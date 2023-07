Kích cầu du lịch: Đừng đổ lỗi cho nhau

Vé máy bay đã “hạ nhiệt”

Ngày 29/6, khảo sát trang bán vé máy bay của các hãng cho chuyến bay nội địa giai đoạn cao điểm hè tháng 7 và 8 tới, giá vé máy bay đã giảm tới khoảng 1 nửa so với mức giá công bố bán ra hồi tháng 5 và đầu tháng 6 vừa qua (cùng chặng bay, thời gian đi). Cụ thể, đường bay Hà Nội - Phú Quốc đi trong tháng 7, giá vé máy bay chỉ từ 1,1 triệu đồng/chiều trở lên (đã gồm thuế phí), nếu bay trong tháng 8, giá vé chỉ khoảng 800 nghìn đồng/chiều. Cùng đến Phú Quốc nhưng đi từ TPHCM, tháng 7 và 8 tới nhiều ngày còn có giá vé bay 0 đồng, cộng thêm thuế phí chỉ khoảng 700 nghìn đồng/chiều (với rất nhiều lựa chọn các ngày cả trong tuần và cuối tuần, giờ bay cũng linh hoạt cho khách chọn). Với các đường bay từ Hà Nội và TPHCM đến điểm du lịch Nha Trang, Đà Nẵng, Huế, Đà Lạt… cũng chỉ từ 1 triệu đồng/chiều. Giá vé máy bay cao (từ 2 triệu đồng/chiều trở lên), đi trong tháng 7, 8 tới, chỉ còn ở những đường bay ít hãng khai thác, số chuyến bay trong ngày không nhiều, như Hà Nội - Tuy Hòa (Phú Yên), Hà Nội - Côn Đảo, TPHCM - Đồng Hới, TPHCM - Tuy Hòa…

Số liệu từ Tổng cục Thống kê cho thấy, so với cùng kỳ năm trước, trong 6 tháng đầu năm nay, giá nhóm văn hóa, giải trí và du lịch tăng hơn 3,7%, do nhu cầu giải trí và du lịch của người dân tăng; giá vé máy bay tăng hơn 65,7%, giá vé tàu hỏa tăng trên 32%, giá vé ô tô khách tăng hơn 11%, do nhu cầu đi lại du lịch và các dịp nghỉ lễ, Tết, hè tăng cao, trong khi nửa đầu năm trước vẫn chịu ảnh hưởng nặng bởi dịch COVID-19, sau đó chớm mở cửa trở lại từ tháng 3/2022.