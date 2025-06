Khủng hoảng tồi tệ nhất trong 21 năm của điện ảnh Hàn Quốc

TPO - Rạp chiếu phim Hàn Quốc đang trải qua giai đoạn ảm đạm nhất trong 21 năm qua, với số khán giả nửa đầu năm 2025 có thể giảm xuống dưới 100 triệu, mức thấp nhất kể từ 2004.

Ngành điện ảnh Hàn Quốc đang trải qua nửa đầu năm tồi tệ nhất trong hơn hai thập kỷ, khi số lượng khán giả đến rạp có nguy cơ lần đầu tiên tụt xuống dưới mốc 100 triệu người kể từ năm 2004 (không tính hai năm ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19), theo Hankook Ilbo.

Dữ liệu công bố ngày 23/6 bởi Hội đồng Điện ảnh Hàn Quốc, tính đến ngày 22/6, tổng cộng 40,73 triệu lượt người đã đến rạp. Với mức trung bình khoảng 1,42 triệu lượt mỗi tuần, dự kiến con số này chỉ đạt khoảng 42 triệu vào cuối tháng 6, thấp nhất kể từ năm 2004 (21,82 triệu lượt), trừ các năm đại dịch.

So sánh với các năm gần đây, nửa đầu năm 2022 ghi nhận 44,92 triệu lượt (giai đoạn hồi phục sau COVID-19), trong khi năm 2023 đạt 62,93 triệu lượt, và tổng số cả năm vượt mốc 123 triệu.

Phim ăn khách nhất cũng không đủ cứu vãn

Tính đến hiện tại, bộ phim nội địa ăn khách nhất là Yadang: The Snitch với 3,37 triệu lượt xem. Con số này chỉ đủ xếp thứ bảy nếu so với bảng xếp hạng cùng kỳ năm 2024. Phim nước ngoài có thành tích cao nhất là Mission: Impossible - The final reckoning với 3,3 triệu lượt.

Trong khi đó, phim dẫn đầu nửa đầu 2023 là Exhuma đã vượt 11,91 triệu lượt khán giả. Các phim ăn khách khác như The roundup: No way out, Inside out 2, Veteran 2 hay The pilot cũng đều đạt thành tích vượt xa các tựa phim của năm 2025.

Nếu đà sụt giảm này kéo dài sang nửa cuối năm, ngành điện ảnh Hàn có thể không đạt nổi mốc 100 triệu khán giả/năm.

Từ khi lần đầu vượt mốc 100 triệu khán giả năm 2005 với 123,3 triệu, Hàn Quốc đã duy trì con số ấn tượng này liên tục, trừ hai năm COVID. Năm đỉnh cao 2019, tổng số khán giả còn lên tới 226,67 triệu.

Điều khiến nhiều người lo ngại hơn nữa là dù số lượng rạp chiếu phim đã tăng gấp đôi (từ 1.648 rạp năm 2005 lên 3.296 rạp năm 2024), lượng người đến rạp lại đang giảm mạnh.

Nguyên nhân cảnh điện ảnh trì trệ, ảm đạm

Trả lời Hankook Ilbo, các chuyên gia cho rằng tình trạng ảm đạm hiện tại bắt nguồn từ nhiều nguyên nhân như tâm lý tiêu dùng tiêu cực kéo dài, sự lên ngôi của các nền tảng phát trực tuyến và hệ quả kinh tế từ bất ổn chính trị sau lệnh thiết quân luật ngắn ngủi ban hành ngày 3/12 năm 2024.

Thêm vào đó, nguồn phim bị lưu kho trong đại dịch đã gần như phát hành hết, trong khi số lượng dự án điện ảnh mới lại sụt giảm mạnh, khiến cung không đáp ứng được cầu.

Dù vậy, vẫn có chút tia sáng phía trước, khi chính phủ Hàn Quốc đang lên kế hoạch phát hành phiếu giảm giá tiêu dùng, nếu ngân sách bổ sung được Quốc hội thông qua.

Từ giữa tháng 7, người dân có thể nhận tối đa hai đợt phiếu hỗ trợ chi phí sinh hoạt và 4,5 triệu phiếu giảm giá vé xem phim trị giá 27,1 tỷ won (tương đương 19,6 triệu USD). Mỗi người có thể sử dụng 4 phiếu, mỗi phiếu giảm 6.000 won/vé.

Các ưu đãi này sẽ trùng với mùa cao điểm phim hè (cuối tháng 7 - đầu tháng 8), khi loạt phim nội địa như Omniscient reader, My daughter is a zombie, Pretty crazy và các bom tấn Hollywood như Jurassic world rebirth, Superman, The fantastic four: First steps lần lượt ra rạp.

“Chúng tôi kỳ vọng thị trường sẽ khởi sắc trở lại vào cuối tháng 7, đầu tháng 8”, ông Hwang Jae Hyun - giám đốc chiến lược của CGV - chia sẻ. “Với bom tấn Avatar: Fire and Ash ra mắt cuối năm 2025, chúng tôi vẫn hy vọng tổng số khán giả năm nay sẽ vượt mốc 100 triệu”.