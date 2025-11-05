Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Gia Lai:

Khu đô thị hồ Phú Hòa chọn nhà đầu tư mới sau hơn một thập kỷ ‘đắp chiếu’

Trương Định

TPO - Sau hơn một thập kỷ nằm “bất động”, khu đô thị - du lịch - văn hóa - thể thao hồ Phú Hòa được UBND tỉnh Gia Lai phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư mới cho dự án quy mô gần 280ha, tổng vốn đầu tư gần 22.000 tỷ đồng.

tp-h7.jpg
UBND tỉnh Gia Lai vừa có quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án có sử dụng đất dự án Khu đô thị - du lịch - văn hóa - thể thao hồ Phú Hòa (gọi tắt dự án hồ Phú Hòa), sau hơn một thập kỷ nằm “bất động﻿”. Ảnh: Trương Định.
tp-h0.jpg
Dự án có quy mô gần 280ha, tổng mức đầu tư gần 22.000 tỷ đồng. Ảnh: Trương Định.
tp-h1.jpg
Theo người dân khu vực, dự án nằm im lìm﻿ lâu nay gây ra nhiều bất cập, bên trong dự án các hạng mục công trình dang dở, mất an toàn. Ảnh: Trương Định.
tp-h12.jpg
“Nghe tin dự án được triển khai lại bản thân rất là mừng, hy vọng sớm được triển khai để khu vực khang trang hơn, chứ lâu nay bỏ hoang nhìn nhếch nhác quá”, bà Nguyễn Thị Kim Oanh (67 tuổi, người dân khu vực dự án) chia sẻ. Ảnh: Trương Định.
tp-h10.jpg
tp-h11.jpg
Tuyến đường giao thông bên trong dự án. Ảnh: Trương Định.
tp-h8.jpg
Dự án hồ Phú Hòa từng được UBND tỉnh Bình Định (cũ) phê duyệt quy hoạch﻿ chi tiết tỷ lệ 1/500 từ tháng 7/2015, với tổng vốn đầu tư khoảng 5.000 tỷ đồng, thế nhưng sau nhiều năm triển khai dự án vẫn chưa ra hình hài. Ảnh: Trương Định.
tp-h4.jpg
Công trình nhà nước duy nhất bên trong dự án. Ảnh: Trương Định.
tp-h9.jpg
tp-h5.jpg
tp-h3.jpg
Việc dự án được "hồi sinh" trở lại mang đến nhiều kỳ vọng cho người dân khu vực. Ảnh: Trương Định.
tp-h3.jpg
Dự án hồ Phú Hòa nhìn từ trên cao. Ảnh: Nguyễn Gia.
tp-h6.jpg

Theo quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án có sử dụng đất dự án hồ Phú Hòa, nhà đầu tư trúng thầu là liên danh Tập đoàn Geleximco - Công ty CP (GELEXIMCO), Công ty CP Glexhomes (GLEXHOMES), Công ty CP Tập đoàn Phúc Lộc (PLG) và Tổng Công ty Xây dựng Công trình Giao thông 8 - CTCP (CIENCO 8). Tiến độ thực hiện dự án từ quý II/2025 đến quý IV/2040.

Trương Định
#Khu đô thị hồ Phú Hòa #Gia Lai #dự án bất động sản #hồi sinh dự án #đầu tư phát triển #du lịch văn hóa #cơ hội đầu tư #Công ty Phúc Lộc

