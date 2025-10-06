Khách trên taxi tử vong trong vụ xe lao vào nhà dân ở TPHCM

TPO - Dù được người dân giải cứu đưa đến bệnh viện cấp cứu, song do vết thương quá nặng, vị khách nữ trên taxi đã tử vong. Trước đó, chiếc taxi tông loạn xạ khiến 1 nam sinh đi xe máy tử vong tại chỗ.

Chiều 6/10, nguồn tin Tiền Phong cho hay, khách nữ trên chiếc taxi dù được đưa đi cấp cứu, song do vết thương quá nặng, nạn nhân đã không qua khỏi. Như vậy, vụ taxi tông loạn xạ trên đường ở TPHCM, đã làm 2 người tử vong.

Danh tính các nạn nhân gồm: bà N.T.N. (SN 1953, ngụ TPHCM) và T.H.C. (SN 2005, quê Thanh Hóa), hiện đang là sinh viên một trường đại học trên địa bàn TPHCM.

Như Tiền Phong đã đưa tin, sáng cùng ngày, chiếc ô tô mang biển số TPHCM, lưu thông trên đường Huỳnh Văn Lũy theo hướng từ thành phố mới Bình Dương đi Quốc lộ 13.

Chiếc xe máy bị taxi tông văng lên vỉa hè

Hiện trường vụ tai nạn

Khi xe đi tới đoạn thuộc phường Phú Lợi, TPHCM thì bất ngờ chạy vào làn ngược chiều một đoạn, lao lên vỉa hè, tông trúng cây xanh, 1 xe máy. Chiếc taxi biến dạng khi lao thẳng vào nhà dân bên đường. Vụ tai nạn làm nam sinh đi xe máy tử vong tại chỗ.

Thời điểm xảy ra tai nạn, trong ôtô taxi có một khách nữ và tài xế, cả hai được người dân giải cứu ra ngoài, sau đó chuyển tới bệnh viện.

Ngay sau khi xảy ra vụ tai nạn, Công an phường Phú Lợi nhanh chóng đến bảo vệ hiện trường, điều tiết giao thông qua khu vực. Các đơn vị nghiệp vụ Công an TPHCM sau đó đến hiện trường tổ chức khám nghiệm để điều tra nguyên nhân vụ việc.

Nguyên nhân vụ tai nạn đang được công an điều tra làm rõ.