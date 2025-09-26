Cảnh báo cho 300.000 khách hàng ngừng giao dịch với tổng số tiền 1.500 tỷ đồng

Ngày thẻ Việt Nam nhằm hiện thực hóa Đề án phát triển thanh toán không dùng tiền mặt giai đoạn 2021 - 2025 của Chính phủ, góp phần vào tiến trình chuyển đổi số quốc gia và xây dựng xã hội số.
Ngày thẻ Việt Nam thúc đẩy thói quen thanh toán không dùng tiền mặt, giúp lan tỏa văn hóa thanh toán hiện đại trong cộng đồng, đặc biệt với giới trẻ, thay đổi thói quen tiêu dùng bằng tiền mặt sang thanh toán bằng thẻ, QR, mobile banking…
Hội thảo chuyên đề: “Một chạm - Vạn niềm tin: Kiến tạo tương lai thanh toán số” (ngày 7/10); Tọa đàm hướng nghiệp: “Bảo vệ tài chính cá nhân - Làm chủ đồng tiền” (ngày 2/10, tại Đại học Bách khoa Hà Nội); Sự kiện “Sóng Festival: Một chạm - Vạn niềm tin” (từ ngày 18-19/10, tại sân vận động Đại học Bách khoa Hà Nội); Concert “Chạm Việt Nam”; Chiến dịch Mega Sale 2025…
Tại họp báo, phóng viên Nguyễn Hằng (Cafe F) đặt câu hỏi cho ông Phạm Anh Tuấn - Vụ trưởng Vụ Thanh toán, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam: Với sự phát triển của khoa học công nghệ, lừa đảo trên không gian số ngày càng tinh vi. Ngân hàng nhà nước có giải pháp chủ động gì để phòng ngừa?
Ông Phạm Anh Tuấn - Vụ trưởng Vụ Thanh toán, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, nhấn mạnh, thời gian qua, Ngân hàng Nhà nước đã ban hành hàng loạt thông tư, trong đó, riêng năm 2024 có 7 thông tư về lĩnh vực thanh toán, tài khoản, thẻ, ví điện tử.
Ngân hàng Nhà nước rất trăn trở vấn đề hành gi gian lận, lừa đảo; vì thế, trong các quy định, yêu cầu các tổ chức cung ứng dịch vụ phải có quy trình phòng ngừa, ngăn ngừa, cảnh báo các hành vi lừa đảo, gian lận.
Thời gian qua, qua theo dõi, Ngân hàng Nhà nước thấy rằng, hầu hết các tổ chức cung cấp dịch vụ đã chấp hành nghiêm các quy định. Bên cạnh đó, Ngân hàng Nhà nước cũng có quy định về việc các tổ chức rà soát, gửi danh sách thẻ, tài khoản có thể nghi ngờ liên quan đến các hành vi gian lận. Ví dụ, một người mở nhiều tài khoản khác nhau, có hành vi giao dịch đáng ngờ; một tài khoản phát sinh quá nhiều giao dịch trong ngày, không phù hợp năng lực tài khoản…
Theo Vụ trưởng Vụ Thanh toán, theo quy định, có khoảng chục tiêu chí, dựa trên các tiêu chí này, các tổ chức lập danh sách, gửi về Ngân hàng Nhà nước. Ông Tuấn cho biết, Ngân hàng Nhà nước đã thu thập được khoảng 600.000 tài khoản liên quan đến các vấn đề nêu trên. Từ danh sách này, qua công tác triển khai thí điểm cho các ngân hàng, tính đến đầu tháng 9/2025, đã giúp cảnh báo cho gần 300.000 khách hàng ngừng giao dịch với tổng số tiền khoảng 1.500 tỷ đồng.
“Với công cụ mới, chúng tôi tin rằng, khi khách hàng chuyển tiền, nếu có cảnh báo, sẽ giúp khách hàng quyết định có chuyển tiền đi hay không”, ông Tuấn nói.
Vụ trưởng Vụ Thanh toán cũng nêu, hiện nay, sau khi các tài khoản liên quan cá nhân có hành vi lừa đảo bị cấm, nhiều đối tượng đã chuyển sang tài khoản của tổ chức. Về vấn đề này, Ngân hàng Nhà nước cũng đang sửa đổi các quy định có liên quan để đảm bảo bảo mật, an toàn, đề phòng các hành vi lừa đảo.
Điều hành phần hỏi đáp giữa Ban tổ chức Ngày thẻ Việt Nam năm 2025 với phóng viên báo chí
Ông Phạm Anh Tuấn - Vụ trưởng Vụ Thanh Toán, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
Nhà báo Phùng Công Sưởng - Tổng Biên tập báo Tiền Phong, đồng Trưởng Ban tổ chức Ngày thẻ Việt Nam năm 2025
Ông Nguyễn Quang Hưng - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP Thanh toán Quốc gia Việt Nam (NAPAS), đồng Trưởng Ban tổ chức Ngày thẻ Việt Nam năm 2025
bà Đoàn Hồng Nhung - thành viên Ban Điều hành, Giám đốc Khối Bán lẻ Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank)
Đại sứ Ngày thẻ Việt Nam năm 2025, Hoa hậu Việt Nam năm 2024 Hà Trúc Linh
Phát biểu tại buổi họp báo, bà Đoàn Hồng Nhung - thành viên Ban Điều hành, Giám đốc Khối Bán lẻ Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank), đại diện Nhà tài trợ Kim cương, chia sẻ: Với vai trò là ngân hàng dẫn đầu và luôn sẵn sàng đóng góp cho ngành thẻ Việt Nam, Vietcombank rất hân hạnh được đồng hành, đã và đang là nhà tài trợ Kim cương trong chương trình Ngày thẻ Việt Nam trong những năm qua, và đặc biệt trong năm 2025 với chủ đề “Một chạm - Vạn niềm tin”, phản ánh xu thế tất yếu của thời đại số thanh toán nhanh chóng, an toàn và tiện lợi chỉ với một thao tác chạm, đồng thời khẳng định niềm tin vững chắc của khách hàng vào hệ thống ngân hàng Việt Nam.
“Trong những năm gần đây, thực hiện chỉ đạo của Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước, các ngân hàng đã đầu tư mạnh mẽ công nghệ mới, triển khai nhiều giải pháp thanh toán mới hiện đại, trong đó có thanh toán thẻ với nhiều tiện ích, an toàn bảo mật cho khách hàng. Qua đó, thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt đến với người dân và doanh nghiệp.
Bên cạnh đó, số liệu thị trường đã cho thấy sự chuyển dịch trong thói quen thanh toán của người tiêu dùng từ thanh toán tiền mặt sang thanh toán thẻ, tốc độ tăng trưởng thanh toán thẻ và không dùng tiền mặt tiếp tục bứt phá mạnh mẽ. Người dân ngày càng ưu tiên trải nghiệm giao dịch số thay cho tiền mặt, thể hiện niềm tin vào hạ tầng thanh toán hiện đại”, bà Đoàn Hồng Nhung nói.
Theo Giám đốc Khối Bán lẻ Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam, trong thời đại kết nối sức mạnh số không ngừng phát triển, các giải pháp thanh toán mới liên tục được ra thị trường, mang lại nhiều sự lựa chọn cho khách hàng ngoài hình thức thanh toán qua thẻ thông thường. Tuy nhiên, thẻ vẫn là nền tảng cho sự phát triển của các phương thức thanh toán này. Cùng với việc phát triển các giải pháp thanh toán mới, việc đảm bảo an toàn, bảo mật trong thanh toán không dùng tiền mặt cũng được các Ngân hàng đặt lên ưu tiên hàng đầu.
“Trong bức tranh chung đó, Vietcombank tự hào là ngân hàng thương mại đầu tiên ở Việt Nam đặt nền móng triển khai dịch vụ thẻ từ những năm 1990 và luôn giữ vị trí là Ngân hàng dẫn đầu thị phần thẻ về cả mảng phát hành và thanh toán, phát triển đơn vị chấp nhận thẻ cũng như mở rộng mạng lưới ATM. Hiện nay, Vietcombank có khoảng hơn 20 triệu thẻ đang lưu hành, giữ vững vị trí số 1 tại thị trường Việt Nam về phát hành và thanh toán thẻ. Đây là kết quả của việc Vietcombank không ngừng nâng cao chất lượng sản phẩm và dịch vụ, đáp ứng nhu cầu và mong muốn của khách hàng, và cũng thể hiện những đóng góp của Vietcombank đối với sự phát triển của thẻ ngân hàng nói riêng và thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt tại Việt Nam nói chung.
Trong xu thế chung của thời đại số, Vietcombank khẳng định vị thế tiên phong, tiếp tục đầu tư nghiên cứu và phát triển tạo ra một hệ sinh thái số trong lĩnh vực thanh toán thẻ, mang đến cho các khách hàng trên thị trường Việt Nam các công nghệ thẻ hiện đại nhất trên thế giới. Có thể kể đến: thẻ chip EMV, thẻ thanh toán không tiếp xúc, thẻ phi vật lý, giải pháp tokenization, thanh toán qua các ứng dụng trên thiết bị di động, giải pháp định danh khách hàng trực tuyến eKYC, Smart POS, mPOS. Đặc biệt, Vietcombank đã số hóa toàn bộ hành trình phát hành – sử dụng thẻ, mang lại trải nghiệm thanh toán “một chạm” nhưng đảm bảo an toàn, bảo mật ở mức cao nhất. Đây chính là cách Vietcombank hiện thực hóa thông điệp ‘Một chạm – Vạn niềm tin’: Một chạm đơn giản, tiện lợi, liền mạch - Vạn niềm tin của khách hàng được củng cố nhờ an toàn, bảo mật, uy tín thương hiệu”, bà Đoàn Hồng Nhung nhấn mạnh.
Sau 4 năm thực hiện, Đề án phát triển thanh toán không dùng tiền mặt tại Việt Nam giai đoạn 2021-2025 đã tạo nền tảng quan trọng cho sự phát triển bền vững và bao trùm của thanh toán số. Tốc độ tăng trưởng bình quân về số lượng giao dịch thanh toán không dùng tiền mặt đạt trên 62% mỗi năm. Hệ thống thanh toán quốc gia luôn hoạt động ổn định và thông suốt. Đến cuối năm 2024, tỷ lệ người trưởng thành có tài khoản ngân hàng đã đạt 86,97%. Những kết quả này là minh chứng rõ rệt cho sự đồng hành của ngành ngân hàng trong việc phát triển hệ sinh thái số, hướng đến mục tiêu xây dựng một nền kinh tế số và xã hội số.
Phát biểu chỉ đạo, ông Phạm Anh Tuấn - Vụ trưởng Vụ Thanh toán, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam nhấn mạnh, Ngày thẻ Việt Nam không chỉ là một sự kiện thường niên, mà còn là một dấu mốc quan trọng trong hành trình phát triển thanh toán không dùng tiền mặt, thúc đẩy chuyển đổi số quốc gia suốt 5 năm qua. Sự kiện này đã trở thành một điểm nhấn nổi bật, thu hút sự quan tâm của đông đảo người dân, đặc biệt là giới trẻ.
Năm 2025 đánh dấu cột mốc 5 năm liên tiếp sự kiện được tổ chức, với chủ đề xuyên suốt “Một chạm - Vạn niềm tin”. Chủ đề này không chỉ thể hiện sự phát triển của công nghệ thanh toán chạm – không tiếp xúc, mà còn gửi gắm thông điệp về niềm tin của toàn xã hội đối với một hệ sinh thái số an toàn, tiện lợi. Một cú chạm đơn giản gói gọn cả một chuỗi nỗ lực không ngừng nghỉ của các cơ quan quản lý, ngân hàng và các công ty công nghệ.
“Sự kiện Ngày thẻ Việt Nam năm 2025 là dịp ghi nhận những thành tựu, kết quả triển khai về chuyển đổi số, thanh toán không dùng tiền mặt của ngành ngân hàng, hướng đến thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ về ứng dụng khoa học, công nghệ, chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính tại các Nghị quyết của Bộ Chính trị…. đồng thời thể hiện sự đồng hành của ngành ngân hàng trong phát triển hệ sinh thái số các ngành, lĩnh vực khác, cùng hướng đến mang lại sản phẩm tiện tích cho người dân, doanh nghiệp, góp phần thực hiện hóa mục tiêu phát triển nền kinh tế số, xã hội số”, ông Phạm Anh Tuấn nói.
“Ngày Thẻ Việt Nam năm nay tiếp tục là diễn đàn kết nối, nơi thể hiện tinh thần đổi mới sáng tạo, hợp tác công - tư để xây dựng tương lai thanh toán số. Tôi đánh giá cao sự chủ động, sáng tạo, nỗ lực không ngừng và sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả giữa các đơn vị tổ chức - báo Tiền Phong, Công ty Cổ phần Thanh toán Quốc gia Việt Nam cùng với sự hưởng ứng tích cực của các ngân hàng, tổ chức trung gian thanh toán, công ty công nghệ và sự đồng hành lan tỏa của các cơ quan báo chí, truyền thông trên cả nước trong việc tổ chức sự kiện một cách chuyên nghiệp, hiệu quả và ngày càng đổi mới, gần gũi với người dân.
Tôi tin tưởng rằng, với chủ đề đầy ý nghĩa năm nay: “Một chạm - Vạn niềm tin”, sự kiện Ngày thẻ Việt Nam sẽ tiếp tục tạo sức lan tỏa rộng rãi, góp phần nâng cao nhận thức cộng đồng, thúc đẩy thói quen chi tiêu không tiền mặt, khuyến khích ứng dụng công nghệ vào đời sống, và qua đó đóng góp thiết thực vào tiến trình hiện đại hóa nền kinh tế”, Vụ trưởng Vụ Thanh toán, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam nhấn mạnh.
Chúng tôi luôn tâm niệm rằng: Công nghệ chỉ thực sự có ý nghĩa khi chạm tới tâm thức, khơi dậy cảm xúc và đáp ứng nhu cầu của con người. Ngày thẻ Việt Nam năm 2025 vì thế sẽ là ngày hội của sự gắn kết - nơi hội tụ niềm tin, trách nhiệm và khát vọng đồng hành cùng cộng đồng - đúng như tinh thần “Một chạm - Vạn niềm tin”
Phát biểu tại buổi họp báo, nhà báo Phùng Công Sưởng - Tổng Biên tập báo Tiền Phong, đồng Trưởng Ban tổ chức Ngày thẻ Việt Nam năm 2025, cho biết: Hưởng ứng chủ trương lớn của Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam trong việc thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt, từ năm 2020 đến nay, Ngày thẻ Việt Nam đã trở thành sự kiện thường niên, có ý nghĩa thiết thực, góp phần lan tỏa thói quen thanh toán số đến đông đảo người dân - đặc biệt là giới trẻ - lực lượng tiên phong và nòng cốt trong hành trình Chuyển đổi số Quốc gia.
Qua từng năm, Ngày thẻ Việt Nam không ngừng đổi mới về quy mô, nội dung và phương thức triển khai. Các hội thảo chuyên sâu đã trở thành diễn đàn để các cơ quan quản lý Nhà nước, ngân hàng, tổ chức tài chính và chuyên gia cùng thảo luận, định hướng cho tương lai của thanh toán số. Bên cạnh đó, là những hoạt động trải nghiệm dành cho giới trẻ cũng góp phần lan tỏa thói quen thanh toán không dùng tiền mặt trong cộng đồng.
“Trong kỷ nguyên số, thanh toán không đơn thuần là hành động tài chính, mà trở thành cầu nối của niềm tin - kết nối giữa con người với con người, giữa người tiêu dùng với doanh nghiệp, giữa xã hội với mục tiêu phát triển bền vững.
Chủ đề ‘Một chạm - Vạn niềm tin’ của Ngày thẻ Việt Nam năm 2025 không chỉ là nơi tôn vinh những tiến bộ về công nghệ tài chính, mà còn là biểu tượng của niềm tin số - niềm tin vào hệ sinh thái hiện đại, minh bạch, an toàn và kết nối.
Mỗi một ‘chạm’ - mỗi lần thanh toán số - là một lựa chọn cho sự tiện ích, nhanh chóng và bảo mật; và hơn hết, đó là một “chạm” đến trái tim của mỗi một con người, thể hiện sự ủng hộ vào tương lai số hóa của đất nước, vào hành trình chuyển đổi số toàn diện trong kỷ nguyên mới”.
Theo nhà báo Phùng Công Sưởng, Nghị quyết số 57 ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia đặt ra nhiều mục tiêu quan trọng, trong đó: Phấn đấu đến năm 2030, Việt Nam trở thành quốc gia có nền kinh tế số, xã hội số phát triển trong nhóm hàng đầu khu vực; và đến năm 2045 trở thành quốc gia phát triển, thu nhập cao, dựa trên khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo.
“Ngày thẻ Việt Nam năm 2025, với thông điệp ‘Một chạm - Vạn niềm tin’, cũng chính là một trong những hoạt động cụ thể, thiết thực để đưa tinh thần Nghị quyết số 57 vào cuộc sống - bằng việc thúc đẩy thói quen thanh toán số, lan tỏa niềm tin xã hội và tạo nền tảng cho những đột phá công nghệ - tài chính trong tương lai”, đồng Trưởng Ban tổ chức Ngày thẻ Việt Nam năm 2025 nhấn mạnh.
Trong những năm qua, Ngân hàng Nhà nước đã không ngừng hoàn thiện cơ chế, chính sách về thanh toán không dùng tiền mặt nhằm tạo lập khuôn khổ pháp lý đồng bộ và điều kiện thuận lợi cho phát triển thanh toán không dùng tiền mặt, thúc đẩy chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ mới và đảm bảo an ninh, an toàn trong hoạt động thanh toán, tạo điều kiện cho người dân, doanh nghiệp tiếp cận nhiều dịch vụ, phương thức thanh toán mới, tiện ích, hiện đại. Hạ tầng phục vụ thanh toán không dùng tiền mặt, chuyển đổi số ngành ngân hàng được chú trọng đầu tư, nâng cấp, phát triển. Thanh toán không dùng tiền mặt và chuyển đổi số ngân hàng đạt những kết quả tích cực.
Đến nay, hầu hết dịch vụ ngân hàng cơ bản đã được số hóa trên các kênh điện tử; nhiều ngân hàng ghi nhận trên 95% giao dịch thực hiện qua kênh số. Hệ sinh thái ngân hàng số ngày càng đa dạng, thông minh đem lại tiện ích hấp dẫn cho khách hàng, từ chuyển tiền, thanh toán hóa đơn, gửi tiết kiệm đến vay online… ngay trên điện thoại. Nhiều nghiệp vụ cơ bản đã được số hóa hoàn toàn 100%. Đến nay, có gần 87% người Việt Nam trưởng thành có tài khoản ngân hàng. Giá trị thanh toán không dùng tiền mặt gấp 25 lần GDP. Việt Nam cũng tiên phong kết nối thanh toán bán lẻ xuyên biên giới qua mã QR với Thái Lan, Campuchia và Lào, hướng tới mở rộng trong khu vực châu Á.
Tháng 9/2025, Ngân hàng Nhà nước ban hành văn bản số 7798/NHNN-TT về việc thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt và tiếp tục triển khai có hiệu quả Đề án phát triển thanh toán không dùng tiền mặt của Thủ tướng Chính phủ, phù hợp với mục tiêu đến năm 2025 và 2030.
Văn bản gửi các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài và tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán tiếp tục tăng cường đầu tư, ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo trong việc: (i) Phát triển, nâng cấp, hoàn thiện hạ tầng thanh toán; (ii) Tăng cường kết nối với các ngành, lĩnh vực khác để mở rộng hệ sinh thái số, đẩy mạnh cung ứng dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt trong lĩnh vực công, hành chính công; (iii) Phát triển, cung ứng các sản phẩm, dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt tiện ích, tạo điều kiện tốt nhất cho khách hàng, người dân, doanh nghiệp thanh toán an toàn, nhanh chóng, thông suốt...
Văn bản cũng yêu cầu các tổ chức tín dụng phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng trong việc ngăn ngừa, đấu tranh với tội phạm sử dụng công nghệ cao, tội phạm gian lận, lừa đảo, theo quy định của pháp luật.
Mở rộng không gian trải nghiệm công nghệ tài chính: Thông qua các gian hàng, festival, hội thảo… người tham dự được trực tiếp trải nghiệm công nghệ thanh toán mới nhất như thẻ chip, QR, tokenization, eKYC, Open Banking.
Lan tỏa tới thế hệ trẻ: Các chương trình “Sóng Festival” đặt trọng tâm vào sinh viên, Gen Z – nhóm tiên phong ứng dụng công nghệ số, từ đó nhân rộng thói quen thanh toán văn minh trong tương lai.
