Bắt Giám đốc trung tâm đăng kiểm xe cơ giới Kiên Giang

TPO - Ông Nguyễn Quốc Sử, Giám đốc Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới Kiên Giang bị khởi tố, bắt tạm giam với cáo buộc lạm dụng chức vụ quyền hạn được giao, có hành vi nhận hối lộ để chỉ đạo cấp dưới làm khống hồ sơ nghiệm thu sau cải tạo, cấp giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường…

Ngày 10/1, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Kiên Giang đã khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với ông Nguyễn Quốc Sử (52 tuổi ) - Giám đốc trung tâm đăng kiểm xe cơ giới Kiên Giang, ngụ phường Vĩnh Lạc, TP. Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang để điều tra về hành vi “Nhận hối lộ”.

Theo cơ quan điều tra, ông Sử bị bắt tạm giam với cáo buộc có liên quan đến sai phạm của thuộc cấp là Đặng Phi Long, đăng kiểm viên của Trung tâm đăng kiểm 68.01S, nơi ông Sử làm giám đốc. Long là người trực tiếp thẩm định hồ sơ đăng kiểm xe cơ giới đường bộ đối với xe cải tạo có thiết kế và miễn thiết kế.

Trước đó, ngày 8/11/2023, Đặng Phi Long (41 tuổi, ở xã Vĩnh Bình Bắc, huyện Vĩnh Thuận), Đặng Văn Công (53 tuổi, xã Mong Thọ B, huyện Châu Thành) bị cơ quan CSĐT Công an tỉnh Kiên Giang khởi tố bắt tạm giam để điều tra về hành vi giả mạo trong công tác. Ngoài ra, công an còn khởi tố bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nguyễn Văn Lộc (52 tuổi, ở phường An Hòa, TP Rạch Giá) với cùng tội danh nói trên.

Theo kết quả điều tra, Long là đăng kiểm viên bậc cao của trung tâm và cũng là người trực tiếp thẩm định hồ sơ đăng kiểm xe cơ giới đường bộ đối với xe cải tạo có thiết kế và miễn thiết kế.

Từ tháng 12/2021 đến ngày bị bắt, Long, Công và Lộc làm khống 49 hồ sơ nghiệm thu xe cơ giới sau khi cải tạo. Trong đó, Long đã nhận của 6 chủ phương tiện với số tiền trên 86 triệu đồng để bán hồ sơ thiết kế, bỏ qua những lỗi trong quá trình đăng kiểm để kết luận các phương tiện trên đều đạt khi đăng kiểm.

Quá trình điều tra mở rộng vụ án, đến nay cơ quan điều tra xác định Nguyễn Quốc Sử, Giám đốc Trung tâm đăng kiểm 68-01S lạm dụng chức vụ quyền hạn được giao, có hành vi nhận hối lộ số tiền 28.500.000 đồng để chỉ đạo cấp dưới làm khống 32 hồ sơ nghiệm thu sau cải tạo; cấp 32 giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường; thống nhất cho kiểm định 32 phương tiện ôtô tập lái có lắp đặt phanh phụ phục vụ giảng dạy đào tạo sát hạch lái xe trái quy định của pháp luật.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ.