Nam ca sĩ Khương Đào rơi xuống biển

TPO - Thành viên nhóm nhạc MIRROR Khương Đào trượt chân ngã xuống biển, được đưa đi cấp cứu. Sự việc đang đứng đầu bảng tìm kiếm hot search Weibo.

Thành viên Khương Đào (Keung To) của nhóm nhạc nam đình đám MIRROR (Hong Kong, Trung Quốc) gặp tai nạn. Theo nhiều hãng truyền thông địa phương, vào khoảng 16h30 chiều 24/6, một người đàn ông rơi xuống biển tại khu vực gần chợ đầu mối thực phẩm phụ Tây Cửu Long. Sau đó, danh tính người gặp nạn được xác nhận chính là Khương Đào.

Rất may, ngay khi sự việc xảy ra, tàu của Cục Hàng hải đã kịp thời phát hiện và cứu vớt Khương Đào, nhanh chóng đưa anh vào bờ. Từ đó, anh được xe cứu thương đưa đến bệnh viện Mary để điều trị. Khi nhập viện, nam ca sĩ vẫn tỉnh táo, tình trạng sức khỏe không chuyển biến xấu thêm.

Thông tin bất ngờ khiến đông đảo người hâm mộ và cư dân mạng bàng hoàng, bày tỏ sự lo lắng trên các nền tảng mạng xã hội.

Hiện tại, công ty quản lý của Khương Đào chưa đưa ra thông cáo chính thức. Trong khi đó, thành viên cùng nhóm khi được hỏi tại sự kiện ở Causeway Bay chỉ cho biết “không rõ chuyện gì đã xảy ra”.

Quản lý sau đó thay mặt Khương Đào đăng tải thông tin qua story Instagram. Nam thần tượng cũng gửi lời trấn an người hâm mộ: “Chỉ là tôi bất cẩn một chút, gặp một sự cố nhỏ thôi. Tôi không sao cả, mọi người yên tâm nhé. Mong mọi người đừng suy đoán gì thêm. Thật sự xin lỗi vì đã khiến mọi người lo lắng”.

Một số nguồn tin lan truyền nói nam ca sĩ ngã do uống rượu. Theo nguồn tin của HK01, trước khi sự việc xảy ra, nam ca sĩ đang chạy bộ thì cảm thấy không khỏe nên dựa vào lan can nghỉ, không may trượt chân rơi xuống biển. Vì điện thoại bị nước làm hỏng và không thể đăng nhập Instagram do quên mật khẩu, anh mượn tài khoản của quản lý để trấn an người hâm mộ.

Khương Đào sinh năm 1999, là gương mặt nổi bật, được nhãn hàng săn đón, hút fan hàng đầu nhóm nhạc 12 thành viên MIRROR. Nhóm nhạc này được coi là hiện tượng văn hóa tại Hong Kong (Trung Quốc), tạo sự hồi sinh của Canto-pop, thể loại âm nhạc đang lụi tàn vì sự xâm chiếm của Kpop và Mandopop (nhạc Trung Quốc).