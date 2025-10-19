Khai trương Nhà sách Tiền Phong Thành Công - Không gian tri thức mới giữa lòng Thủ đô

TPO - Ngày 19/10/2025, Công ty Cổ phần Tiền Phong chính thức khai trương Nhà Sách Tiền Phong Thành Công tại căn TM2 - Chung cư C1 Thành Công, phường Giảng Võ, Hà Nội. Với vị trí thuận tiện, khu dân cư đông đúc và nhiều trường học xung quanh, nhà sách được kỳ vọng đáp ứng tốt nhu cầu của học sinh, phụ huynh và cư dân trên địa bàn.
Buổi lễ có sự tham dự của đại diện chính quyền địa phương, lãnh đạo và nguyên lãnh đạo Báo Tiền Phong, Công ty Cổ phần Tiền Phong, các đối tác xuất bản - phát hành, khách hàng, phụ huynh, học sinh trên địa bàn TP Hà Nội.
Lễ cắt băng khai trương Nhà Sách Tiền Phong Thành Công vào sáng 19/10.
Phát biểu tại buổi lễ, ông Bùi Văn Phượng - Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tiền Phong cho biết: "Phát triển hệ thống Nhà sách Tiền Phong luôn là nhiệm vụ trọng tâm của công ty trong suốt gần 30 năm qua. Việc ra mắt Nhà sách Tiền Phong Thành Công tiếp tục thể hiện cam kết của chúng tôi trong việc mang đến không gian kết nối tri thức, phục vụ nhu cầu học tập và đọc sách của cộng đồng. Với vị trí thuận tiện, khu dân cư đông đúc và nhiều trường học xung quanh, nhà sách được kỳ vọng đáp ứng tốt nhu cầu của học sinh, phụ huynh và cư dân trên địa bàn".