Xã hội

Google News

Khánh Hòa dự kiến chi 200 tỷ hỗ trợ cán bộ sau sáp nhập

Thanh Thanh
TPO - Khánh Hòa dành hơn 200 tỷ đồng hỗ trợ nhà ở và đi lại cho cán bộ, công chức sau sáp nhập, nhằm ổn định đội ngũ nhân lực và thúc đẩy phát triển địa phương.

Ngày 15/8, tại Kỳ họp chuyên đề khóa VII, Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh Khánh Hòa đã thông qua Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà ở và hỗ trợ chi phí đi lại bằng tiền cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động sau sáp nhập. Đây là Nghị quyết mang tính đột phá nhằm giải quyết các vấn đề cấp bách cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động sau khi sắp xếp đơn vị hành chính.

2cap-2.jpg
Tỉnh Khánh Hòa quy định mức hỗ trợ tiền đi lại, thuê nhà cho cán bộ làm việc xa nhà trên 30km.

Theo đó, chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà ở áp dụng cho 2 đối tượng. Cụ thể, đối tượng 1 là cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Ninh Thuận (cũ) đủ điều kiện được bố trí nhà công vụ nhưng muốn thuê nhà riêng hoặc chưa được bố trí nhà sẽ được nhận 4,5 triệu đồng/người/tháng (tương đương 76.000 đồng/m2 với nhà 60m2).

Đối tượng 2 là các cán bộ, công chức, viên chức và người lao động hưởng lương ngân sách chuyển công tác đến trung tâm hành chính mới; hoặc được điều động, luân chuyển, biệt phái từ cấp tỉnh xuống cấp xã, làm việc cách nơi cư trú từ 30km trở lên, sẽ được hỗ trợ 3 triệu đồng/người/tháng.

Tỉnh Khánh Hòa dự kiến số lượng khoảng 229 người thuộc đối tượng 1 và khoảng 2.005 người thuộc đối tượng 2; tổng dự kiến kinh phí hỗ trợ tối đa trong 1 năm cho cả 2 đối tượng khoảng 84,5 tỷ đồng; 2 năm là hơn 169 tỷ đồng.

Ngoài hỗ trợ nhà ở, tỉnh Khánh Hòa còn hỗ trợ chi phí đi lại cho khoảng 2.415 cán bộ, công chức, viên chức và người lao động sau khi sáp nhập. Mức hỗ trợ được quy định bằng với mức hỗ trợ xe buýt công cộng: 760.000 đồng/người/tháng. Tổng kinh phí triển khai trong 2 năm để hỗ trợ cán bộ đi lại dự kiến khoảng 44 tỷ đồng.

Việc hỗ trợ thực hiện hằng tháng, không dùng để tính đóng, hưởng BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp hoặc tính các chế độ, phụ cấp. Thời gian hỗ trợ tối đa là 24 tháng kể từ ngày Nghị quyết nêu trên có hiệu lực thi hành.

Thanh Thanh
#hỗ trợ cán bộ sau sáp nhập #Chính sách hỗ trợ nhà ở Khánh Hòa #Hỗ trợ đi lại cán bộ Khánh Hòa #Ngân sách hỗ trợ Khánh Hòa 200 tỷ #Chính sách hỗ trợ công chức Khánh Hòa #Chương trình hỗ trợ nhân lực sau sáp nhập #Hỗ trợ thuê nhà cán bộ tỉnh Khánh Hòa #Chính sách hỗ trợ đi lại cán bộ Khánh Hòa #Hỗ trợ tài chính cho cán bộ sau sáp nhập #Kinh phí hỗ trợ công chức Khánh Hòa #Chính sách ổn định nhân lực Khánh Hòa

