Khám phá hơn 100 vụ án trong dịp áp Tết nguyên đán

TPO - Các lực lượng thuộc Công an tỉnh Thừa Thiên-Huế (TT-Huế) đã ra quân trấn áp tội phạm, phá hàng trăm vụ án trong dịp áp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024.

Ngày 3/1, thông tin từ Công an tỉnh TT-Huế cho biết, cơ quan này vừa sơ kết 15 ngày đầu ra quân thực hiện đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm bảo đảm an ninh trật tự Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024.

​Theo đó, quán triệt chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an, Tỉnh ủy, UBND tỉnh TT-Huế, lực lượng công an trên toàn địa bàn đã chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền cùng cấp nhiều giải pháp huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị và toàn dân tham gia đợt cao điểm; đồng thời tập trung tối đa lực lượng, phương tiện tấn công, trấn áp mạnh các loại tội phạm ngay từ những ngày đầu ra quân.

Qua 15 ngày ra quân, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh luôn được bảo đảm, không xảy ra những đột xuất, bất ngờ.

Lực lượng công an toàn tỉnh đã phát hiện 28 vụ, với 74 đối tượng phạm pháp hình sự liên quan đến các hành vi trộm cắp tài sản, cố ý gây thương tích, cưỡng đoạt tài sản…; đấu tranh, triệt xóa 36 vụ, việc với 150 đối tượng có hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc; phát hiện 2 vụ liên quan tội phạm sử dụng công nghệ cao với 2 đối tượng; xử lý hình sự 4 vụ liên quan tội phạm vi phạm pháp luật về kinh tế với 4 đối tượng; bắt 16 vụ với 28 đối tượng tàng trữ, mua bán, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy; phát hiện 31 vụ vi phạm pháp luật về môi trường; bắt vận động đầu thú 2 đối tượng truy nã.

Đặc biệt, công an các đơn vị địa phương tăng cường lực lượng đấu tranh, trấn áp mạnh tội phạm đường phố, tội phạm xâm phạm an toàn công cộng, tàng trữ vũ khí “nóng” tạo hiệu ứng lan tỏa, nhận được sự đồng lòng ủng hộ của quần chúng nhân dân, trong đó đã ra quyết định khởi tố 2 vụ với 26 đối tượng gây rối trật tự công cộng và tổ chức đua xe trái phép.

Theo Đại tá Nguyễn Đình Thừa - Phó Giám đốc Công an tỉnh TT-Huế, từ nay đến sau tết Nguyên đán, lực lượng công an toàn tỉnh tiếp tục thực hiện đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự nhất là các loại tội phạm thường gây án trong dịp Tết như cướp, cướp giật, trộm cắp, những vi phạm pháp luật liên quan đến “tín dụng đen”, đánh bạc, tăng cường đấu tranh với tội phạm về ma túy, tội phạm kinh tế, môi trường; siết chặt quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ...

Tập trung các giải pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông, hạn chế đến mức thấp nhất tai nạn giao thông cũng như ùn tắc giao thông xảy ra, nhất là trong dịp Tết Nguyên đán, đảm bảo tốt tình hình an ninh trật tự để nhân dân đón Tết bình yên, an toàn.