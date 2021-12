Vác súng đi nghênh ngang trên đường rồi chạy thục mạng khi thấy công an

TPO - Vác súng đi trên đường, Hà và Thiệu bị lực lượng công an tại TT-Huế phát hiện nên bỏ chạy. Cả hai bị bắt và xử lý sau đó về hành vi tàng trữ, sử dụng súng trái phép.

Trưa 31/12, Công an tỉnh TT-Huế thông tin, thực hiện đợt cao điểm phòng chống tội phạm trước, trong và sau Tết Nguyên đán 2022, lực lượng Công an xã Quảng Phú, (huyện Quảng Điền) ra quân bảo đảm tình hình an ninh trật tự trên địa bàn, qua đó phát hiện, xử lý hai trường hợp sử dụng súng trái phép.

Trước đó, qua thực hiện tuần tra kiểm soát địa bàn, Công an xã Quảng Phú phát hiện 2 đối tượng thanh niên mang theo 2 khẩu súng có nòng dài.

Khi bị phát hiện, cả 2 đối tượng lập tức vác súng bỏ chạy. Tiến hành truy đuổi, tổ tuần tra đã bắt giữ được 2 đối tượng và đưa về trụ sở để làm việc.

Tại cơ quan công an, danh tính các đối tượng được xác định là Nguyễn Văn Hà (SN 1988, trú tại xã Quảng Phú, huyện Quảng Điền) và Hoàng Văn Thiệu (SN 1992, trú tại phường Tứ Hạ, thị xã Hương Trà, TT-Huế).

Cả hai khai nhận, đặt mua 2 khẩu súng kể trên qua mạng internet để sử dụng vào mục đích săn bắn. Hà và Thiệu thường xuyên bơi thuyền đi dọc theo các con sông tại huyện Quảng Điền để dùng súng săn bắn động vật hoang dã trái phép.