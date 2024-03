Khởi tố thêm 63 bị can liên quan đến ‘đại án đăng kiểm’

TPO - Quá trình điều tra sai phạm trong lĩnh vực đăng kiểm, kiểm định phương tiện cơ giới đường bộ, phương tiện thủy nội địa, hoán cải phương tiện, từ 29/2 đến 5/3, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã khởi tố 63 bị can để điều tra về nhiều tội danh khác nhau, nâng tổng số bị can bị khởi tố lên 318 người.