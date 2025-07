Khởi tố 5 nguyên cán bộ chiến sỹ trại tạm giam về tội dùng nhục hình

5 bị can nguyên là CBCS thuộc Trại tạm giam Công an tỉnh An Giang bị khởi tố, bắt tạm giam về tội danh "Dùng nhục hình".

Ngày 29/7, Cơ quan điều tra Viện KSND Tối cao đã tổ chức thực hiện tống đạt các quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam và các quyết định phê chuẩn của Vụ 6 Viện KSND Tối cao đối với 5 bị can nguyên là CBCS thuộc Trại tạm giam Công an tỉnh An Giang về tội “Dùng nhục hình”.

Cơ quan điều tra Viện KSND Tối cao sẽ tiếp tục điều tra mở rộng và làm rõ trách nhiệm những người có liên quan.