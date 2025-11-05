Gia Lai: Khu đô thị hồ Phú Hòa chọn nhà đầu tư mới sau hơn một thập kỷ ‘đắp chiếu’

TPO - Sau hơn một thập kỷ nằm “bất động”, khu đô thị - du lịch - văn hóa - thể thao hồ Phú Hòa được UBND tỉnh Gia Lai phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư mới cho dự án quy mô gần 280ha, tổng vốn đầu tư gần 22.000 tỷ đồng.