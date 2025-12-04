Khánh Hòa đồng loạt khởi công xây dựng nhà mới cho dân vùng lũ

TPO - Hoạt động nằm trong Chiến dịch Quang Trung nhằm giúp người dân sớm có nơi ở an toàn và ổn định cuộc sống sau đợt thiên tai.

Sáng 4/12, UBND tỉnh Khánh Hòa đồng loạt tổ chức lễ khởi công xây dựng nhà tặng các hộ dân bị sập, đổ hoàn toàn sau đợt mưa lũ lịch sử vừa qua.

Tại buổi lễ, có nhiều hộ dân được khởi công xây dựng nhà như ông Cao Là Dương (xã Nam Khánh Vĩnh), anh Nguyễn Nam Trung (xã Diên Điền), anh Trương Văn Nam (phường Đô Vinh), ông Nguyễn Kim Khánh (xã Phước Hậu)...

Đây là hoạt động hưởng ứng Chiến dịch Quang Trung do Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát động.

Lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa thực hiện nghi thức khởi công tại xã Diên Điền.

Tại xã thôn Tây 2, xã Diên Điền, anh Nguyễn Nam Trung không khỏi xúc động khi được hỗ trợ xây mới ngôi nhà của gia đình. Anh Trung cho biết trong đợt lũ vừa qua, ngôi nhà của gia đình anh bị nước ngập sâu, phần mái gần như bị sập hoàn toàn.

Ngôi nhà mới của gia đình anh Nam được xây dựng trên khuôn viên gần 100 m2, trị giá khoảng 100 triệu đồng.

“Tôi chỉ mong căn nhà mới kiên cố hơn, đủ vững vàng trước mưa lũ để gia đình có nơi trú ẩn an toàn”, anh Trung nói.

Khánh Hòa chìm trong biển nước do mưa lũ kỷ lục vừa qua.

Tại lễ khởi công, ông Trần Phong - Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa - đề nghị các sở, ngành, chính quyền địa phương khẩn trương xây dựng kế hoạch hỗ trợ xây mới nhà bị sập và sửa chữa nhà hư hỏng.

"Các hộ dân cũng cần phối hợp chặt chẽ với chính quyền và lực lượng hỗ trợ để quá trình xây dựng diễn ra thuận lợi, đảm bảo chất lượng và kịp thời đáp ứng nguyện vọng chính đáng của người dân vùng lũ", ông Phong yêu cầu.

Theo thống kê, đợt mưa lũ vừa qua tại tỉnh Khánh Hòa đã có 89 nhà bị sập, đổ, 294 nhà bị hư hỏng nặng khiến cuộc sống của các hộ dân bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Theo kế hoạch, UBND tỉnh Khánh Hoà tổ chức khánh thành và bàn giao nhà cho người dân trước 15/1/2026.