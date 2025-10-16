Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Giáo dục

Google News

Khoảnh khắc nam sinh giới thiệu robot với Tổng Bí thư Tô Lâm gây 'bão' mạng

Anh Nhàn
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Khoảnh khắc chàng sinh viên tự tin giới thiệu robot pha cà phê trước Tổng Bí thư Tô Lâm nhận được nhiều lời khen từ người dùng mạng xã hội.

Niềm vinh dự lớn

Một đoạn clip ngắn ghi lại khoảnh khắc Tổng Bí thư Tô Lâm dừng chân, mỉm cười trò chuyện cùng một nhóm sinh viên bên quầy robot pha cà phê tại không gian triển lãm trưng bày các sản phẩm công nghệ tiêu biểu, trong khuôn khổ Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ nhất lan truyền trên mạng xã hội.

Nhân vật trong clip là Trần Duy Khanh, sinh viên năm cuối Trường ĐH Công nghiệp TPHCM. Nam sinh bình tĩnh giới thiệu sản phẩm nghiên cứu của mình trước Tổng Bí thư.

“Em thật sự bất ngờ và xúc động khi được gặp bác. Đây là niềm vinh dự rất lớn cho em. Lúc nhận nhiệm vụ mang robot đến đại hội, nhóm chúng em hiểu rõ quy mô và tầm quan trọng nhưng không ai ngờ Tổng Bí thư đã trực tiếp ghé thăm gian hàng của mình”, Khánh nói.

560458177-1125939596369795-6987400803854674107-n.jpg
Sinh viên Trần Duy Khanh (áo trắng) tự tin giới thiệu robot pha cà phê với Tổng Bí thư Tô Lâm

Dự án robot pha cà phê do Trần Duy Khanh và Phạm Nguyễn Hoàng Duy (sinh viên Trường ĐH Công nghiệp TPHCM) thực hiện. 2 nam sinh đồng thời là thực tập sinh tại Công ty ABB Việt Nam, được giao nhiệm vụ trình bày và vận hành robot pha cà phê mang tên ABB Yumi - là một trong những sản phẩm được chọn trình trưng bày trong khuôn khổ Đại hội.

“Quầy của tụi em được đặt ở vị trí đầu tiên. Khi thấy bác tiến lại gần, tim em đập rất mạnh. Nhưng khi bác mỉm cười, em lấy lại bình tĩnh, bắt đầu giới thiệu về robot và mô phỏng quy trình pha cà phê phin truyền thống,” Khanh nhớ lại.

Sau Đại hội, hai sinh viên trẻ nhận được vô số lời chúc mừng từ thầy cô, bạn bè. Nam sinh cho hay, em biết ơn những người thầy đã tận tình hướng dẫn, giúp em có cơ hội được nghiên cứu.

560132755-1125972503033171-8557325352710961711-n.jpg
Trần Duy Khanh (trái) chuẩn bị gian triển lãm sản phẩm công nghệ tiêu biểu.

Khanh nói, việc được trò chuyện cùng Tổng Bí thư Tô Lâm không chỉ là kỷ niệm đáng nhớ, mà còn là nguồn cảm hứng để em mạnh dạn theo đuổi nghiên cứu khoa học, đặc biệt trong lĩnh vực robot và tự động hóa. “Em mong rằng câu chuyện nhỏ của mình sẽ giúp các bạn như em tin rằng, chỉ cần giữ đam mê và nỗ lực, ai trong chúng ta cũng có thể tạo nên điều đặc biệt”, Khanh bày tỏ.

Từ cậu bé mê flycam đến sinh viên ngành Robot

Robot ABB YuMi (viết tắt của "You and Me") là robot cộng tác hai tay có khả năng làm việc trực tiếp an toàn với con người. Chỉ trong 20 giây, robot này đã hoàn tất toàn bộ công đoạn: múc cà phê, rót nước sôi, chờ nhỏ giọt và rót ra tách, mọi thao tác đều chính xác đến từng chi tiết nhỏ.

Để đạt được sự “mượt mà” ấy, Khanh và các cộng sự đã dành nhiều thời gian quan sát, ghi lại từng chuyển động nhỏ khi con người pha cà phê: từ cách lắc phin, gõ nhẹ tay đến nhịp đổ nước sao cho đều. “Khó nhất là khiến robot không còn cứng nhắc, mà có hồn như thể nó đang thật sự tận hưởng công việc của mình”, Khanh nói thêm.

image.jpg
Triển lãm trưng bày các sản phẩm công nghệ tiêu biểu trong khuôn khổ Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM. Ảnh: Ngô Tùng

Niềm đam mê kỹ thuật của Khanh nảy mầm từ sớm. Khi còn học cấp 2, cấp 3, cậu đã tham gia nhiều cuộc thi khoa học kỹ thuật, đặc biệt là các dự án về môi trường và thiết bị bay không người lái (FPV Drone). “Đến năm lớp 12, em chọn ngành Điều khiển và Tự động hóa vì muốn theo đuổi mơ ước chế tạo robot”, Khanh bộc bạch.

Song song việc học, Khanh còn tự học thiết kế, sửa chữa máy bay không người lái, tham gia nhiều cuộc thi học thuật dành cho sinh viên và giành nhiều thành tích cao. Tháng 8 năm ngoái, cậu còn tham gia dự án nghiên cứu quốc tế giữa ĐH Công nghệ Auckland (New Zealand) và ĐH RMIT Việt Nam, với đề tài “Theo dõi rác thải nhựa trên sông” và đã được đăng trên tạp chí khoa học quốc tế.

Anh Nhàn
