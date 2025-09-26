Cảnh báo cho 300.000 khách hàng ngừng giao dịch với tổng số tiền 1.500 tỷ đồng

report Vạn niềm tin của khách hàng được củng cố

Bà Đoàn Hồng Nhung - thành viên Ban Điều hành, Giám đốc Khối Bán lẻ Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank).

Phát biểu tại buổi họp báo, bà Đoàn Hồng Nhung - thành viên Ban Điều hành, Giám đốc Khối Bán lẻ Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank), đại diện Nhà tài trợ Kim cương, chia sẻ: Với vai trò là ngân hàng dẫn đầu và luôn sẵn sàng đóng góp cho ngành thẻ Việt Nam, Vietcombank rất hân hạnh được đồng hành, đã và đang là nhà tài trợ Kim cương trong chương trình Ngày thẻ Việt Nam trong những năm qua, và đặc biệt trong năm 2025 với chủ đề “Một chạm - Vạn niềm tin”, phản ánh xu thế tất yếu của thời đại số thanh toán nhanh chóng, an toàn và tiện lợi chỉ với một thao tác chạm, đồng thời khẳng định niềm tin vững chắc của khách hàng vào hệ thống ngân hàng Việt Nam.

“Trong những năm gần đây, thực hiện chỉ đạo của Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước, các ngân hàng đã đầu tư mạnh mẽ công nghệ mới, triển khai nhiều giải pháp thanh toán mới hiện đại, trong đó có thanh toán thẻ với nhiều tiện ích, an toàn bảo mật cho khách hàng. Qua đó, thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt đến với người dân và doanh nghiệp.

Bên cạnh đó, số liệu thị trường đã cho thấy sự chuyển dịch trong thói quen thanh toán của người tiêu dùng từ thanh toán tiền mặt sang thanh toán thẻ, tốc độ tăng trưởng thanh toán thẻ và không dùng tiền mặt tiếp tục bứt phá mạnh mẽ. Người dân ngày càng ưu tiên trải nghiệm giao dịch số thay cho tiền mặt, thể hiện niềm tin vào hạ tầng thanh toán hiện đại”, bà Đoàn Hồng Nhung nói.

Theo Giám đốc Khối Bán lẻ Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam, trong thời đại kết nối sức mạnh số không ngừng phát triển, các giải pháp thanh toán mới liên tục được ra thị trường, mang lại nhiều sự lựa chọn cho khách hàng ngoài hình thức thanh toán qua thẻ thông thường. Tuy nhiên, thẻ vẫn là nền tảng cho sự phát triển của các phương thức thanh toán này. Cùng với việc phát triển các giải pháp thanh toán mới, việc đảm bảo an toàn, bảo mật trong thanh toán không dùng tiền mặt cũng được các Ngân hàng đặt lên ưu tiên hàng đầu.

“Trong bức tranh chung đó, Vietcombank tự hào là ngân hàng thương mại đầu tiên ở Việt Nam đặt nền móng triển khai dịch vụ thẻ từ những năm 1990 và luôn giữ vị trí là Ngân hàng dẫn đầu thị phần thẻ về cả mảng phát hành và thanh toán, phát triển đơn vị chấp nhận thẻ cũng như mở rộng mạng lưới ATM. Hiện nay, Vietcombank có khoảng hơn 20 triệu thẻ đang lưu hành, giữ vững vị trí số 1 tại thị trường Việt Nam về phát hành và thanh toán thẻ. Đây là kết quả của việc Vietcombank không ngừng nâng cao chất lượng sản phẩm và dịch vụ, đáp ứng nhu cầu và mong muốn của khách hàng, và cũng thể hiện những đóng góp của Vietcombank đối với sự phát triển của thẻ ngân hàng nói riêng và thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt tại Việt Nam nói chung.

Trong xu thế chung của thời đại số, Vietcombank khẳng định vị thế tiên phong, tiếp tục đầu tư nghiên cứu và phát triển tạo ra một hệ sinh thái số trong lĩnh vực thanh toán thẻ, mang đến cho các khách hàng trên thị trường Việt Nam các công nghệ thẻ hiện đại nhất trên thế giới. Có thể kể đến: thẻ chip EMV, thẻ thanh toán không tiếp xúc, thẻ phi vật lý, giải pháp tokenization, thanh toán qua các ứng dụng trên thiết bị di động, giải pháp định danh khách hàng trực tuyến eKYC, Smart POS, mPOS. Đặc biệt, Vietcombank đã số hóa toàn bộ hành trình phát hành – sử dụng thẻ, mang lại trải nghiệm thanh toán “một chạm” nhưng đảm bảo an toàn, bảo mật ở mức cao nhất. Đây chính là cách Vietcombank hiện thực hóa thông điệp ‘Một chạm – Vạn niềm tin’: Một chạm đơn giản, tiện lợi, liền mạch - Vạn niềm tin của khách hàng được củng cố nhờ an toàn, bảo mật, uy tín thương hiệu”, bà Đoàn Hồng Nhung nhấn mạnh.