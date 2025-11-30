Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Khẩn cấp khắc phục sự cố đứt cáp ngầm 110kV đưa điện ra Phú Quốc

Nhật Huy
TPO - Mất điện diện rộng trên đảo Phú Quốc do sự cố cáp ngầm 110kV, ngành điện đang huy động mọi phương án để cấp lại điện cho người dân, từ điều tiết phụ tải, vận hành nguồn dự phòng đến phương án nối lại tuyến cáp.

Chiều 30/11, Công ty Điện lực An Giang có báo cáo UBND tỉnh về sự cố mất điện diện rộng xảy ra tại đặc khu Phú Quốc vào trưa 29/11. Theo đó, khoảng 13h15 ngày 29/11, tuyến cáp ngầm vượt biển đưa điện 110kv đưa điện từ Hà Tiên ra Phú Quốc gặp sự cố, khiến nhiều khu vực trên đảo bị mất điện, gồm Dương Đông, Cửa Cạn, Cửa Dương, Hàm Ninh và toàn bộ Bắc đảo.

z7268239007326-45d05b63404a8bb95822d74edeee8397-9693.jpg
Đường điện từ Hà Tiên ra Phú Quốc.

Qua kiểm tra, ngành điện phát hiện Công ty TNHH Tư vấn Thiết kế Xây dựng Thuận Thành KG đang thi công dựng sàn đạo cách bờ biển Hà Tiên khoảng 300m, trong hành lang an toàn tuyến cáp ngầm 110kV. Theo nhận định ban đầu, việc ép cọc thép sàn đạo là nguyên nhân sự cố cáp ngầm 110kV cấp điện cho Phú Quốc. Điện lực buộc phải cô lập cáp ngầm để kiểm tra.

Điện lực An Giang cho biết, thời gian khắc phục còn phụ thuộc mức độ hư hỏng và phương án xử lý.

Hiện Phú Quốc được cấp điện từ hai nguồn: Cáp ngầm 110kV Hà Tiên - Phú Quốc và đường dây 220kV Kiên Bình - Phú Quốc. Tuy nhiên, hai nguồn này chưa liên kết mạch vòng, nên khi tuyến cáp ngầm gặp sự cố đã dẫn tới mất điện diện rộng.

Để nâng cao độ tin cậy cấp điện cho đặc khu, Tổng công ty Điện lực miền Nam đang triển khai các công trình Đường dây 110kV Phú Quốc - Bắc Phú Quốc, Phú Quốc - Nam Phú Quốc và TBA 220kV Phú Quốc. Tuy nhiên, công tác bồi thường giải phóng mặt bằng chậm trễ khiến tiến độ các dự án kéo dài, chưa thể đóng điện theo kế hoạch.

Nhằm khôi phục cấp điện ở mức tối đa, Điện lực An Giang đã chuyển một phần phụ tải từ trạm 110kV Phú Quốc sang nhận điện từ trạm 110kV Nam Phú Quốc qua tuyến 22kV; đồng thời vận động doanh nghiệp và khách hàng có máy phát dự phòng chủ động vận hành để giảm áp lực hệ thống.

Dù vậy, do phụ tải lớn và bán kính cấp điện kéo dài hơn 40 km, một số khu vực như Cửa Dương, Cửa Cạn, Bắc đảo… vẫn còn mất điện.

Điện lực An Giang đã liên hệ đơn vị có chức năng để khảo sát, đánh giá và đưa ra giải pháp xử lý trong ngày. Công ty sẽ báo cáo UBND tỉnh An Giang sau khi xác định được phương án xử lý, thời gian khắc phục sự cố.

Tuyến cáp ngầm 110kV Hà Tiên - Phú Quốc được đưa vào vận hành từ năm 2014, là tuyến cáp xuyên biển dài gần 58 km với tổng vốn đầu tư hơn 2.336 tỷ đồng.

Nhật Huy
#Sự cố điện Phú Quốc #cáp ngầm vượt biển 110kV Hà Tiên - Phú Quốc #mất điện #An Giang #khắc phục #điện lực

