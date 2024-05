Lý do giám đốc công ty công trình công cộng ở Bình Dương bị bắt

TPO - Cơ quan CSĐT xác định, ông Thái Huỳnh Ngân - Giám đốc Công ty Công trình công cộng thành phố Tân Uyên và cấp dưới đã gây thiệt hại cho nhà nước gần 2,5 tỷ đồng.

Tối 7/5, nguồn tin riêng của PV báo Tiền Phong cho hay, ngoài khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với ông Thái Huỳnh Ngân - Giám đốc Công ty Công trình công cộng thành phố Tân Uyên, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương còn khởi tố bị can đối với bà Nguyễn Lệ Hằng – Trưởng phòng Kế hoạch của doanh nghiệp này.

Nguồn tin cho hay, việc khởi tố, bắt tạm giam và khám xét bị can được Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương thực hiện vào ngày 6/5.

Giám đốc Công ty Công trình công cộng thành phố Tân uyên bị khởi tố để điều tra về hành vi “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ”. Trong khi đó, Trưởng phòng Kế hoạch của công ty được xác định có vai trò giúp sức cho giám đốc.

Quá trình điều tra, Cơ quan CSĐT xác định, Giám đốc Công ty Công trình công cộng thành phố Tân Uyên biết chiếc xe thu gom rác mà hợp tác xã Thái Hòa nộp hồ sơ đăng ký bổ sung vào danh sách xe trung chuyển rác của công ty, thực tế không vào bãi rác Tân Hiệp để vận chuyển rác đưa đi Công ty Biwase xử lý là vi phạm hợp đồng vận chuyển chất thải nhưng vẫn thanh toán cho xe này.

Trước đó, Công ty Công trình công cộng thành phố Tân Uyên và Phòng Tài nguyên môi trường thành phố Tân Uyên ký kết hợp đồng với các xe để thu gom rác, trong đó một xe tuy có tên nhưng thực tế không hoạt động. Hành vi của các bị can đã gây thiệt hại cho nhà nước gần 2,5 tỷ đồng.

Vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra để xử lý theo quy định pháp luật.