Khám phá những cảng nước sâu 'khủng' nhất thế giới

TPO - Cảng Thượng Hải (Trung Quốc), cảng Singapore, cảng Rotteerdam (Hà Lan)... thường được xem là những cảng nước sâu lớn và tiên tiến hàng đầu toàn cầu về quy mô và công nghệ vận hành. Cảng Thượng Hải là cảng lớn nhất thế giới về lượng hàng hóa và container, còn Cảng Singapore là một trung tâm hậu cần hiệu quả với cơ sở hạ tầng thông minh.

Cảng Singapore có cơ sở hạ tầng hiện đại và tiêu chuẩn hoạt động chuyên nghiệp

Bảng xếp hạng cảng biển thế giới do Hội đồng Vận tải Hàng hải Quốc tế công bố đã đưa ra Danh sách các cảng biển tốt nhất thế giới năm 2023. Trong danh sách này, có 3 cảng biển tự nhiên được xếp hạng cao nhất thế giới, đó chính là: Cảng Singapore, Cảng Rotterdam (Hà Lan) và Cảng Thượng Hải (Trung Quốc).

Cảng Singapore được xếp hạng cao nhất thế giới nhờ vị trí địa lý thuận lợi, cơ sở hạ tầng hiện đại và tiêu chuẩn hoạt động chuyên nghiệp. Kế đến là Cảng Rotterdam với lịch sử phát triển lâu đời và các tiêu chuẩn hoạt động chất lượng cũng được đánh giá cao. Cuối cùng, những năm gần đây, cảng Thượng Hải với sự phát triển nhanh chóng và cơ sở hạ tầng hiện đại cũng là ứng cử viên sáng giá trong 3 cảng biển tự nhiên tốt nhất thế giới.

Cảng Singapore

Cảng Singapore nằm ở phía Nam bán đảo Malaysia, trên đảo Sentosa. Với diện tích hơn 600 ha, cảng này là một trong những cảng biển tự nhiên lớn nhất thế giới và cũng là cảng tấp nập nhất trên toàn cầu. Cảng Singapore cũng được xếp hạng là cảng thông minh nhất thế giới. Cảng Singapore xử lý khoảng 1/5 lượng container của thế giới và hơn một nửa nguồn cung cấp dầu thô hàng năm trên toàn cầu đi qua cảng này. Với khối lượng khổng lồ như vậy, Cảng Singapore đóng một vai trò quan trọng trong việc tạo thuận lợi cho thương mại toàn cầu và duy trì dòng chảy hàng hóa thông suốt.

Cảng Singapore được trang bị cơ sở hạ tầng hiện đại, bao gồm các cầu cảng, hệ thống đường ray và đường bộ, sân bay và hệ thống thông tin liên lạc. Cảng này cũng được trang bị các trang thiết bị xử lý hàng hoá, như hệ thống cẩu trục, hệ thống xếp dỡ và hệ thống vận chuyển hàng hóa. Cảng Singapore có các tiêu chuẩn hoạt động rất cao, đảm bảo an toàn và hiệu quả trong việc phục vụ tàu và xử lý hàng hoá. Đây cũng là cảng sử dụng các công nghệ thông minh để quản lý hoạt động và giảm thiểu tác động đến môi trường.

Cảng Rotterdam, Hà Lan

Cảng Rotterdam là một trong số những cảnh biển tự nhiên lớn nhất thế giới

Cảng Rotterdam là một trong những cảng biển tự nhiên lớn nhất thế giới, nằm ở Hà Lan. Nó được thành lập vào năm 1886 và đã trải qua một quá trình phát triển dài hơn một thế kỷ. Từ một cảng nhỏ với diện tích chỉ khoảng 20 ha, cảng Rotterdam đã phát triển thành một cảng có diện tích lên tới 12,500 ha.

Sử dụng cảng Rotterdam có nhiều lợi ích đối với Doanh nghiệp và người tiêu dùng. Cảng này có thể sử dụng để vận chuyển hàng hóa đến các quốc gia châu Âu và vùng Baltic, giúp tiết kiệm thời gian và chi phí vận chuyển. Bên cạnh đó, cảng Rotterdam cũng đáp ứng được nhu cầu của các doanh nghiệp trong việc xử lý và lưu trữ hàng hóa.

Cảng Rotterdam được trang bị những cơ sở hạ tầng và tiêu chuẩn hoạt động hiện đại, nhằm đáp ứng nhu cầu xử lý hàng hóa và tiếp nhận tàu lớn. Cảng được trang bị các thiết bị cập nhật như cẩu trục, cẩu bốc và băng tải chuyên dụng để xử lý hàng hóa hiệu quả. Cảng Rotterdam cũng đưa ra những tiêu chuẩn chất lượng cao trong việc quản lý môi trường và an toàn lao động. Điều này giúp cảng đảm bảo an toàn cho nhân viên và môi trường xung quanh.

Cảng Thượng Hải, Trung Quốc

Cảng Thượng Hải trở thành một trong những trung tâm vận tải hàng hóa hàng đầu thế giới.

Cảng Thượng Hải là một trong những cảng biển tự nhiên lớn nhất thế giới, nằm ở khu vực phía đông Trung Quốc. Trong những năm gần đây, cảng Thượng Hải đã phát triển vượt bậc và trở thành một trong những trung tâm vận tải hàng hóa hàng đầu thế giới. Đến năm 2020, cảng Thượng Hải đã tiếp nhận hơn 43 triệu TEU (đơn vị đo lường hàng hóa container), đứng đầu thế giới về khối lượng hàng hóa vận chuyển.

Với vị trí địa lý thuận lợi và cơ sở hạ tầng hiện đại, cảng Thượng Hải đem lại nhiều lợi ích cho các doanh nghiệp và người tiêu dùng. Đầu tiên, cảng Thượng Hải giúp tăng cường hoạt động xuất nhập khẩu của Trung Quốc và cả khu vực châu Á nói chung. Thứ hai, cảng Thượng Hải cung cấp đa dạng các dịch vụ logistics, giúp cho việc vận chuyển hàng hóa trở nên thuận tiện hơn. Cuối cùng, sự phát triển của cảng Thượng Hải cũng đóng góp đáng kể vào sự phát triển kinh tế của khu vực Đông Á và toàn cầu.

Cảng Thượng Hải được xây dựng với cơ sở hạ tầng hiện đại và tiên tiến, đáp ứng được các yêu cầu của việc vận chuyển hàng hóa. Cảng có chiều dài bờ biển lên đến 20km và sâu độ có thể tiếp nhận tàu lớn đến 19m. Ngoài ra, cảng Thượng Hải cũng đầu tư vào các công nghệ tiên tiến như trí tuệ nhân tạo, tự động hóa và loại bỏ giấy tờ để giảm thiểu thời gian và chi phí cho các hoạt động vận tải. Cảng Thượng Hải kết nối với hơn 600 cảng tại 120 quốc gia trên thế giới.

Kể từ năm 2010, khi vượt lên trên Singapore trở thành cảng biển bận rộn nhất trên thế giới, cảng Thượng Hải đã có sự tăng trưởng đáng kinh ngạc. Vào năm 2023, năng lực khai thác qua cảng đạt tới 40,7 triệu TEU/năm. Trung bình hàng tháng, cảng đón tiếp khoảng 2000 tàu container các loại.

Đây cũng là trung tâm chính của ngành công nghiệp dầu khí của Trung Quốc khi xử lý hơn 100 triệu tấn dầu thô và các sản phẩm tinh chế mỗi năm. Cảng là động lực phát triển kinh tế chính của Thượng Hải, chịu trách nhiệm tạo ra doanh thu hàng tỷ đô la mỗi năm.