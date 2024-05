Khánh thành tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh và bức Phù điêu Bác Hồ với Công an Thủ đô

TPO - Nhân kỷ niệm 60 năm Ngày Bác Hồ đến thăm, chúc Tết Công an TP Hà Nội và 134 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh, ngày 19/5, Công an TP Hà Nội trang trọng tổ chức Lễ khánh thành công trình "Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh và bức Phù điêu Bác Hồ với Công an Thủ đô".

Dự chương trình có Đại tướng Tô Lâm - Uỷ viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an; ông Đinh Tiến Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội.

Theo Công an TP Hà Nội, năm 2024 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng với cán bộ, chiến sỹ (CBCS) Công an Thủ đô khi đơn vị tổ chức kỷ niệm 60 năm Ngày Bác Hồ đến thăm, chúc Tết Công an TP Hà Nội (13/02/1964 - 13/02/2024) và kỷ niệm 134 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh với nhiều hoạt động chính trị tư tưởng ý nghĩa thiết thực.

Trong đó phải kể đến là cuộc thi viết “Tự hào Công an Thủ đô - Đơn vị 5 lần được Bác Hồ đến thăm”; tổ chức báo công với Bác tại Khu di tích quốc gia đặc biệt Kim Liên và Nhà tưởng niệm cố Bộ trưởng Bộ Công an Trần Quốc Hoàn tại huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An; thực hiện dự án di chuyển và nâng cấp Trung tâm thông tin chỉ huy Công an thành phố.

Đặc biệt, để ghi dấu sự kiện Bác Hồ về thăm Công an TP Hà Nội, thể hiện sự kính trọng, biết ơn của CBCS Công an Thủ đô đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, đồng thời bổ sung thêm không gian văn hóa, góp phần giáo dục chính trị tư tưởng cho các thế hệ CBCS, Công an thành phố đã triển khai xây dựng tổ hợp tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh và bức phù điêu Bác Hồ với Công an Thủ đô tại trụ sở chính.

Sau 5 tháng triển khai thực hiện, với tinh thần khẩn trương, tâm huyết, trách nhiệm, công trình tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh đã hoàn thành đúng dịp kỷ niệm 134 năm ngày sinh của Bác, đảm bảo chất lượng cao về nội dung tư tưởng, kỹ thuật và mỹ thuật.

Phát biểu tại buổi lễ, thay mặt Đảng uỷ Công an Trung ương, Bộ trưởng Tô Lâm hoan nghênh Công an TP Hà Nội đã chủ động tích cực triển khai, xây dựng và hoàn thành công trình Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh vào đúng dịp kỷ niệm 134 năm ngày sinh của Bác, cùng nhiều hoạt động giáo dục chính trị tư tưởng có ý nghĩa thiết thực khác thời gian qua.

Với niềm vinh dự, tự hào là đơn vị 5 lần được Bác Hồ đến thăm, Bộ trưởng Tô Lâm mong rằng Công an thành phố luôn luôn đoàn kết, nỗ lực phấn đấu, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao xứng đáng với tình cảm, niềm tin mà Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dành cho lực lượng Công an Thủ đô.

Đại tướng Tô Lâm cũng đánh giá cao việc đầu tư xây dựng, nâng cấp Trung tâm thông tin chỉ huy theo hướng hiện đại nhằm phục vụ hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ huy, giải quyết, xử lý nhanh chóng, kịp thời các tình huống về an ninh trật tự trên địa bàn Thủ đô; đã cụ thể hoá Nghị quyết 12 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh xây dựng lực lượng CAND thật sự trong sạch, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Đồng thời nhấn mạnh, Công an TP Hà Nội là một trong những đơn vị triển khai xây dựng Trung tâm thông tin chỉ huy hiện đại, do đó yêu cầu đơn vị quán triệt CBCS nâng cao ý thức trách nhiệm, vận hành, đưa vào sử dụng công trình với phương châm “giữ tốt, dùng bền”, phát huy tối đa công năng sử dụng.

Thay mặt Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an TP Hà Nội, Trung tướng Nguyễn Hải Trung trân trọng cảm ơn lãnh đạo Bộ Công an, lãnh đạo Thành ủy, HĐND - UBND Thành phố và Sở Văn hóa, Thể thao, các đơn vị thiết kế, thi công tượng đài, đã quan tâm, tạo điều kiện hỗ trợ giúp đỡ để Công an thành phố hoàn thành công trình tượng đài đảm bảo đúng tiến độ, yêu cầu, mục đích đề ra.

Cũng trong cùng ngày, Công an TP Hà Nội khánh thành Trung tâm Thông tin chỉ huy. Trung tâm là một hệ thống kỹ thuật được ứng dụng nhiều công nghệ hiện đại, có thể kết nối với các hệ thống thông tin liên lạc vô tuyến, hữu tuyến, vệ tinh và chia sẻ thông tin với các đơn vị. Trung tâm đi vào hoạt động sẽ giúp lực lượng Công an thành phố tăng cường năng lực giám sát an ninh trật tự trên địa bàn thành phố; chủ động phát hiện, xử lý đối tượng tội phạm, các tình huống phức tạp về an ninh, trật tự; phục vụ hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ huy giải quyết, xử lý các tình huống về an ninh, trật tự xảy ra trên địa bàn.