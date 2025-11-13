Kia chốt ngày ra mắt Seltos bản hybrid mới

TPO - Theo chuyên trang Korean Car Blog, Kia Seltos thế hệ tiếp theo sẽ chính thức được trình làng vào ngày 10/12 tới, đánh dấu bước tiến lớn của mẫu SUV cỡ nhỏ ăn khách đến từ Hàn Quốc.

Ở thế hệ mới, Seltos có thiết kế lấy cảm hứng từ các mẫu SUV mới nhất của Kia. Đáng chú ý, mẫu xe này sẽ lần đầu tiên có phiên bản hybrid. Sự bổ sung này được xem là một mắt xích quan trọng trong chiến lược điện hóa toàn bộ dòng SUV và xe đa dụng của Kia tại thị trường Hàn Quốc.

Đây cũng được cho là bước đi nhằm hướng tới sự cân bằng khi nhu cầu xe điện đang chậm lại trong và thị trường xe hybrid trên toàn cầu đang tăng trưởng mạnh mẽ.

Theo lịch trình nội bộ mới nhất, Kia Seltos thế hệ mới sẽ được sản xuất hàng loạt từ tháng 8/2026 tại nhà máy Kia Autoland Gwangju, sau khi ra mắt toàn cầu vào tháng 12/2025.

Một bản phác thảo dự đoán thiết kế của Kia Seltos đời mới.

Ra mắt lần đầu vào năm 2019, Kia Seltos được bán với các tùy chọn động cơ xăng và diesel, song bản diesel đã dần bị loại bỏ do nhu cầu giảm sút. Việc bổ sung phiên bản hybrid đánh dấu một bước ngoặt, khi kết hợp giữa hiệu suất nhiên liệu cao, hiệu năng tốt hơn và mức phát thải thấp.

Thế hệ mới của Seltos sẽ có hai tùy chọn động cơ xăng và hybrid, trong đó bản hybrid được kỳ vọng trở thành phiên bản chủ lực cho cả thị trường nội địa và xuất khẩu.

Trước đó, một số nguồn tin cho rằng Seltos Hybrid sẽ dùng động cơ hybrid 1.6L GDi tương tự Kia Niro hoặc Hyundai Kona Hybrid (công suất khoảng 141 mã lực). Tuy nhiên, thông tin mới nhất cho biết Kia có thể trang bị động cơ hybrid tăng áp 1.6L Turbo giống trên Kia Sportage, giúp nâng cao đáng kể sức mạnh lẫn hiệu suất tiêu hao nhiên liệu.

Cấu hình này hứa hẹn sẽ giúp nâng tầm dòng Seltos lên gần hơn với các dòng SUV phân khúc trên. Tuy vậy, cấu hình động cơ vẫn chưa được Kia chốt chính thức và vẫn có thể sẽ thay đổi trước khi xe đi vào sản xuất.

Một điểm nhấn khác là hệ dẫn động bốn bánh điện tử (e-AWD) hoàn toàn mới do Kia phát triển nội bộ. Hệ thống này được tối ưu cho xe hybrid, giúp phân bổ mô-men xoắn linh hoạt hơn, mang lại khả năng vận hành ổn định và mượt mà trên nhiều địa hình khác nhau.. Trang bị này hướng đến việc đáp ứng nhu cầu của thị trường châu Âu, nơi rất ưa chuộng các dòng SUV cỡ nhỏ có dẫn động 4 bánh toàn thời gian để đi đường tuyết.

Tại Hàn Quốc, Kia Seltos liên tục dẫn đầu doanh số SUV cỡ nhỏ từ năm 2020 nhờ giá bán dễ tiếp cận, tính thực dụng cao và thiết kế cao cấp. Với công nghệ hybrid mới, Kia kỳ vọng mở rộng tệp khách hàng hướng đến nhóm người tiêu dùng quan tâm đến môi trường, đồng thời duy trì mức giá cạnh tranh, dự kiến khởi điểm từ khoảng hơn 20 triệu won (khoảng 360 triệu đồng).

Ở Việt Nam, Kia Seltos từng là mẫu xe bán chạy nhất phân khúc SUV cỡ B, đặc biệt là trong giai đoạn 2021-2022. Tuy nhiên, ở thời điểm hiện tại, vị thế này đã thay đổi do cạnh tranh từ các đối thủ mới và xu hướng xe điện. Mặc dù vậy, Seltos vẫn là mẫu xe bán tốt nhất của riêng thương hiệu Kia tại thị trường Việt Nam với 4.578 chiếc đã bàn giao trong năm 2025.