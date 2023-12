Thu giữ hơn 100 phách gỗ cách hiện trường vụ vận chuyển lâm sản trái phép hàng chục km

TPO - Lực lượng công an tại tỉnh TT-Huế đã thu giữ 134 phách gỗ có giá trị được vận chuyển, tàng trữ trái phép; trong đó, phần lớn nằm cách hiện trường phát hiện quả tang vụ vận chuyển lâm sản trái phép đến hàng chục km.

Ngày 23/12, Công an huyện Nam Đông (tỉnh TT-Huế) cho biết, đơn vị vừa bắt giữ các đối tượng Lê Hữu Hòa (SN 1981) và Ngô Văn Chung (SN 1983, cùng trú tại phường Thủy Phương, thị xã Hương Thủy, tỉnh TT-Huế) về hành vi vận chuyển lâm sản trái phép.

Trước đó, Lê Hữu Hòa lái xe ô tô tải mang biển kiểm soát 75C-089.64 chở Ngô Văn Chung đến địa bàn huyện Nam Đông để mua lâm sản.

Sau đó, Chung xuống xe ô tô đứng tại khu vực đường tách, nhập làn tuyến cao tốc La Sơn - Túy Loan để Hòa lái xe vào thôn Xuân Phú (xã Hương Phú, huyện Nam Đông) chở 11 phách gỗ dạ chồn.

Khi Hòa vận chuyển số gỗ trên đến đoạn Km13 tuyến cao tốc La Sơn - Túy Loan thì bị Công an huyện Nam Đông phát hiện bắt quả tang về hành vi vận chuyển lâm sản trái phép.

Mở rộng điều tra, Công an huyện Nam Đông phối hợp với Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh TT-Huế và Công an thị xã Hương Thủy tạm giữ tại nhà đối tượng Chung 21 phách gỗ kiền; tạm giữ tại nhà ông Ngô Văn Lanh (SN 1960, trú tại tổ 10, phường Thủy Phương) 60 phách gỗ gồm kiền, dạ chồn, chò, gội, sến; tạm giữ tại nhà Ngô Viết Tùng (SN 1972, trú tại tổ 10, phường Thủy Dương, thị xã Hương Thủy) 25 phách gỗ chũa.

Nơi phát hiện các “kho” gỗ lậu này cách vị trí mà lực lượng công an phát hiện quả tang Lê Hữu Hòa vận chuyển trái phép lâm sản đến hàng chục km.

Tổng số tang vật thu giữ gồm 134 phách gỗ các loại gồm kiền, dạ chồn, chò, gội, sến, chũa. Toàn bộ số gỗ trên đều không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc hợp pháp.