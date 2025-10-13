Khách hàng lo ngại pháp lý dự án khi xuống tiền mua bất động sản

TPO - Khi được hỏi về “lo ngại rủi ro nhất khi mua bất động sản”, phần lớn khách hàng bày tỏ lo ngại về pháp lý dự án, dự án chậm tiến độ, tính thanh khoản của dự án được khách hàng cân nhắc kỹ trước khi xuống tiền, trong khi các lo ngại về biến động giá và khả năng cho thuê chiếm phần ít hơn.

Chuyển biến tích cực

Theo báo cáo thị trường bất động sản quý III/2025 của Viện Nghiên cứu Kinh tế - Tài chính - Bất Động Sản Dat Xanh Services (Dat Xanh Services - FERI), tổng nguồn cung sơ cấp tăng 20% so với quý trước, chủ yếu nhờ kết hợp với lượng hàng đến từ các dự án đã triển khai trước đó. Ngược lại, tỷ lệ hấp thụ lại giảm, xuống mức khoảng 30 - 35%.

Ông Trần Quốc Thịnh, Tổng giám đốc Dat Xanh Services cho biết, xu hướng chủ đạo trong quý vừa qua là tăng giá ở hầu hết các loại hình sản phẩm và các vùng thị trường. Cụ thể, loại hình căn hộ ghi nhận tỷ lệ tăng giá ở tất cả các khu vực trên cả nước. Trong đó, miền Nam và Bắc có mức tăng cao nhất, lên đến 5 - 7% so với quý trước. Tiếp đó là thị trường miền Trung với mức tăng từ 2 - 3% so với quý trước, trong khi giá bán căn hộ tại miền Tây ổn định.

Thị trường bất động sản đang chứng kiến sự hồi phục về cả lượng và chất.

Đối với nhà phố, biệt thự, shophouse và đất nền, ngoại trừ khu vực miền Tây có mức giá ổn định theo năm, các khu vực còn lại đều có xu hướng tăng, phổ biến trong khoảng 2 - 5%, nhất là sau khi các chủ đầu tư tung ra giỏ hàng mới và áp dụng các chính sách bán hàng như thanh toán giãn cho dòng sản phẩm giãn xây hoặc thanh toán 1%/tháng.

Theo chuyên gia của Dat Xanh Services - FERI, thị trường bất động sản đang chứng kiến những chuyển biến tích cực nhờ nỗ lực tháo gỡ vướng mắc pháp lý mạnh mẽ từ Chính phủ. Tính đến tháng 7/2025, có tổng cộng 136 dự án bất động sản trên toàn quốc được gỡ vướng. Trong đó, riêng TPHCM có 86 dự án được khơi thông.

Sự hỗ trợ từ Nhà nước đã giúp nhiều dự án lớn như Khu phức hợp Làng Vân (Đà Nẵng), Aqua City (Đồng Nai), NovaWorld (Lâm Đồng) và New City Thủ Thiêm (TPHCM) được đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, phê duyệt điều chỉnh quy hoạch và xác định nghĩa vụ tài chính.

“Các cơ quan chức năng đang nỗ lực chuẩn hóa luật để chuyển từ cơ chế gỡ vướng từng “ca lẻ” sang xử lý đồng bộ, nhằm tăng tốc độ tháo gỡ cho các dự án còn lại. Đây là động thái then chốt, không chỉ mở đường cho gia tăng nguồn cung BĐS trong tương lai mà còn củng cố niềm tin vững chắc cho thị trường”, ông Thịnh nói.

Trong khi đó, bà Trịnh Thị Kim Liên - Giám đốc Phát triển Kinh doanh sản phẩm Dat Xanh Services khẳng định, thị trường bất động sản đang chứng kiến sự hồi phục về cả lượng và chất, khi các doanh nghiệp bất động sản tái thiết hoạt động đầu tư và kinh doanh.

Minh chứng rõ rệt là tính đến tháng 9/2025 số lượng doanh nghiệp tăng thêm trong hoạt động kinh doanh bất động sản đã tăng 96% so với cùng kỳ, trong đó số lượng doanh nghiệp thành lập và quay trở lại hoạt động tăng thêm 1.699 đơn vị, số vốn đăng ký thành lập cho hoạt động kinh doanh bất động sản cũng đã tăng hơn 61% so với cùng kỳ, đạt khoảng 335.000 tỷ đồng, cho thấy niềm tin vào sự phục hồi của ngành đã trở lại mạnh mẽ.

“Cùng sự mở bán rầm rộ hàng loạt dự án trên cả nước cho thấy các chủ đầu tư đã hoàn toàn vào guồng mạnh mẽ, sẵn sàng cung ứng nguồn hàng đa dạng trở lại. Sự sôi động của thị trường còn được thể hiện rõ nét qua các hoạt động hợp tác, M&A, sự trở lại của các chủ đầu tư ngoại, và sự xuất hiện của nhiều gương mặt mới làm phong phú nguồn cung”, bà Liên nói.

Khách hàng lựa chọn cẩn trọng

Thị trường bất động sản quý III/2025 chứng kiến sự hồi phục niềm tin và sự cởi mở hơn từ khách hàng. Theo khảo sát của Dat Xanh Services - FERRI, bất động sản tiếp tục là kênh đầu tư hấp dẫn (chiếm 28% trong tổng danh mục ưu tiên đầu tư), chỉ xếp sau kênh vàng (35%) và kênh chứng khoán đứng thứ ba (27%).

Khách hàng bày tỏ lo ngại về pháp lý dự án khi mua căn hộ.

Điều này được củng cố nhờ các yếu tố vĩ mô như lãi suất thấp, giúp khách hàng tận dụng nguồn vốn ngân hàng. Tuy nhiên, dù niềm tin đã cởi mở, khách hàng vẫn rất cẩn trọng trong quyết định lựa chọn giao dịch.

“Ba yếu tố được quan tâm hàng đầu khi chọn mua bất động sản lần lượt là vị trí thuận lợi, kết nối tốt; pháp lý và uy tín chủ đầu tư. Điều này cho thấy, trong bối cảnh thị trường có nhiều dự án, khách hàng thể hiện sự càng cẩn trọng hơn vào việc tìm hiểu thông tin, ưu tiên sản phẩm phù hợp với nhu cầu và khả năng tài chính, đồng thời tin tưởng lựa chọn môi giới có kiến thức chuyên sâu và uy tín để đảm bảo giao dịch an toàn và hiệu quả nhất”, bà Liên nói.

Tương tự, trong khảo sát của Dat Xanh Services - FERI với 1.610 mẫu về “bất động sản gắn liền hạ tầng được khách hàng ưu tiên”, 3 hạ tầng được khách hàng lựa chọn bao gồm trung tâm thương mại, trường học, bệnh viện, metro được ưu tiên hàng đầu hơn so với các hạ tầng khác như vành đai, cụm khu công nghiệp.

Cũng trong khảo sát này, khi được hỏi về “lo ngại rủi ro nhất khi mua bất động sản”, phần lớn khách hàng bày tỏ lo ngại về pháp lý dự án, dự án chậm tiến độ, tính thanh khoản của dự án được khách hàng cân nhắc kỹ trước khi xuống tiền, trong khi các lo ngại về biến động giá và khả năng cho thuê chiếm phần ít hơn. Do vậy, các dự án có hạ tầng hoàn thiện, pháp lý rõ ràng, tiến độ được đảm bảo có thể nhận được sự quan tâm hơn của khách hàng, giúp cải thiện tình hình bán hàng.