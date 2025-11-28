Khải Hoàn Prime gia tăng sức hút nhờ trợ lực hạ tầng vượt trội

Khải Hoàn Prime tiếp tục là tâm điểm hưởng lợi trực tiếp khi gia tăng khả năng kết nối, mở ra dư địa tăng giá dài hạn khi khu Nam không ngừng hoàn thiện mạng lưới giao thông.

Tuyến metro Bến Thành - Cần Giờ dự kiến khởi công vào cuối năm 2025

Tiếp tục gia tăng sức nóng cho thị trường bất động sản Nam Sài Gòn, sự kiện ra mắt Giỏ hàng đặc biệt - View sống trọn đời ngày 22/11 vừa qua của Khải Hoàn Prime ghi nhận lượng khách hàng tham dự đông đảo với tỷ lệ hấp thụ ấn tượng, sold out 100% giỏ hàng.

Bên cạnh pháp lý hoàn chỉnh khi chuẩn bị ký HĐMB vào tháng 12/2025, tiến độ xây dựng nhanh chóng cùng mức giá cạnh tranh khoảng 70 triệu đồng/m2, Khải Hoàn Prime còn thu hút sự quan tâm mạnh mẽ của khách hàng – nhà đầu tư nhờ vị trí chiến lược, hưởng lợi trực tiếp từ toàn bộ hạ tầng quan trọng của khu Nam, nơi các dự án giao thông trọng điểm đang được đẩy nhanh để hình thành trục đô thị hướng biển theo định hướng của TP.HCM.

Một trong những điểm nhấn đáng chú ý là tuyến metro Bến Thành - Cần Giờ, dự kiến khởi công từ tháng 12 năm nay và đưa vào khai thác năm 2028, kết nối trực tiếp Quận 1 - khu Nam - Cần Giờ. Cùng thời điểm, cầu đường Nguyễn Khoái nối Quận 7 (cũ) và Quận 4 (cũ) cũng dự kiến triển khai, mục đích giảm tải cho cầu Kênh Tẻ, rút ngắn thời gian di chuyển từ khu Nam về trung tâm thành phố.

Bên cạnh đó, TP.HCM đã thống nhất kế hoạch triển khai đường trên cao Nguyễn Hữu Thọ đi cao tốc Bến Lức - Long Thành, dự kiến khởi công cuối 2026. Hai tuyến cao tốc Bến Lức - Long Thành và Vành đai 3 cũng đang đẩy nhanh các hạng mục kỹ thuật, tạo mạng lưới liên kết vùng thông suốt giữa TP.HCM - Long An (cũ) - Đồng Nai.

Cầu Bình Khánh thuộc tuyến cao tốc Bến Lức – Long Thành sẵn sàng đưa vào khai thác

Những dự án hạ tầng này khi hoàn thiện sẽ tạo xung lực lớn, đặc biệt cho trục Nguyễn Hữu Thọ - Lê Văn Lương, nơi Khải Hoàn Prime đang tọa lạc.

Sở hữu vị trí ngay mặt tiền Lê Văn Lương, Khải Hoàn Prime đón trọn lợi thế từ các trục giao thông đang tăng tốc triển khai. Việc liền kề KĐT Phú Mỹ Hưng giúp cư dân dễ dàng tiếp cận hệ thống tiện ích ngoại khu như các trung tâm thương mại Crescent Mall, SC VivoCity, Lotte Mart, bệnh viện FV, bệnh viện Tâm Đức và mạng lưới trường học các cấp.

Vị trí này cũng được đánh giá cao nhờ khả năng kết nối linh hoạt theo cả ba hướng: vào trung tâm thành phố, về các tỉnh miền Tây, và về hướng biển Cần Giờ - khu vực đang được định hướng trở thành trung tâm du lịch, sinh thái mới của TP.HCM.

Theo đánh giá của các chuyên gia, khu Nam TP.HCM đang bước vào chu kỳ phát triển mới khi nhiều dự án giao thông liên kết vùng được triển khai đồng bộ. Đây không chỉ là yếu tố cải thiện khả năng kết nối mà còn là cơ sở tạo ra biên độ tăng giá bền vững cho các dự án có vị trí chiến lược, nổi bật như Khải Hoàn Prime.

Phối cảnh dự án Khải Hoàn Prime

Là dự án hiếm hoi trong khu vực cung ứng nguồn sản phẩm mới cho thị trường, Khải Hoàn Prime nổi bật với mô hình khu compound cao cấp tại Nam Sài Gòn, tiên phong chuẩn sống resort ven sông, đảm bảo sự riêng tư, an toàn, tiện nghi cho cộng đồng cư dân.

Dự án phù hợp xu hướng sống ưu tiên sức khỏe và năng lượng của nhóm khách hàng trẻ, gia đình hiện đại với hệ tiện ích nội khu phong phú như hồ bơi muối khoáng, BBQ Riverside, đường dạo bộ ven sông, sân thể thao, clubhouse quy mô 3000m2, quảng trường ánh sáng, khu vui chơi trẻ em… cùng cảnh quan được quy hoạch theo phong cách resort ven sông, giúp cư dân tận hưởng trọn vẹn phong cách sống nghỉ dưỡng suốt bốn mùa.

Chủ đầu tư cho biết, ngoài việc kiến tạo không gian an cư đẳng cấp, Khải Hoàn Prime còn hưởng lợi từ nhu cầu thuê dồi dào của cộng đồng chuyên gia, người lao động. Đặc biệt, việc dự án liền kề hơn 6 trường đại học lớn trong khu vực càng củng cố thêm nguồn khách thuê dồi dào như chuyên gia, giảng viên, sinh viên. Nhờ đó, thanh khoản được cải thiện và tiềm năng sinh lời trở nên rõ rệt hơn.

Hiện tại, dự án đang được thi công đến tầng 9, các hạng mục đều được giám sát nghiêm ngặt nhằm đảm bảo chất lượng và tiến độ. Đây là yếu tố quan trọng giúp khách hàng thêm an tâm trong bối cảnh thị trường đang ưu tiên các dự án sở hữu pháp lý minh bạch và tiến độ rõ ràng.