Văn hóa

Google News

Khai trương Nhà sách Tiền Phong Thành Công - Không gian tri thức mới giữa lòng Thủ đô

Như Ý
Kim Ngân
TPO - Ngày 19/10/2025, Công ty Cổ phần Tiền Phong chính thức khai trương Nhà Sách Tiền Phong Thành Công tại căn TM2 - Chung cư C1 Thành Công, phường Giảng Võ, Hà Nội. Với vị trí thuận tiện, khu dân cư đông đúc và nhiều trường học xung quanh, nhà sách được kỳ vọng đáp ứng tốt nhu cầu của học sinh, phụ huynh và cư dân trên địa bàn.

Buổi lễ có sự tham dự của đại diện chính quyền địa phương, lãnh đạo và nguyên lãnh đạo Báo Tiền Phong, Công ty Cổ phần Tiền Phong, các đối tác xuất bản - phát hành, khách hàng, phụ huynh, học sinh trên địa bàn TP Hà Nội.

5.jpg

Lễ cắt băng khai trương Nhà Sách Tiền Phong Thành Công vào sáng 19/10.

6.jpg
Ông Bùi Văn Phượng – Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tiền Phong phát biểu khai mạc.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Bùi Văn Phượng - Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tiền Phong cho biết: "Phát triển hệ thống Nhà sách Tiền Phong luôn là nhiệm vụ trọng tâm của công ty trong suốt gần 30 năm qua. Việc ra mắt Nhà sách Tiền Phong Thành Công tiếp tục thể hiện cam kết của chúng tôi trong việc mang đến không gian kết nối tri thức, phục vụ nhu cầu học tập và đọc sách của cộng đồng. Với vị trí thuận tiện, khu dân cư đông đúc và nhiều trường học xung quanh, nhà sách được kỳ vọng đáp ứng tốt nhu cầu của học sinh, phụ huynh và cư dân trên địa bàn".

7.jpg
Đây là điểm bán lẻ thứ 10 trong hệ thống Nhà sách Tiền Phong trên toàn quốc, đánh dấu bước phát triển mới trong hành trình lan tỏa văn hóa đọc và phục vụ cộng đồng yêu sách.
8.jpg
15.jpg
13.jpg
Với diện tích gần 200 m2, Nhà sách Tiền Phong Thành Công được thiết kế hiện đại, thân thiện, mang phong cách trẻ trung - sáng tạo, hướng tới trải nghiệm tiện ích và gần gũi cho bạn đọc. Tại đây trưng bày gần 10.000 loại sản phẩm, bao gồm sách giáo khoa, sách tham khảo, sách văn học, kỹ năng sống, sách thiếu nhi, văn phòng phẩm, đồ dùng học tập, đồ lưu niệm và đồ chơi giáo dục - phục vụ khách hàng ở mọi lứa tuổi.
11.jpg
12.jpg
Sự kiện khai trương Nhà sách Tiền Phong Thành Công nằm trong chiến lược mở rộng hệ thống bán lẻ của Công ty Cổ phần Tiền Phong - đơn vị trực thuộc Báo Tiền Phong - đồng thời góp phần thực hiện chủ trương phát triển văn hóa đọc mà Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã triển khai rộng rãi tới đoàn viên, thanh thiếu niên trên cả nước trong nhiều năm qua.
tp-9.jpg
Á hậu Vân Nhi tham quan mua sách tại hà sách Tiền Phong Thành Công.
10.jpg
Á hậu chúc mừng Nhà sách Tiền Phong ngày càng phát triển hoàn thiện hệ thống nhà sách Tiền Phong trên cả nước.
0.jpg
4.jpg
1.jpg
Phụ huynh cùng các con nhỏ đến tham quan và mua sắm tại nhà sách.
tp-2.jpg
Với sự đầu tư bài bản và định hướng phát triển lâu dài, Nhà sách Tiền Phong Thành Công hứa hẹn trở thành điểm đến văn hóa gần gũi với người dân Thủ đô, đồng thời góp phần phát triển hoàn thiện hệ thống Nhà sách Tiền Phong trên cả nước - chuỗi bán lẻ uy tín trong lĩnh vực phát hành sách và văn hóa phẩm. Nhân dịp khai trương, nhà sách triển khai nhiều chương trình ưu đãi hấp dẫn với tổng giá trị quà tặng lên tới 99 triệu đồng.
Như Ý
Kim Ngân
#Khai trương Nhà Sách Tiền Phong Thành Công

