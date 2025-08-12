Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Giáo dục

Google News

Khi nào Đại học Bách Khoa Hà Nội sẽ lọc ảo xong 65 trường đại học phía Bắc?

Đỗ Hợp
TPO - Mùa tuyển sinh năm 2025, từ ngày 17 – 20/8, Đại học Bách khoa Hà Nội sẽ cùng các cơ sở đào tạo khác thực hiện nhiệm vụ lọc ảo 6 lần liên tiếp.

Mùa tuyển sinh năm 2025, Đại học Bách khoa Hà Nội tiếp tục được Bộ GD&ĐT giao chủ trì nhóm xét tuyển miền Bắc (gồm 65 cơ sở giáo dục đại học). Quy trình xét tuyển (lọc ảo) nhằm đảm bảo mỗi thí sinh sẽ chỉ trúng tuyển tối đa 1 nguyện vọng (NV) duy nhất trong danh sách NV thí sinh đã đăng ký theo nguyên tắc xét từ NV1 tới NV cuối cùng.

Theo hướng dẫn của Bộ GD&ĐT, các trường đại học trên cả nước sẽ bắt đầu công bố điểm chuẩn trúng tuyển đợt 1 từ 17h ngày 20/8, hạn cuối để công bố là trước 17h ngày 22/8. Trước khi công bố, từ ngày 17 đến 20/8, hệ thống tuyển sinh chung của Bộ sẽ tiến hành lọc ảo 6 lần. Đây là quy trình nhằm đảm bảo mỗi thí sinh chỉ trúng tuyển tối đa vào một nguyện vọng duy nhất, từ đó hạn chế tình trạng “trúng tuyển ảo” và giúp các trường thực hiện kế hoạch tuyển sinh được thuận tiện và chính xác.

PGS. Vũ Duy Hải – Trưởng Ban Tuyển sinh – Hướng nghiệp, Đại học Bách khoa Hà Nội cho biết, ở khía cạnh kỹ thuật, lọc ảo giống như một “kỳ sát hạch” cho chính hệ thống công nghệ thông tin của Đại học Bách khoa Hà Nội. Dữ liệu khổng lồ được truyền tải liên tục trong thời gian ngắn, đòi hỏi hạ tầng ổn định và quy trình sao lưu, đối chiếu nghiêm ngặt. Cùng đó là các kịch bản dự phòng cho nhiều tình huống không mong muốn.

Điểm mới đáng chú ý trong mùa tuyển sinh năm nay là quy định bắt buộc các trường phải công bố bảng quy đổi điểm trúng tuyển tương đương giữa các phương thức xét tuyển. Điều này nhằm đảm bảo tính thống nhất, khách quan và công bằng cho tất cả các thí sinh. Nếu đơn vị nào chưa công khai bảng quy đổi thì sẽ không thể tải dữ liệu xét tuyển từ hệ thống.

Ngoài ra, Bộ cũng yêu cầu các trường rà soát tiêu chí phụ, phân tích dữ liệu tuyển sinh các năm trước để xác định tỷ lệ ảo phù hợp, bảo đảm số lượng thí sinh trúng tuyển không vượt quá chỉ tiêu đã được phê duyệt.

Theo quy định của Bộ GD&ĐT, các trường sẽ công bố điểm chuẩn và thông báo thí sinh trúng tuyển đợt 1 trước 17h ngày 22/8. Trong đó, nhiều trường cho biết sẽ công bố điểm chuẩn vào ngày 20-22/8 như ĐH Bách Khoa Hà Nội; trường ĐH Công nghiệp Hà Nội; Học viện Ngân hàng; trường ĐH Hà Nội;…

Đỗ Hợp
