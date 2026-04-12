Khán giả Trung Quốc bất bình trước điểm số của Trang Pháp tại Đạp Gió 2026

HHTO - Dù mang đến màn trình diễn "Nghệ Thuật Gia Vĩ Đại" bùng nổ và nhận được đánh giá cao từ giới chuyên môn, team Trang Pháp vẫn gây sốc khi nhận mức điểm thấp kỷ lục tại Công diễn 1. Kết quả này không chỉ khiến khán giả Việt ngỡ ngàng mà còn thổi bùng làn sóng phẫn nộ trong cộng đồng mạng Trung Quốc, đưa từ khóa "Xót team Trang Pháp" lên đỉnh Hot Search Weibo.

Tại vòng Công diễn 1 của Đạp Gió 2026 vừa khép lại đầy kịch tính, nữ ca sĩ Trang Pháp cùng các đồng đội là Duy Nina và Giang Ngữ Thần đã mang đến tiết mục Nghệ Thuật Gia Vĩ Đại cực kỳ mãn nhãn. Dù đối mặt với đề bài khó nhằn là một ca khúc có lyrics dài, tiết tấu nhanh và đòi hỏi kỹ thuật cao, đội của Trang Pháp vẫn khiến sân khấu bùng nổ khi dám thực hiện những thử thách mạo hiểm như treo người trên cao và thay trang phục ngay trong lúc biểu diễn. Màn trình diễn này đã nhanh chóng nhận được nhiều lời khen từ khán giả.

Màn trình diễn của team Trang Pháp nhận về nhiều lời khen.

Tuy nhiên, kết quả cuối cùng lại khiến người hâm mộ vô cùng ngỡ ngàng khi đội Trang Pháp thất bại trước đội của Lý Tiểu Nhiễm. Ngay sau khi điểm số được công bố, cộng đồng mạng Trung Quốc đã dậy sóng vì kết quả đi ngược với sự chênh lệch rõ rệt giữa 2 màn trình diễn. Chỉ trong vài giờ ngắn ngủi, từ khóa "Xót team Trang Pháp" đã chễm chệ trên vị trí No.1 Hot Search Weibo bảng chung với hàng triệu lượt thảo luận.

Đội Lý Tiểu Nhiễm dẫn trước đội Trang Pháp 33 điểm.

Netizen xứ Trung thẳng thừng chỉ trích Ban tổ chức đã "dìm" đội Trang Pháp một cách lộ liễu. Nhiều ý kiến cho rằng chương trình đang cố tình ưu ái, dọn đường cho những cái tên có sức ảnh hưởng truyền thông lớn hơn như Lý Tiểu Nhiễm hay Đường Nghệ Hân. Trên Weibo, khán giả không tiếc lời phê phán việc chấm điểm thấp cho một tiết mục được đầu tư công phu, trong khi các đối thủ dù có phần thể hiện an toàn, thậm chí là rời rạc, lại sở hữu mức điểm cao hơn.

Bên cạnh những tranh cãi về chuyên môn, dư luận Trung Quốc hiện đang đổ dồn sự chú ý vào tình trạng sức khỏe của Trang Pháp sau những chia sẻ từ đồng đội Duy Nina. Cụ thể, Duy Nina cho biết dù luôn duy trì phong thái chuyên nghiệp trên sân khấu, Trang Pháp thực tế đang chịu áp lực tâm lý nặng nề, thường xuyên rơi vào trạng thái mất ngủ và tim đập nhanh.

Thông tin này lập tức trở thành chủ đề nóng trên các diễn đàn thảo luận lớn như Douban và Zhihu. Nhiều bài viết được đăng tải nhằm bảo vệ thực lực của Trang Pháp, đồng thời đặt dấu hỏi về sự công tâm của Ban tổ chức. Đa số ý kiến cho rằng cô đang là thí sinh chịu nhiều thiệt thòi nhất mùa giải dù sở hữu kỹ năng toàn diện.

Với khoảng cách kém đối thủ 33 điểm, đội của Trang Pháp chính thức rơi vào nhóm nguy hiểm. Nữ ca sĩ phải bước vào trận đối đầu trực tiếp 1:1 với diễn viên Tiêu Tường qua ca khúc Là Anh. Dù có màn thể hiện nỗ lực, Trang Pháp chỉ nhận được 437 điểm, chịu thất bại trước mức điểm 472 của đối thủ. Kết quả này đồng nghĩa với việc team Trang Pháp phải chia tay một thành viên và Duy Nina là "tỷ tỷ" đầu tiên phải dừng bước tại Đạp Gió 2026.

Trang Pháp tiếp tục chịu thất bại trong trận đối đầu trực tiếp.



Giữa lúc không khí cuộc thi đang căng thẳng, một làn sóng phẫn nộ đã bùng nổ trên mạng xã hội liên quan đến nghi vấn "dàn xếp kết quả". Cụ thể, ngay trong lúc team Trang Pháp đang biểu diễn ca khúc nhóm trên sóng livestream, nhà đài tại Việt Nam đã bất ngờ hiện thẻ tên trận đối đầu "Trang Pháp vs Tiêu Tường".

Việc lộ diện đối thủ PK khi kết quả nhóm chưa được công bố khiến khán giả cho rằng mọi thứ đã được dàn xếp. Dù phía chương trình đã lên tiếng giải thích đây chỉ là sự cố kỹ thuật trong khâu chuẩn bị các phương án hiển thị, nhưng lời giải thích này vẫn không thể xoa dịu được sự bất bình của người xem.

Nhà đài tại Việt Nam đã bất ngờ hiện thẻ tên trận đối đầu "Trang Pháp vs Tiêu Tường".

Sự cố lộ thông tin trên sóng livestream tại Việt Nam nhanh chóng trở thành chủ đề nóng tại Trung Quốc. Dù vốn không xa lạ với các kịch bản show thực tế, cộng đồng mạng xứ Trung vẫn bày tỏ sự bất ngờ trước sai sót từ phía ê-kíp sản xuất. Trên các diễn đàn, nhiều ý kiến mỉa mai sự thiếu chuyên nghiệp trong việc bảo mật kết quả, đồng thời cho rằng đây là bằng chứng rõ ràng cho việc "cơ cấu" điểm số.

Những tranh cãi về kết quả của team Trang Pháp đã tạo nên một làn sóng phản ứng trái chiều dữ dội, khiến không ít khán giả tuyên bố ngưng theo dõi chương trình để phản đối sự thiếu minh bạch. Bên cạnh đó, dù nhận được sự ủng hộ lớn từ netizen, Trang Pháp vẫn phải đối mặt với hành trình tương lai đầy gian nan khi niềm tin vào tính minh bạch của giải đấu đang bị lung lay dữ dội.