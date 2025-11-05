Khu đô thị hồ Phú Hòa chọn nhà đầu tư mới sau hơn một thập kỷ ‘đắp chiếu’

TPO - Sau hơn một thập kỷ nằm “bất động”, khu đô thị - du lịch - văn hóa - thể thao hồ Phú Hòa được UBND tỉnh Gia Lai phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư mới cho dự án quy mô gần 280ha, tổng vốn đầu tư gần 22.000 tỷ đồng.
Tuyến đường giao thông bên trong dự án. Ảnh: Trương Định.
Việc dự án được "hồi sinh" trở lại mang đến nhiều kỳ vọng cho người dân khu vực. Ảnh: Trương Định.
Theo quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án có sử dụng đất dự án hồ Phú Hòa, nhà đầu tư trúng thầu là liên danh Tập đoàn Geleximco - Công ty CP (GELEXIMCO), Công ty CP Glexhomes (GLEXHOMES), Công ty CP Tập đoàn Phúc Lộc (PLG) và Tổng Công ty Xây dựng Công trình Giao thông 8 - CTCP (CIENCO 8). Tiến độ thực hiện dự án từ quý II/2025 đến quý IV/2040.