Kẻ côn đồ đánh người đi đường nhập viện vì thấy ‘không vừa mắt’

TPO - Nguyễn Duy Hảo ở thị xã Thuận Thành (Bắc Ninh) gặp Nông Tuấn T đang đi chợ về. Hảo thấy không vừa mắt về T nên đã tấn công khiến T phải đưa đi cấp cứu.

Ngày 23/2, Công an thị xã Thuận Thành (Bắc Ninh) đã tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Duy Hảo về hành vi giết người. Trước đó, khoảng 18h ngày 18/2, Công an thị xã Thuận Thành nhận tin báo về việc 1 nam thanh niên bị một đối tượng liên tiếp tấn công với hành vi rất côn đồ tại khu phố Chợ, phường An Bình, thị xã Thuận Thành.

Ngay sau đó, Công an thị xã Thuận Thành đã khẩn trương khám nghiệm hiện trường, tập trung điều tra xác minh và làm rõ đối tượng trên là Nguyễn Duy Hảo (17 tuổi, ở phường An Bình, thị xã Thuận Thành).

Tại cơ quan Công an, Hảo khai nhận, khoảng 17h30’ ngày 18/2, Hảo gặp Nông Tuấn T cùng nhóm bạn đang đi chợ về. Mặc dù không quen biết và không có mâu thuẫn từ trước, nhưng thấy không vừa mắt nên Hảo đã đuổi đánh nhóm của T, khiến T phải đi cấp cứu và điều trị tại Trung tâm y tế thị xã Thuận Thành.

Theo hồ sơ vụ việc, Nguyễn Duy Hảo đã bỏ học và có 1 tiền sự về hành vi gây rối trật tự công cộng. Công an thị xã Thuận Thành đã ra quyết định khởi tố vụ án, tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Duy Hảo về hành vi giết người; đồng thời thu hồi tang vật và tiếp tục hoàn thiện hồ sơ để xử lý đối tượng theo quy định.