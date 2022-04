Khởi tố nhóm đối tượng bắt nhân viên quán ăn xếp hàng để đánh

TPO - Sáu đối tượng thuộc nhóm hành hung các nhân viên quán ăn Tám Lúa vừa bị khởi tố về tội gây rối trật tự công cộng, trong đó có 2 bị can nam bị tạm giam. Một bị can nữ được cho tại ngoại vì đang mang thai, nữ bị can còn lại nuôi con nhỏ dưới 36 tháng.

Sáng 9/4, Công an huyện Đức Trọng (Lâm Đồng) cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 6 bị can về tội “Gây rối trật tự công cộng”, bao gồm Giàng Ngọc Tuệ (Bo nhóc, 30 tuổi), Chương Văn Cường (Ty Ma Gà, 33 tuổi), Nguyễn Vũ Linh (31 tuổi), Lê Quốc Bảo (23 tuổi), Nguyễn Thị Út Liên (42 tuổi) và Nguyễn Thị Bảo Yến (32 tuổi). Bị can Bảo ngụ ở xã Liên Hiệp, còn các bị can khác đều thường trú hoặc tạm trú tại thị trấn Liên Nghĩa (Đức Trọng). Kết quả điều tra bước đầu của Công an huyện Đức Trọng xác định, đêm 5/4, ông T.X.P (còn gọi là Cẩu, 49 tuổi, ngụ đường Khúc Thừa Dụ, Liên Nghĩa) đi ô tô đến nhậu ở quán Tám Lúa và xảy ra xô xát với nhân viên của quán. Sáng 6/4, hai bên đã hòa giải nhưng đến tối cùng ngày, một nhóm khoảng 10 người gồm gia đình của ông T.X.P và một số người bạn đến quán Tám Lúa ăn tối. Vì bức xúc chuyện tối hôm trước nên Nguyễn Thị Út Liên (vợ ông T.X.P) dùng tay đánh nhân viên của quán. Yến chạy ra khỏi bàn tát liên tục vào đầu nhân viên phục vụ. Linh cũng dùng tay tát vào mặt người phục vụ, còn Cường dùng mũ cối đánh liên tục vào đầu nhân viên của quán. Tuệ dùng tay túm tóc lôi nhân viên từ trong bếp ra xếp hàng để xin lỗi ông T.X.P. Lê Quốc Bảo vào khu vực bếp gọi nhân viên của quán ra xếp hàng để xin lỗi ông T.X.P. Lúc này Cường, Tuệ và một số người đã tát và đánh nhân viên của quán Tám Lúa. Tại cơ quan điều tra, các đối tượng đã khai nhận hành vi đánh người, gây rối trật tự công cộng. Căn cứ vào tài liệu chứng cứ thu thập được, lời khai của các đối tượng và những người liên quan, Công an huyện Đức Trọng đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố 6 bị can để điều tra xử lý theo quy định của pháp luật. Hai trong số 6 bị can nêu trên bị bắt tạm giam gồm Giàng Ngọc Tuệ và Chương Văn Cường. Cũng theo Công an huyện Đức Trọng, ngoài các đối tượng nói trên, còn có một số người khác cũng tham gia đánh nhân viên của quán Tám Lúa. Cơ quan cảnh sát điều tra đang xác minh làm rõ. Như báo Tiền Phong đã đưa tin, đêm 6/4, một nhóm thực khách khoảng 10 người đã bắt nhiều nhân viên của quán Tám Lúa xếp hàng trước quầy thu ngân, khoanh tay xin lỗi. Nhiều người trong nhóm vừa la hét, chửi bới vừa dùng tay và nón cối hành hung các nhân viên của quán ăn gây xôn xao dư luận. Dưới sự chỉ đạo của Ban giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng, Công an huyện Đức Trọng đã cử Đội hình sự tăng cường phối hợp với Công an thị trấn Liên Nghĩa điều tra vụ việc. Kim Anh