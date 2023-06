Người dân Thừa Thiên - Huế giao nộp 654 súng

TPO - Đó là một trong những kết quả đáng chú ý tại Chương trình phối hợp số 09 giữa Bộ Công an với Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam về “Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới” ở tỉnh TT-Huế.

Ngày 22/6, Công an tỉnh TT-Huế tổ chức hội nghị tổng kết Chương trình phối hợp số 09 giữa Bộ Công an với Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam về “Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới” (2013 -2023).

Qua 10 năm thực hiện Chương trình phối hợp số 09, với sự phối hợp chặt chẽ giữa các cấp, các ngành, nòng cốt là lực lượng công an và MTTQ từ tỉnh đến cơ sở, phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tại TT-Huế đã phát huy hiệu quả, thu hút sự tham gia tích cực của đông đảo quần chúng nhân dân.

Qua đó, người dân trên địa bàn đã phát hiện, tố giác, cung cấp cho lực lượng công an hơn 122.560 nguồn tin có giá trị; bắt, vận động 404 đối tượng có lệnh truy nã và vi phạm pháp luật lẩn trốn ra đầu thú; gọi hỏi, răn đe, cảm hóa, giáo dục 35.780 đối tượng, đưa ra kiểm điểm trước dân 2.297 đối tượng; giáo dục tại cộng đồng 1.635 đối tượng; vận động nhân dân tự giác giao nộp 654 súng các loại, 3.772 viên đạn; 2,2kg thuốc nổ cùng nhiều loại công cụ hỗ trợ, vũ khí thô sơ…

Tại hội nghị tổng kết, Phó Chủ tịch UBND tỉnh TT-Huế Phan Quý Phương đề nghị tiếp tục tăng cường sự phối hợp giữa MTTQ và các đoàn thể với Công an tỉnh trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự; xây dựng và nhân rộng mô hình điển hình; nâng cao chất lượng phong trào ở các địa bàn trọng điểm, chiến lược, phức tạp về an ninh trật tự.

Lực lượng công an tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt trong công tác tham mưu, hướng dẫn xây dựng phong trào, chủ động nắm chắc tình hình, phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn có hiệu quả những âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động, làm tốt công tác phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm...

Dịp này, Chủ tịch UBND tỉnh, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh TT-Huế tặng bằng khen cho 14 tập thể, 27 cá nhân. Giám đốc Công an tỉnh tặng giấy khen cho 7 tập thể, 14 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chương trình phối hợp số 09.