn Kinh tế tư nhân Việt Nam (VPSF) 2025 - Phiên đối thoại cụm Tây Bắc Bộ. Diễn đàn có sự tham gia bảo trợ thông tin của báo Tiền Phong.

Toàn cảnh VPSF 2025 - Phiên đối thoại cụm Tây Bắc Bộ

Phát biểu tại diễn đàn, ông Đỗ Duy Liên - Phó Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam, Phó Trưởng Ban Tổ chức VPSF 2025 - cho biết, Nghị quyết 68 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân xác định, kinh tế tư nhân là động lực quan trọng của nền kinh tế quốc gia. Để khu vực này phát huy đúng tầm, cần thể chế khai phóng, hạ tầng đồng bộ, nguồn nhân lực và niềm tin được đặt đúng chỗ.

Lãnh đạo tỉnh Phú Thọ, Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam chia sẻ các ý kiến tại diễn đàn.

Theo ông Đỗ Duy Liên, Tây Bắc có nhiều tiềm năng trong phát triển nông nghiệp, công nghiệp, nông nghiệp, dịch vụ, du lịch… Tuy nhiên, hạ tầng liên kết rời rạc, quy mô doanh nghiệp nhỏ, khởi nghiệp đổi mới sáng tạo chưa lan tỏa mạnh và vốn đầu tư chưa tương xứng… tạo ra “điểm nghẽn” cho sự phát triển.

Phó Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam nhấn mạnh, phiên đối thoại nhằm phản ánh tiếng nói trung thực của cộng đồng doanh nhân, doanh nghiệp những khó khăn, vướng mắc của vùng Tây Bắc gửi đến Chính phủ, các Bộ, ngành, địa phương tại VPSF 2025.

Các doanh nhân trẻ đề xuất các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp ở Tây Bắc.

Trong phiên đối thoại, đại diện cộng đồng doanh nhân, doanh nghiệp trong khu vực đã trình bày các tham luận về triển khai Nghị quyết 68 từ góc nhìn doanh nghiệp Tây Bắc; các giải pháp phù hợp nhằm thúc đẩy phát triển cơ sở hạ tầng, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh... góp phần đưa doanh nghiệp ở Tây Bắc phát triển.

Tham luận tại diễn đàn, doanh nhân Đặng Thị Tuyến - Phó Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Lai Châu - cho biết, các tỉnh Tây Bắc chủ yếu là những doanh nghiệp nhỏ, siêu nhỏ, năng lực cạnh tranh yếu, tạo rào cản rất lớn cho sự phát triển.

Doanh nhân Đặng Thị Tuyến - Phó Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Lai Châu - phát biểu tham luận tại diễn đàn.

Ngoài ra, hệ thống giao thông liên tỉnh, giao thông nội tỉnh chưa phát triển, làm tăng chi phí vận tải; hoạt động truyền thông quảng bá yếu; nền tảng số chưa đồng bộ, khả năng tiếp cận thương mại điện tử, xây dựng thương hiệu yếu... dẫn đến khó cạnh tranh với sản phẩm các địa phương khác.

“Các doanh nghiệp Tây Bắc rất cần các địa phương có chính sách ưu đãi đặc biệt cho doanh nhiệp, đó là hỗ trợ chính sách, nguồn vốn, đất đai và đào tạo nguồn nhân lực. Đặc biệt, Chính phủ tập trung đầu phát triển giao thông kết nối vùng, phát triển khoa học công nghệ…”, bà Tuyến đề nghị.

Từ những ý kiến của doanh nghiệp, lãnh đạo Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam đã phân tích làm rõ những khó khăn của doanh nghiệp khu vực Tây Bắc. Đồng thời, lãnh đạo Hội tiếp thu ý kiến để chuyển tới các phiên đối thoại cấp Bộ, ngành; báo cáo Chính phủ trong Diễn đàn kinh tế tư nhân năm 2025 diễn ra trong thời gian tới.