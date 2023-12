Phát hiện súng côn vùi dưới cát trong rừng ven biển TT-Huế

TPO - Người dân phường Thuận An (TP Huế) vừa giao nộp cho lực lượng công an một khẩu súng ngắn hiệu Colt M1911, sau khi phát hiện vũ khí quân dụng này nằm vùi dưới cát ở trong rừng phòng hộ ven biển.

Ngày 27/12, thông tin từ Công an phường Thuận An (TP Huế) cho biết, đơn vị vừa vận động người dân địa phương giao nộp một khẩu súng ngắn kiểu dáng súng quân dụng Colt (côn) M1911.

Trước đó, anh Võ Văn Dũng (trú phường Thuận An) trong quá trình lao động tại địa phương đã phát hiện một khẩu súng kiểu dáng giống súng ngắn côn bị chôn vùi dưới cát trong rừng phòng hộ của phường. Đây là vũ khí quân dụng nghi còn sót lại sau chiến tranh.

Sau khi tiếp nhận khẩu súng nêu trên, Công an phường Thuận An đã biểu dương hành động chấp hành nghiêm pháp luật của anh Dũng. Công an phường Thuận An cũng tiếp tục tuyên truyền, đề nghị người dân nếu phát hiện vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo cần nhanh chóng báo tin hoặc giao nộp cho lực lượng chức năng.

Trước đó, vào ngày 21/12, Chủ tịch UBND tỉnh TT-Huế đã có văn bản gửi các sở, ngành chức năng, UBND các huyện, thị xã, TP Huế và toàn thể nhân dân trong tỉnh đề nghị thực hiện cuộc vận động giao nộp, thu hồi vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo.

Còn tại huyện miền núi A Lưới (TT-Huế), Công an huyện cũng vừa vận động người dân trên địa bàn giao nộp 14 khẩu súng tự chế các loại và nhiều dao, mã tấu.