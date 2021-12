TPO - Ngày 12/12, tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên (huyện Nam Đàn), tỉnh Nghệ An trọng thể tổ chức Lễ kỷ niệm 60 năm ngày Bác Hồ về thăm quê lần thứ hai (8/12/1961- 8/12/2021) và khánh thành Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Tham dự lễ, có Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc; Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Võ Văn Thưởng; Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc; Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên; Ủy viên Trung ương Đảng - Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành...

Trình bày diễn văn Lễ kỷ niệm, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Thái Thanh Quý nhấn mạnh, Chủ tịch Hồ Chí Minh - lãnh tụ thiên tài, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam, Anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới, người chiến sĩ cộng sản quốc tế mẫu mực, người bạn thân thiết của các dân tộc yêu chuộng hòa bình và tiến bộ xã hội trên toàn thế giới.

Cả cuộc đời, Người đã “hy sinh tình nhà để lo việc nước”. Người “để lại muôn vàn tình thân yêu cho toàn dân, toàn Đảng, cho toàn thể bộ đội, cho các cháu thiếu niên và nhi đồng”. Trong tình thương yêu bao la đó, Người luôn dành tình cảm sâu nặng, sự quan tâm chu đáo, ân cần cho quê nhà Nghệ An, cho làng quê Kim Liên, Nam Đàn và làng Hoàng Trù quê mẹ, làng Sen quê cha.

Trở về nước vào mùa xuân năm 1941 và trực tiếp lãnh đạo cách mạng tháng Tám thành công, giành lại độc lập tự do cho dân, cho nước, Người vẫn chưa thể về thăm quê được. Mãi đến tháng 6/1957, sau hơn 2 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ “nên thiên sử vàng”, Chủ tịch Hồ Chí Minh mới có dịp về thăm quê hương.

Tháng 12/1961, nhân dân quê nhà lại được đón Bác về thăm. Chỉ 3 ngày ít ỏi nhưng hết sức quý giá, Người đã dành trọn thời gian tới thăm, nói chuyện với cán bộ và đồng bào tỉnh nhà tại Thành phố Vinh; thăm Nhà máy cơ khí Vinh; Trường Sư phạm miền núi Nghệ An; Nông trường Đông Hiếu; hợp tác xã Vĩnh Thành… Thăm lại làng Hoàng Trù, Người bình dị, gần gũi ngồi nói chuyện trước thềm nhà cùng bà con quê mẹ.

Trong những năm hoạt động xa Tổ quốc, Người vẫn luôn dõi theo, nắm bắt tình hình cụ thể ở trong nước và Nghệ -Tĩnh. Người dìu dắt, trực tiếp lên lớp “Đường cách mệnh” cho nhiều thanh niên quê nhà xuất dương thời bấy giờ, sau này trở thành những học trò xuất sắc, chiến sỹ cộng sản kiên trung, tiêu biểu của Đảng ta như Lê Hồng Sơn, Lê Hồng Phong, Nguyễn Thị Minh Khai… Người tự hào về một “Nghệ Tĩnh đỏ” đi đầu dậy trước, kiên cường, bất khuất trước sự đàn áp của quân thù.

Tình cảm thiêng liêng, sâu nặng, sự quan tâm tận tình, chu đáo của Người dành cho quê hương là tài sản vô giá, nguồn cổ vũ lớn lao, động lực thôi thúc cán bộ, chiến sỹ và Nhân dân Nghệ An trên mọi chặng đường cách mạng.

Thực hiện mong ước và lời căn dặn của Bác Hồ kính yêu, nhiều năm qua, được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, sự chia sẻ, giúp đỡ của các địa phương và đồng bào cả nước, Đảng bộ, quân và dân tỉnh Nghệ An đã không ngừng nỗ lực vươn lên, đạt được nhiều thành tựu quan trọng trên các lĩnh vực. Từ một tỉnh có điểm xuất phát thấp, Nghệ An đã vươn lên đứng trong nhóm các địa phương có tốc độ tăng trưởng kinh tế khá nhanh của cả nước; tạo dựng được nền kinh tế - xã hội ngày càng vững chắc trên nhiều mặt.

“Đảng bộ, Nhân dân các dân tộc Nghệ An xin hứa với Bác sẽ tiếp tục nỗ lực, phát huy hơn nữa truyền thống lịch sử, văn hóa, con người xứ Nghệ, khơi dậy ý chí tự lực tự cường, khát vọng vươn lên; tích cực, chủ động đổi mới, sáng tạo đưa tỉnh nhà phát triển bền vững. Phấn đấu cao nhất để đạt mục tiêu đến năm 2025, Nghệ An trở thành tỉnh khá của khu vực phía Bắc; năm 2030 trở thành tỉnh khá của cả nước”, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Thái Thanh Quý phát biểu.

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc khẳng định sự quan tâm sâu sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với quê hương mãi mãi in đậm trong tâm trí, là di sản tinh thần vô giá, nguồn cổ vũ, động viên để toàn thể cán bộ, đảng viên và Nhân dân tỉnh Nghệ An nỗ lực, phấn đấu vươn lên xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.

Hôm nay, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc tỉnh Nghệ An tổ chức Lễ kỷ niệm 60 năm ngày Bác Hồ về thăm quê lần thứ hai và khánh thành Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên - chính là một lần nữa thể hiện sâu sắc lòng tôn kính, biết ơn vô hạn đối với Bác Hồ muôn vàn kính yêu của đồng bào, chiến sỹ cả nước nói chung và cán bộ, đảng viên, Nhân dân tỉnh Nghệ An nói riêng.

Cũng tại buổi lễ, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đề nghị Đảng bộ, chính quyền, Nhân dân các dân tộc tỉnh Nghệ An thấy rõ trách nhiệm cao cả của mình để thực hiện những điều Người đã mong mỏi với quê hương lúc sinh thời. Với ý chí tự lực, tự cường, khát vọng vươn lên, Nghệ An cần nỗ lực, quyết tâm hơn nữa, để làm nên một “kỳ tích sông Lam” mà cả nước đang mong đợi.

Đặc biệt, chú trọng bảo vệ, tôn vinh, phát huy các giá trị văn hóa Hồ Chí Minh, trong đó có Khu di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên và Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đây là những địa chỉ đỏ, nhằm giữ gìn và phát huy những di sản Hồ Chí Minh trên chính quê hương của Người, để giáo dục truyền thống cách mạng, giáo dục tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cho cán bộ, đảng viên và Nhân dân cả nước, nhất là thế hệ con cháu hiện nay và mai sau.

Gắn với Lễ Kỷ niệm 60 năm Bác Hồ về thăm quê lần thứ hai, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Nghệ An tổ chức khánh thành và đưa vào sử dụng công trình Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh. Công trình được khởi công xây dựng vào tháng 10/2020.